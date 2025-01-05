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東京最長商店街「戶越銀座商店街」詳細介紹~必吃必逛報你知~(下)

聯合新聞網／ 窩日本

接續"東京最長商店街「戶越銀座商店街」詳細介紹~必吃必逛報你知~(上)"，本文將再介紹戶越銀座的美食與景點

4. pedrabranca（ぺドラブランカ）

戶越銀座站中超人氣的咖啡店，以厚鬆餅和咖啡，以及手工冰淇淋為招牌，最近還有推出附湯和沙拉的輕食套餐，假日總是一位難求。

這間店的鬆餅並非以麵粉製作，而是強調使用新潟產的「米粉」，或是北海道的「小麥」，因此對身體更健康，也不會產生過敏。

鬆餅口味非常多種，有原味、宇治抺茶、巧克力、紅茶、櫻花、黑芝麻、南瓜等等，每一種用料都很實在，不用加任何佐料就很美味。

地址：東京都品川区平塚2-14-8

營業時間：10:00 ～18:00

5. 肉與米HAJIME（肉と米　ハジメ）

挽米與肉已經吃膩了嗎？那麼試試這間肉與米HAJIME吧！這家店強調現煮釜飯吃到飽，搭配嫩到不行的牛排主菜，大口吃肉和白飯超過癮！

但光這樣吃多了也會膩，店家還提供了4種不同口味的調味料，以及多達10幾種的小菜可以搭配，不知不覺白飯就一碗接一碗吃下去了。

地址：東京都品川区平塚1-6-17

營業時間：11:00 ～21:00

6. 飯糰戶越屋（おにぎり戸越屋 戸越銀座本店 ）

大家熟悉到不行的日式三角飯糰這二年在社群上爆紅，各種誇張和爆漿餡料占據了大家的目光，飯糰戶越屋雖然看起來沒那麼華麗，但是口感絕對不輸給這些網紅飯糰。

飯糰的精髓當然在於白米飯，店家每個月都會使用1款日本知名品牌的白米來做飯糰，所以每一個月去吃都可以吃到不同口感米飯的飯糰。

口味的選擇非常多，有肉末、辣明太子、咖哩、生姜味噌漬、泡菜豬肉、培根等十數種口味，味噌湯也非常好喝，還可以免費續碗唷！

地址：東京都品川区戸越2-5-3

營業時間：週一至週五 11:00 ～21:00 、周末及假日 10:00～21:00

7. 戶越八幡神社

被列為「品川百景」的戶越八幡神社起源據說是在1526年，供奉著應神天皇，據說有消災解厄、武運昌隆、家內平安等靈驗傳說。

神社裡有非常可愛的猿和兔子石像，甚至繪馬和御守也都有可愛的兔子，主要是傳說中說牠們曾經居住在發現御神體的泉水旁，所以村民們將牠們尊稱為「福分猿與夢想成真的兔子」。

過年的時候來初詣的人絡繹不絕，有時候還有市集擺攤，平日則是非常地清幽，不論什麼時候來都很推薦。

地址：東京都品川区戸越2-6-23

營業時間：9:00 ～16:00

8. solco 鹽專賣店

solco位在商店街的最底，低調像精品店的外觀，一不小心可能會錯過它，但是進去之後會發現別有洞天，原來鹽可以有這麼多花樣、這麼多味道、這麼多學問！

店主從國內外搜集了顏色、結晶形狀、氣味和味道都各具特色的40多種鹽，它們被裝在試管當中，包裝精美很適合送人，購買時會附帶製作者故事的卡片讓你了解背後的故事，還有告訴你如何搭配菜餚。

想要買的話請不吝和店主開口詢問，他會親切地幫你推薦，並提供試味道的服務。以後不妨在廚房或餐桌上擺放幾種鹽，根據菜單或心情來更換鹽，為原本吃慣的食物增添新奇風味吧！

地址：品川区豊町1-3-13

營業時間：12:00～18:00

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