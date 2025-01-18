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「pikuraku PORTER in 東京」行李寄送服務，享受輕鬆無負擔的東京之旅吧！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

出國旅遊行李箱的安置是不是也讓你感到困擾呢？雖然日本許多車站都設有置物櫃，但是回飯店前必須返回原置物櫃取回行李，也是極為不便。

為了讓大家可以更輕鬆的暢遊東京，西武鐵道推出了「pikuraku PORTER in 東京」這項貼心的行李寄送服務，旅客只需將行李寄放在西武鐵道沿線的智能置物櫃中，就能在當日幫您將行李直接送至指定的首都圈飯店，快一起來看看吧！

如何使用「pikuraku PORTER in 東京」服務？

寄放行李：

將行李放置空置物櫃中，並透過螢幕選擇寄送的首都圈指定飯店，最後以電子交通IC卡支付寄送費用。

領取行李：

在指定飯店向櫃檯人員領取，就能取回行李囉！

價格與置物櫃尺寸：

置物櫃分為以下三種尺寸，費用只計算置物櫃價格不論行李件數，例如：大型置物櫃內放了一個行李箱+一個手提袋+一個購物袋，寄送費就是2,800日圓。

只要能通通放入置物櫃中，不論幾件行李都只收一個置物櫃的費用！如果買了很重的家電或藥妝品，也很適合用這項服務將戰利品直接送回飯店。

pikuraku PORTER in 東京服務地點:

目前「pikuraku PORTER in 東京」僅在池袋、新宿以及豐島園站提供行李寄送置物櫃，且合作飯店也僅限於東京都內的指定飯店，但預計將會擴展至更多地區，讓我們一起期待更方便的東京旅遊吧！

有提供『pikuraku PORTER in 東京』服務的車站

其他問題

Q：可以指定行李送達時間嗎？

A：目前無法指定時間。若於14點前寄放，預計於19點前送達，但可能因天氣或交通狀況延遲。

Q：支援哪些電子交通IC卡？

A：絕大多數的電子交通IC卡都有支援，詳細可參考下圖或官網

支援『pikuraku PORTER in 東京』的交通IC卡

https://spacer.co.jp/pikuraku-porter-in-tokyo/

窩日本推薦閱讀：東京車站2024年「TOP10 伴手禮」大公開！下次買伴手禮選這些就對了　

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