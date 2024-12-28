新宿出發箱根一日遊！ 暢遊城市購物 體驗大涌谷、箱根湯寮大自然之美 feat. JINS

還記得我們之前和大家介紹過日本知名眼鏡品牌 JINS，並分別在京都、福岡、澀谷等地推薦了不同的散步路線嗎？這次的續篇我們將舞台轉到新宿，並結合箱根小旅行，帶大家來趟不一樣的旅程！

新宿車站作為東京最重要的交通樞紐之一，多條鐵路線交匯於此，對於旅日遊客來說，可以說是必經車站，不僅方便在市內穿梭，還可以輕鬆搭乘列車前往東京其他近郊區域。此外，車站周邊還有許多受歡迎的購物和娛樂熱區，如 LUMINE 和歌舞伎町等。如果想一次享受盡情購物和夜生活的體驗，來這裡準沒錯！

再加上，最近你也許因為視力變差或各種原因，打算重新配一副眼鏡的話，不妨先直接前往 JINS 位於LUMINE 的店鋪製作一副新眼鏡。畢竟清晰的視野，才能讓你更加舒適地享受沿途的美食與美景，更重要的事，還有配鏡後可獲得的「Night Voucher」眼鏡布還有各種優惠可以在旅途中使用！這就先來看看，JINS 這次為大家準備了哪些可以讓這趟從新宿出發的旅程更加精彩的驚喜吧！

新宿配眼鏡 到JINS LUMINE 新宿店看看

作為日本知名的眼鏡品牌，JINS 以高品質和親民的價格著稱，最令人驚艷的是，從結帳到製作完成，最快只需30分鐘。

JINS 在日本全國擁有眾多門市，而最靠近新宿車站的，當屬JINS LUMINE 新宿店。這家店位於新宿車站旁的LUMINE 1 購物中心內，位置十分便利，店內採白色主調，眼鏡按照不同系列整齊擺放，不僅視覺清晰，還讓選購體驗更加愉快舒適。

【JINS LUMINE 新宿店】

地址：〒160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目１−５ ルミネ新宿 ルミネ 1 6F

大眾交通：

・<小田急 / JR / 京王線>新宿站南口，徒步約 1 分鐘

・<新京王 / 都營新宿 / 都營大江戶線>新宿站新京王線口，徒步約 1 分鐘

營業時間：11:00～21:00

．因應不同需求的鏡框款式

在 JINS LUMINE 新宿店，可以找到各式各樣具有設計感、潮流感的鏡框，特別是最近人氣爆棚的「JINS TODAY」系列，以纖細的鏡框為特色，非常適合注重時尚感的人。

當然，JINS 旗下的鏡框不僅講求設計性，也依據眼睛族群的各種煩惱，開發出不同功能類型的鏡框。例如具有高柔韌性的「JINS HOME」系列，專為居家舒適性設計，不僅完美貼合臉部，還能避免長時間佩戴或躺著時造成的壓迫感，是追求放鬆體驗的理想選擇。

另一款備受喜愛的系列是「JINS Airframe」，以驚人的輕量鏡框為賣點，幾乎不會對鼻樑造成負擔，戴上後宛如忘記眼鏡的存在，非常適合長時間配戴。

對需要隨時攜帶眼鏡的人來說，「JINS Half」的折疊式設計是一個理想的選擇，輕鬆折疊好收納，讓你在需要時隨手取用。

．鏡片款式

下一步，就是選擇鏡片。從普通的透明鏡片到遠近兩用變焦鏡片、抗藍光鏡片、會隨光線變化的調光變色鏡片，甚至還有色彩豐富的時尚彩色鏡片等，選擇相當多樣化。

在眾多鏡片中，特別吸引人目光的是「腮紅鏡片（チークカラーレンズ）」，鏡片下緣染上淡淡的色彩，表現出像是腮紅的效果，彷彿畫了精緻的妝容。腮紅鏡片有粉紅、桃粉色、酒紅三種顏色可供選擇，你可以根據自己的個人色彩偏好挑選最適合的一款。

