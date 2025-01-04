東京最長商店街「戶越銀座商店街」詳細介紹~必吃必逛報你知~(上)

【撰文:Anita / 窩日本】

來日本想要體驗在地人的生活，必定要到商店街去逛逛！而長達1.3公里、號稱「東京最長商店街」的戶越銀座商店街就是絕對必逛的！

戶越銀座商店街特別的就是不只有很多餐廳和小吃，還有溫泉和神社，可以足足玩一個下午。現在就讓小編幫大家介紹一日遊行程吧！

「戶越銀座商店街」如何去？

前往戶越銀座商店街的”戶越”站

戶越銀座商店街非常地長，被大馬路隔開為二邊。要前往戶越銀座商店街有兩個方式:

都營淺草線: 搭乘都營淺草線到「戶越」站，從3號出口出站，正好在商店街的正中間。往右邊走有APA HOTEL、觀光案內所、神社和溫泉。往左走則有許多餐廳和小吃店聚集。

東急池上線: 另一個路線是搭乘東急池上線到「戶越銀座」站，車站就在餐廳和小吃店林立的左側街道正中間。

戶越銀座商店街有一隻貓咪吉祥物「戶越銀次郎」，他的頭上有個星星標記，據說摸了他頭部星星的地方，就會變得開心。整條街上不時都會看到他的塑像，而他「本貓」偶爾也會出來在路上走和大家打招呼唷！

戶越銀座美食景點

這麼長的一條商店街，自然有許多美食可以品嘗。除了有適合邊走邊吃的B級美食，也有可以坐下來慢慢享受的餐廳和咖啡店。

1. OMEDE鯛魚燒本舖（おめで鯛焼き本舗）

鯛魚燒是日本的平民美食，在日常生活中到處可見，這間OMEDE鯛魚燒本舖必吃的理由在於魚的眼睛和嘴巴是笑容滿面的模樣，有著昇運、招福的好意頭。

店家對於材料非常講究，使用北海道產紅豆等國產食材，還有比其它家鯛魚燒更多倍的雞蛋，烤出鬆軟口感又富有蛋香的鯛魚燒。

口味上除了定番紅豆，還有加入炒麵、章魚燒、蘋果派等特別口味，甚至還有迷你版小鯛魚燒，很適合小朋友吃，或是大家一起分食。

地址：東京都品川区平塚2-13-8戸越小川ビル 1F

營業時間：11:00～19:00

2. 中津炸雞 溪（中津からあげ渓 ）

沒吃過「中津炸雞 溪」，別說你懂炸雞！它曾經得過炸雞比賽最高榮譽金獎，親自試過吃後就知道多厲害。

使用國產嫩雞肉加上蘋果和秘傳的配方醃製，再用大分縣中津式的傳統炸法炸出多汁又滑嫩的炸雞，另人回味無窮。

店裡最招牌的是無骨腿肉炸雞，現點現炸熱騰騰剛出爐時，配上一杯清涼的啤酒，實在是無比爽快呀！

地址：東京都品川区平塚2-18-5

營業時間：11:00 ～21:00

光看名字可能會很疑惑，它到底是賣鰻魚還是賣地瓜的店？其實它是地瓜甜點專賣店！

會取這個名字，是因為「鰻魚地瓜」使用靜岡縣濱松市濱名湖的特產「鰻魚」所產生的骨頭和頭部等通常會被丟棄的部分作為肥料，而栽培出的地瓜來做甜點。

店裡最推薦的是使用熟成烤地瓜的霜淇淋搭配岩鹽的「鰻魚地瓜蒙布朗芋霜淇淋」，店裡人氣角色「うなも」造型的大福「うなもっち」也很受歡迎，店外還有販賣機可以直接購買，要內用或外帶都可隨心所欲。

地址：東京都品川区豊町1-5-5

營業時間：10:30～19:30

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