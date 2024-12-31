日本草莓季開跑！快來栃木縣那須高原草莓王國
【旅奇傳媒/日本部報導】每年12月至隔年5月是日本草莓的盛產季，其中栃木縣以草莓產量榮登日本第一。這裡距離東京僅約兩小時車程，除了擁有吸引全球遊客的日光東照宮世界文化遺產，更以北部的那須高原風景秀麗、溫泉豐富而聞名，甚至成為日本皇室家庭的度假地。冬季不妨計劃前往栃木縣，品嚐新鮮草莓、享受起司甜點，並泡湯驅寒，為身心注入甜蜜與溫暖。
有「草莓王國」之稱的栃木縣因為冬照時間長、日夜溫差大等天然因素，半個世紀以來都是日本最大的草莓產地。不僅草莓產量全日本第一，品種更是豐富。有愛心形狀的「栃愛草莓」還有表皮顏色如牛奶般的「白草莓」等。栃木縣的那須高原有多個草莓園，多半採取固定時間內草莓採摘吃到飽的形式。費用約大人1800日圓起，小孩約1000日圓起。可享受現採現吃的樂趣。
▍地方特色起司甜點 冬季限定的草莓饗宴
栃木縣的酪農產業發達，產量亦是全國第二。在地相當多小農品牌，各有特色。如近年崛起的「BUTTER NO ITOKO（バターのいとこ）」，意為「奶油的表兄弟」，由推廣那須的在地生活品牌「Chus」與當地牧場「森林ノ牧場（森林的牧場）」合作，活用經濟價值較低的脫脂牛奶，推出口感綿密香酥的奶油華夫餅。知名的 Cheese Garden 起司蛋糕，在冬季亦推出了期間限定的草莓芭菲，紅茶果凍口感清爽，香氣優雅，與柔軟的烤芝士蛋糕味芝士蛋糕分層，還可品嘗到新鮮草莓的甜味和凍乾草莓的質地雙重口感。
◉ 那須高原農園 草莓森林
・地址：栃木縣那須郡那須町高久甲4588-10
・開放時間：12月至隔年5月(請見官網公佈)
・營業時間：9:30 - 15:30
・官網：https://www.okashinoshiro.co.jp/facilities/ichigo/
◉ 矢板里山草莓園
・地址：栃木縣矢板市境林5319
・開放時間：12月至隔年5月(請見官網公佈)
・營業時間：一般時間 09:00~16:00（最後受理時間15:00）
夜間採摘 16:00~21:00（最後受理時間20:00）
・官網：https://www.visit-tochigi.com/zh-tw/plan-your-trip/things-to-do/7664/
◉ BUTTER NO ITOKO (那須本店)
・地址：栃木縣那須郡那須町高久乙2905-25
・營業時間：09:00〜17:00
・官網：https://butternoitoko.com/
◉ Cheese Garden
・Cheese Garden 在枥木縣及日本多個地方皆有展店設櫃。
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