※染色僅限於鏡片下方，眼睛的部分依然是透明鏡片，因此完全不會影響視線。

如果你還想繼續沿用原本的舊鏡框，也可以利用「鏡片更換服務」。只需帶著舊眼鏡到店內，店員會幫你檢測度數，並依據需求更換新的鏡片，讓你在保留原有鏡框的同時享受重新擦亮的視野。

．輕鬆完成配鏡只需三步驟

① 挑選鏡框與鏡片

如果你覺得款式太多，不知從何下手，可以試試 JINS 的創新服務「JINS BRAIN」。這項人工智慧工具會分析你的臉型，並推薦你最適合的鏡框。

② 視力檢查

選好喜歡的鏡框和鏡片後，最後一個步驟就是進行視力檢查。只需在櫃檯前的螢幕上預約即可。

※在繁忙時段，視力檢查可能需要較長的等待時間，建議你在挑選鏡框前先行預約，以便更有效率地完成整個流程。

輪到你時，工作人員會引導你進行視力檢查。如果你想取下佩戴的隱形眼鏡，店內有洗手台供清潔使用。對於不熟悉日語的外國遊客，也無需擔心視力檢查時的溝通問題，JINS 的工作人員能以英語交流，以確保整個流程順利進行。（根據 JAPANKURU 團隊在現場的觀察，許多外國遊客與工作人員之間能順暢地用英語交流，並完成整個選購流程。）

③ 取眼鏡

如果店內剛好有符合你需求的鏡片庫存，那麼結帳後最短只需 30 分鐘就能拿到新配的眼鏡。這樣一來，前往箱根的旅程就萬事俱備，只差啟程了！

趁著眼鏡製作完成前逛街去

如果你覺得在店內等待30分鐘非常浪費時間，不妨試試 JINS 推出的「JINS 30min Night Walk」特別活動！這項活動為外國觀光客提供了新宿區內的好康優惠，在合作的店舖消費，結帳時出示印有新宿地標插畫的「Night Voucher」眼鏡布，即可享受專屬折扣和優待服務。不僅有折扣，有些店還支援免稅服務，真是划算到家了！

※活動截止日期為「Night Voucher」眼鏡布發完為止。 想了解可以使用夜間優惠券的店鋪詳情，請查詢 JINS 官方網站。

在眼鏡製作完成前，就讓 JAPANKURU 團隊帶著大家，沿著眼鏡布上繪製的地圖，展開一場新宿景點巡禮吧！猜猜看，我們接下來要前往的地方，會是眼鏡布上的哪個位置呢？

▎新宿西口回憶橫丁

新宿西口回憶橫丁是一條充滿懷舊氛圍的小巷。這裡的居酒屋、燒烤等小吃店讓人感受到濃厚的昭和風情（1926年～1989年），是一個適合慢慢坐下來，邊吃飯邊聊天的好所在，說不定聊著聊著，就可以和隔壁的陌生人成為新朋友，分享彼此的故事與經歷。

【新宿西口回憶橫丁（思い出横丁）】

地址：〒160-0023 東京都新宿区西新宿１丁目２

大眾交通：JR 新宿站西口

營業時間：24 小時

▎哥吉拉的頭

來到新宿，應該很難不去注意到「哥吉拉的頭」吧！自 2015 年安置於東寶影院以來，這座哥吉拉的頭已成為新宿的地標之一，無論是日本人還是外國遊客，來到新宿時都會將這裡列為必拍的打卡點。

