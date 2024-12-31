日本草莓季開跑！快來栃木縣那須高原草莓王國

還記得我們之前和大家介紹過日本知名眼鏡品牌 JINS 的「JINS 30min Night Walk（JINS 30 分鐘夜散策）」活動，並分別在京都、福岡、澀谷等地推薦了不同的散步路線嗎？這次的續篇我們將舞台轉到新宿，並結合箱根小旅行，帶大家來趟不一樣的旅程！ 新宿車站作為東京最重要的交通樞紐之一，多條鐵路線交匯於此，對於旅日遊客來說，可以說是必經車站，不僅方便在市內穿梭，還可以輕鬆搭乘列車前往東京其他近郊區域。此外，車站周邊還有許多受歡迎的購物和娛樂熱區，如 LUMINE 和歌舞伎町等。如果想一次享受盡情購物和夜生活的體驗，來這裡準沒錯！ 再加上，最近你也許因為視力變差或各種原因，打算重新配一副眼鏡的話，不妨先直接前往 JINS 位於LUMINE 的店鋪製作一副新眼鏡。畢竟清晰的視野，才能讓你更加舒適地享受沿途的美食與美景，更重要的事，還有配鏡後可獲得的「Night Voucher」眼鏡布還有各種優惠可以在旅途中使用！這就先來看看，JINS 這次為大家準備了哪些可以讓這趟從新宿出發的旅程更加精彩的驚喜吧！

2024-12-28 10:00