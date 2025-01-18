東京出發OUTLET購物去！ 2025輕井澤王子購物廣場必逛店鋪8選

浪漫的輕井澤，是日本人氣的旅遊觀光區，而除了有自然美景和閒適氛圍之外，還有一個OUTLET可以買買買！睽違兩年，我們又到輕井澤OUTLET的王子購物廣場走一遭，選了一些值得一逛的店舖跟你分享囉。

東京出發輕井澤浪漫旅 血拼也過癮

從東京搭乘新幹線約 1 小時即可到達輕井澤，這裡不僅交通便利，還擁有與東京截然不同的自然及小鎮魅力！像是高原教會、雲場池、白絲瀑布等，都是非常經典有人氣的景點，而到了冬天，也是不少人喜歡前往滑雪。

當然除了觀光外，輕井澤站南口直通OUTLET——輕井澤王子購物廣場，因為交通實在很方便，所以也是不少到東京一帶旅遊的觀光客喜歡前往血拼的地方。

而且，輕井澤王子購物廣場冬季還會有夢幻的點燈秀可賞，那是和白天看雪景不同的另一種冬日氛圍，那也是輕井澤的名景之一喔。不管你是什麼季節去輕井澤，不妨跟我們一起來看看在人氣OUTLET中有什麼不容錯過的吧。

輕井澤王子購物廣場（プリンスショッピングプラザ）

地址：〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢

交通：<北陸新幹線>輕井澤站南口，徒步約3分鐘

營業時間詳見官方網站

輕井澤王子購物廣場 8 大必逛店鋪

【運動及戶外用品類】Callaway

位置：E-17・18

輕井澤作為一個可以盡情享受各種運動與戶外活動的旅遊勝地，當然不能錯過輕井澤王子購物廣場內的各種運動與戶外用品店。其中，世界知名的高爾夫品牌「Callaway」，無疑是一家熱愛高爾夫的人士的必訪店鋪。這裡吸引了許多旅行途中順便購買高爾夫用品的旅客。

Callaway 提供了各種高爾夫商品，包括球袋、球桿、各種運動用品配件，以及高爾夫服裝。店家將高爾夫用品與男女用服裝清楚地分區陳列，方便顧客進行選購。更棒的是，店內還設有試打室，歡迎親自體驗，找到最適合自己的高爾夫用具。

【運動及戶外用品類】DESCENTE STORE

位置：NE-02

DESCENTE STORE 以提供各種運動用品及日常好物而聞名。店內匯集了多樣化的運動服、運動用品、滑雪服、高爾夫服裝、高爾夫用品及配件等商品，還能找到人氣單品——羽絨外套。

其中我們特別中意2024 年冬季主打品——「水澤羽絨」。這款羽絨外套由位於岩手縣奧州市（舊水澤市）的 DESCENTE 水澤工廠手工製作，結合特殊的熱壓黏合與無縫壓膠技術，大幅提升了防水性及耐用性，不僅技術出眾，還有多種顏色與長度供選擇，能輕鬆融入各種穿搭風格。如果你正在尋找兼具時尚與能夠抵禦寒冬的功能性單品，歡迎親自來店試穿體驗！

【服飾配件】FREAK’S STORE

位置：NE-17·18

接下來要介紹的店鋪，是匯集了品味設計與創意風格時尚單品的選物店——「FREAK’S STORE」。其中特別值得關注的熱門品牌，包括：簡約卻充滿魅力細節、適合日常穿搭的「NAUTICA」；以及獲得英國皇室三項皇家認證、兼具高級感與簡約設計的高級品牌「Barbour」等。

店內除了提供多樣化的男女時裝與雜貨外，還設立了僅在輕井澤王子購物廣場內才能體驗到的獨特專區，以及同名的「FREAK’S STORE CAFÉ」，非常適合購物過後的小憩片刻。

【服飾配件】靴下屋

位置：W-12

在某些資深日本旅遊愛好者中，「襪子」成為了隱藏熱門商品。日本代表性的專業襪子品牌「靴下屋」，以其多樣的設計、尺寸和功能性而聞名，被譽為「襪子的天國」。

無論是適合日常穿搭的簡約款，還是擁有時尚亮點和獨特設計的款式，這裡應有盡有。有專為跑步、足球、高爾夫等運動愛好者設計的專用襪子；冬季必備的保暖腿套、居家襪；以及多達 40 種顏色（包括網路限定顏色）的褲襪，可依需求選擇不同厚度和顏色。此外，還有可愛的角色襪子，非常適合作為旅行紀念品或別具特色的伴手禮。