【哥吉拉的頭（ゴジラヘッド）】

地址：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目１９−１

大眾交通：JR 新宿東口東寶影院徒步約 5 分鐘

▎Sanagi 新宿

這是一家以「亞洲街頭小吃」為主題的餐廳，提供了日式、中華料理以及泰國 Kai Yang（烤雞串）等各國美味料理。除了豐富的主菜，餐廳還有各式各樣的甜點和飲品可供選擇。裝潢以五彩繽紛的燈籠為主，這些華麗的視覺衝擊與料理的美味程度一樣令人震撼，無論是想盡情品嚐美食，還是拍拍網美照，都非常適合。

【Sanagi 新宿（サナギ 新宿）】

地址：〒160-0022 東京都新宿区新宿３丁目３５−６

大眾交通：JR 新宿站東南口，徒步約 1 分鐘

營業時間：11:00～23:00（最後點餐時間 22:00）

箱根一日來回快閃之旅

在新宿周邊逛了一圈，並回到JINS LUMINE 新宿店取完眼鏡後，我們決定跳上電車，啟程前往箱根囉！戴上新配好的 JINS 眼鏡，能更好地欣賞箱根的美麗風景，且拍照起來也有新造型！

從新宿出發，搭乘小田急浪漫特快（需預約），僅需約 75 分鐘即可抵達箱根湯本站。盡情感受這座溫泉度假勝地的獨特魅力吧！

JAPANKURU 特派員在這次的旅行中使用了電子版的「箱根周遊券」，這是一種可以在智慧型手機上使用的電子票，從新宿站開始，可以無限搭乘箱根內的所有交通工具（如電車、巴士、船等）。不僅非常划算，還能節省時間，免去多次購票的麻煩。

不過需要注意的是，需確保智慧型手機能保持穩定的網絡和足夠的電量，以便暢行無阻地使用這張便利的票券！

【電子箱根周遊券】

＊一部智慧型手機只能使用一張票使

地址：〒111-0055 東京都台東区三筋2丁目14-5

票價：全票：6,100日圓｜孩童票：1,100日圓

▎前往箱根的交通方法

▶︎ 小田急浪漫特快（ロマンスカー）：從新宿車站搭乘小田急線直達箱根湯本站，所需時間約 1 小時 15 分鐘。

▶︎ 快速急行Rapid Express（ラピッドエクスプレス）：從新宿車站搭乘小田急線，在早川車站下車，然後轉乘箱根登山鐵道前往箱根湯本站，所需時間約 2 小時。

▶︎ 箱根高速巴士：所需時間約 2 小時 30 分鐘。

箱根觀光景點推薦

箱根以美麗的自然景觀聞名，且因為是距離東京市區比較近的觀光區之一，搭乘電車僅需約 1 個半小時，因此，許多遊客會選擇一日來回的旅行方式。

我們精選了幾個推薦景點，希望大家在配戴上新眼鏡後，能以全新的視角，盡情享受箱根的自然美景 😎

▎推薦① 箱根玻璃之森美術館

這裡是喜愛玻璃藝術的遊客必訪的博物館——「箱根威尼斯玻璃博物館」（或稱「箱根玻璃之森美術館」）。博物館內擁有西洋風格的花園裝飾，每一塊水晶玻璃都經過精心切割，巧妙地展示著它們的美麗。當陽光灑落在玻璃上，隨著微風輕輕搖曳，玻璃散發出耀眼的光芒，營造出如同小型水晶森林般的迷人氛圍（如果陽光過於刺眼，別忘了戴上 JINS 的太陽眼鏡哦😎）

館內還設有來自意大利的古代威尼斯玻璃展示區，讓遊客能欣賞到精美的歷史玻璃藝術作品。此外，還有一個體驗工作坊，遊客可以親自製作屬於自己的玻璃工藝品。當然，館內也設有販售威尼斯玻璃製作紀念品的區域，讓遊客可以帶回一份獨特的紀念。

