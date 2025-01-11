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東京「森美術館」揭曉2025展覽計畫，三大展吹起當代藝術潮流，「藤本壯介」個展引熱議

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／森美術館官網
圖／森美術館官網

東京六本木的森美術館近日公布2025年度展覽計畫，三場重磅展覽即將登場，包括建築大師藤本壯介的回顧展「藤本壯介展」、科技與藝術融合的「機器之愛：電子遊戲、人工智慧與當代藝術」、以及壓軸的「六本木Crossing 2025展」，為當代藝術愛好者提供全新視角。

圖／森美術館官網
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藤本壯介展（2025年7月2日至11月9日）將聚焦藤本壯介的創作生涯與全球代表性建築作品。出生於北海道的藤本壯介不僅以創新設計理念聞名國際，還是2025年大阪世博會場的設計總監。他負責設計的重點環形建築「大屋根」將成為世博會核心亮點。本次展覽將呈現他從住宅到大型公共建築的多樣作品，包括《武藏野美術大學美術館與圖書館》（東京）、《白色之樹》（法國蒙彼利埃）、《匈牙利音樂之家》（布達佩斯）等，全面展示他對未來建築美學的深刻見解。

圖／大阪世博官網
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此外，機器之愛展（2025年2月13日至6月8日）將探索人工智慧與電子遊戲如何影響當代藝術，而壓軸的六本木Crossing 2025展（2025年12月3日至2026年4月5日）則匯集亞洲地區新銳藝術家作品，展現多元創意與文化交流。

圖／森美術館官網
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森美術館位於六本木森大樓53樓，自2003年開館以來，致力於打造國際化的藝術交流平台，為不同背景的觀眾提供豐富展覽與學習活動。美術館每週一、三至日營業至晚間10時，交通便捷，詳情請參考官方網站。

圖／森美術館官網
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