【伴手禮】輕井澤旬粋

位置：SC-04

來到輕井澤，當然少不了購買當地特色的伴手禮。「輕井澤旬粋」以使用長野縣新鮮特產製作的各式伴手禮而聞名。

其中特別推薦的商品有：將長野縣產的蘋果整顆浸泡在蜂蜜中，再用紅茶風味的麵糰包裹，並保留蘋果原形的創意甜點「整顆蘋果 紅茶年輪蛋糕」；以及以長野縣特產蕎麥製作的高級蕎麥產品，包括100%蕎麥製成的「信州十割蕎麥」、蕎麥含量達80%的「八割蕎麥」，以及被列為日本三大蕎麥之一的「戶隱蕎麥」。

如果你已經對普通的伴手禮感到乏味，或者希望將這次的旅行回憶化為一份難忘的美味，就來「輕井澤旬粋」發掘充滿當地特色的好味道吧！

【兒童、嬰兒用品】博品館 TOY PARK

位置：W-16

在找孩子的伴手禮嗎？來「博品館 TOY PARK」看看吧！這裡不僅匯集了各式各樣適合兒童的玩具，還有許多讓收藏迷愛不釋手的獨特商品。

其中的熱門代表性商品有：深受小汽車迷喜愛的「多美（TOMICA）系列」；在任何季節都能享受雪的樂趣的創意黏土遊戲「Snow at Home」；以及作為伴手禮大受歡迎的可愛「小狗刺繡鑰匙圈」等。此外，這裡還販售多種動物玩偶、貼紙、最新玩具和角色商品，是滿足大人和小孩需求的完美伴手禮選購地點。

【寵物用品】PET PARADISE

位置：TM-24

輕井澤王子購物廣場允許攜帶寵物入店，專門的寵物用品店自然不可少。其中，強烈推薦的「PET PARADISE」，堪稱愛狗人士與寵物的天堂。

這裡不僅提供自家品牌的寵物服飾，還有其他品牌及各種角色聯名的商品。此外，還有寵物背袋、旅行包、玩具、室內外皆可使用的專用睡袋、零食、餐具等應有盡有。特別值得一提的是，店內還設計出結合日本傳統元素的可愛服飾與墊子，既實用又充滿文化特色。針對小型犬的產品種類即為豐富，非常推薦給飼養小型犬的飼主們。

當然也有為貓咪準備的專屬用品。讓你的寵物享受各種舒適與時尚的生活！

【美食餐廳】MIKADO COFFEE

位置：CM-08

如果想在購物空擋休息一下，推薦你來這家擁有悠久歷史的「MIKADO COFFEE」！1948年於東京（加上的）開業的咖啡烘焙商直營咖啡店，1952年拓展到輕井澤，並成為當地代表性的咖啡廳。

在這裡，你可以一邊品嚐酸味清新的特調咖啡——「旧軽通り」，一邊享受各式甜點。尤其是帶有淡淡咖啡香氣的「MIKADO 咖啡摩卡冰淇淋（R）」，以及人氣選擇「摩卡冰淇淋咖啡果凍」，讓你同時品嚐兩種獨特口味。除此之外，還有松露巧克力蛋糕和瑞士捲等甜點套餐，與咖啡搭配更是絕妙。

你最後還可以考慮帶走幾包來自世界各地的高品質咖啡豆，這些豆子由專業烘焙師精心製作，非常適合作為伴手禮。如果你想體驗具有日本特色的咖啡店氛圍，那麼「MIKADO 咖啡」絕對是不容錯過的選擇！

錯過可惜！外國人專屬購物優惠

如果想在輕井澤王子購物廣場，享受更加優惠且便利的購物體驗，建議在開始購物前，先前往「服務中心（INFOMATION）」。只需出示護照，即可獲得專為外國觀光客設計的優惠券手冊，讓你在多家店鋪享受專屬折扣。此外，若於2026年3月31日之前，向服務中心的工作人員出示本文章，就能獲得一條原創手拭巾作為贈品。

如果對購物廣場的設施或其他部分抱有疑問，就算不會日文，也可以利用服務中心設置的面對面翻譯機即時溝通。有需要的話，有些店鋪還提供海外配送服務，適合不想大包小包的朋友。

輕井澤好買又好玩

本篇介紹了東京近郊的私房觀光聖地——輕井澤，並分享了購物必訪的「輕井澤王子購物廣場」的熱門店鋪以及實用的優惠購物技巧。送上一張白絲瀑布作為結尾，希望有為你帶來參考囉。

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