【箱根玻璃之森美術館（箱根ガラスの森美術館）】

地址: 〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原９４０−４８

交通：從箱根湯本 / 小田原站，轉搭前往桃源台的箱根登山巴士，並在「雕刻・箱根玻璃之森前」下車。

營業時間：10:00～17:30（最後入館時間 17:00）

門票：全票 1,800 日圓 | 大學、高中生：1,300 日圓 | 中、小學生：600 日圓

＊使用周遊券可享入館費 100 日圓優惠

▎推薦② 箱根湯寮

如果中途感受到了旅途的疲憊，就到箱根湯寮放鬆一下吧！箱根湯寮是一個位於山中的古民家風格的里山溫泉，這裡有露天和室內等各式各樣的浴池。如果你對泡溫泉感到害羞，也可以利用水療服務，或者在古民家風格的爐邊享受炙燒料理，享受放鬆的時光。

【箱根湯寮】

地址：〒250-0315 神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤４

交通：從箱根湯本站搭乘免費接駁巴士（每 15 分鐘一班車）

營業時間：平日 10:00～20:00｜假日 10:00～21:00

費用：

・平日：全票 1,700 日圓｜半票 1,000 日圓

・週末：全票 2,000 日圓｜半票 1,000 日圓

＊需事先預約

＊出示 JINS 的「Night Voucher」優惠券享入場費 200 日圓折扣

▎推薦③ 大涌谷

說到箱根必訪景點，絕對不能錯過「大涌谷」。大涌谷是由約 3,000 年前的火山噴發所形成的，當時神山（海拔 1,438 公尺）崩塌，並且至今仍有硫化氫的噴煙從各處冒出，形成了獨特的火山景觀。

搭乘箱根空中纜車前往大涌谷的途中，從車窗向下望去，可以看到谷地中不斷冒出蒸氣，彷彿在向遊客們宣示著大自然的力量。別忘了在欣賞這奇特景象的同時，也抬頭看看天空。說不定富士山會在這一刻露出容顏，與你打個招呼喔～

到達大涌谷後，一定不能錯過必吃美食「黑蛋」！傳說吃一顆可以延長 7 年的壽命（雖然不確定是真是假，但我自己已經吃了兩顆🤤）。顏色之所以呈現黑色，是因為將生蛋放入硫磺溫泉中煮，溫泉的成分附著在蛋殼的多孔表面，從而變成了黑色，雖然看起來有點嚇人，但根據日本人的說法，硫磺不但無害，還有益健康。且搭配一點鹽，鹹味恰到好處，讓人回味無窮😋～

【大涌谷】

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町仙石原1251-1

交通：搭乘箱根登山纜車 → 在早雲山站下車 → 轉乘箱根空中纜車 → 在大涌谷站下車

營業時間：9:00～17:00

▎推薦③ 大涌谷推薦④ 蘆之湖與箱根海盜船

最後一個景點就是著名的蘆之湖與箱根海盜船。你可以搭船感受清爽的風，盡情享受從湖面上看到的絕佳景觀。從大涌谷站搭乘空中纜車，在桃源台站下車，然後步行一小段路，便可到達登船點。

▲ 這艘就是我們將要搭乘的船～

乘船前往箱根町港時，如果天氣晴朗的話，甚至有機會同時欣賞到箱根神社的紅色鳥居與雄偉的富士山，兩者相映成趣的景色。這無與倫比的美景，正是箱根獨特的魅力所在之一！

拍攝完美麗的照片後，你可以從箱根町港搭乘急行巴士（R線）返回箱根湯本車站，這樣，箱根之行就圓滿結束了！

東京新宿出發 都市x自然雙享之旅

這次的旅行企劃中，JAPANKURU 與 JINS 合作，在等待製作和領取新眼鏡後的時間裡，遊覽了熱鬧的夜新宿，以及風景如畫的箱根，執行了一趟城市與大自然的雙享的充實之旅，且還有 JINS 的「Night Voucher」眼鏡布優惠券可以使用！

這趟旅行，提供給要來東京新宿玩耍的你參考。想要順便在日本買眼鏡的話，記得到 JINS 走一趟喔～

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原文撰寫：Sarita

文章編譯：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu