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正大光明洗錢法！ 東京爆紅「小網神社」新年招財除厄 超靈驗合法洗錢、還能洗信用卡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／小網神社IG、IG@fuji.foodie授權
圖／小網神社IG、IG@fuji.foodie授權

2025新年想要開運招財的朋友，不可錯過！ 位於東京日本橋的「小綱社神」，除了一般參拜祈求開運擋災之外，這裡也是日本第一間可以合法洗錢的神社，顧名思義，是真的清洗「錢幣、紙鈔」，以祈求財運加持後能滾滾而來！

圖／IG@fuji.foodie授權
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擁有500年以上歷史的「小綱社神」，據說最初是為了疫病祈福解難而建的，在地人認為這裡能開運除厄、擋災避險，而如今大部分的人都是為了「洗錢」前來參拜朝聖，祈禱能帶來好運及財運。

圖／小網神社IG
圖／小網神社IG

參拜步驟也不會太難，進入神社，至手水舍洗滌雙手，再至主殿參拜稻荷大神與弁財天，亦稱為東京錢洗弁天，以二拜二拍一拜的方式，先向神明參拜祈福；接著才到「洗錢之井」，不管是「紙鈔、錢幣、信用卡」統統都能拿來洗，淨化後把錢擦乾，再放進錢包當作錢母，達到超靈驗合法洗錢。

圖／小網神社IG
圖／小網神社IG

人氣爆紅的小綱社神，每年吸引大批國內外旅人前往祈求好運勢，而且是光明正的合法洗錢，當人潮過多時，也可排專門洗錢的隊伍，絕對不能錯過東京的招強運跟發財聞名的小網神社！

小網神社

地址：東京都中央区日本橋小網町16-23

營業時間：9:00-17:00

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