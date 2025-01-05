冬日限定見面週！來去兵庫縣立淡路島公園跟蠟筆小新相見歡
【旅奇傳媒/日本部報導】「蠟筆小新冒險樂園」是位於兵庫縣立淡路島公園動漫主題樂園「二次元之森」內的遊樂設施，在這裡遊客可以盡情沈浸在人氣動漫「蠟筆小新」的世界觀裡。園區從01/25-02/07更將舉辦冬季限定的「小新粉絲福利祭典」，展開蠟筆小新見面會，參加見面會活動的客人將獲得「蠟筆小新冒險樂園」限定原創貼紙一張。
「蠟筆小新冒險樂園」內共設有54個 FRP 角色人偶：除了小新，還會有廣志以及美冴、向日葵、春日部防衛隊等其他角色，均以逼真的立體造型再現。恐怖屋可以在裡面體驗小新爸爸野原廣志標誌性襪子的氣味。雙葉幼兒園則再現了小新就讀的雙葉幼兒園的兒童遊玩空間，可以一邊挑戰迷宮、一邊來尋找隱藏的小新和朋友們。
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