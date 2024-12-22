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日本冬季節慶魅力！ 2024東京都心及周邊「6個必去聖誕市集景點」

聯合新聞網／ JAPANKURU日本酷樂

東京的天氣漸漸轉冷，聖誕節的氛圍也終於開始濃厚起來了！作為2024年的最後回憶，我們特別整理出東京及周邊的6個必去聖誕節慶景點，趕緊收拾行李，一起來感受節日的魅力吧！

1. 東京神宮外苑聖誕市集

（圖片取自: tokyochristmas.net）

這是日本最大規模的聖誕活動之一，現場有各式餐食攤位，提供熱紅酒、德國香腸、燉湯、吉拿棒等美味佳肴。必拍的打卡照就是那棵14公尺高的聖誕樹，它不單單只是傳統的聖誕樹，而是從樹根到樹頂都裝飾著吸睛的胡桃鉗公仔，經過巧思設計過的聖誕樹。

此外，現場還有各式商品攤位和手作坊，像是製作雪球和香氛蠟燭等，讓大家帶回滿滿的節日回憶。更特別的是，購票後還能獲得限量版聖誕馬克杯，並可用來盛裝現場的飲品。快來感受這個充滿異國風情的東京聖誕市集吧！

地點：明治神宮外苑前

交通：<東京metro銀座線>外苑前站4b出口，徒步約10分鐘

舉辦日期：2024年11月19日～12月25日

時間：11:00～21:30（最後入場時間 20:30）

票價：全票 1,000日圓（免費獲得限量版馬克杯）｜半票（6-12歲）500日圓 *建議提前預訂

2. 六本木之丘聖誕市集

（圖片取自：六本木之丘聖誕市集官網）

六本木之丘聖誕市集已經連續舉辦了18年。活動現場有10家店鋪，販售正宗的德國聖誕商品，從熱紅酒、德國香腸到各式德國美食，讓每位來賓都能沉浸在充滿溫暖和傳統氛圍的聖誕慶典中。

地點：O-YANE PLAZA

交通：<地下鐵日比谷線>六本木站，徒步約5分鐘

舉辦日期：2024年11月23日～12月25日

時間：11:00～21:00

票價：免費入場

3. 麻布台之丘聖誕市集

（圖片取自：麻布台之丘聖誕市集）

這是今年舉辦的第二屆聖誕市集。當你穿過閃爍的拱門，進入中央廣場，眼前便是充滿溫馨氛圍的聖誕市集。市集內有17家精心挑選的餐飲、飲品及聖誕裝飾攤位，匯集了來自日本及國外的特色商店。此外，從神谷町站到Tower Plaza的聖誕街道也開放，讓遊客可以邊散步邊沉浸在濃厚的聖誕氛圍中。

地點：麻布台之丘 中央廣場

交通：<地下鐵日比谷線>神谷町站，徒步約5分鐘

舉辦日期：2024年11月23日～12月25日

時間：11:00～21:00

票價：免費入場

4. 晴空塔聖誕市集

（圖片取自：activity japan）

東京的亮點之一——「晴空塔」也有舉辦聖誕市集！這裡的聖誕市集特別之處在於，我們可以一邊享受聖誕的氛圍，一邊欣賞眼前閃耀的晴空塔。市集內有各式各樣的店鋪，包括餐飲、飲品、甜點及聖誕商品，為我們的聖誕精神增添色彩✨。逛完聖誕市集後，還可以到晴空街道繼續購物，或是上到高處，欣賞東京的美麗夜景！

地點: 東京晴空塔

交通: <東京metro半藏門線>押上站，徒步約6分鐘

日期: 2024年11月7日 – 12月25日

時間: 11:00～22:00

門票: 免費入場

5. 橫濱紅磚倉庫聖誕市集

（圖片來源：yokohama-akarenga.jp）

一年一度的橫濱大型聖誕市場。活動中有超過16家餐廳和甜點店，提供適合聖誕慶祝的美食，從熱騰騰的麵包碗燉湯、香腸、脆炸小吃，到溫暖的熱可可，還有可愛的雪人棉花糖。這裡的亮點是高達10公尺的巨型聖誕樹，樹上裝飾著溫暖的黃色燈光，每30分鐘就會展示一次燈光秀，讓人陶醉於其中。整個活動場地以紅磚倉庫作為背景，增添了濃厚的歐洲風情。

地點: 橫濱紅磚倉庫

交通: <港未來線>日本大通站，徒步約10分鐘

日期時間: 【11月23日～12月6日】11:00～21:00｜【12月7日～12月25日】11:00～22:00

門票: 一般券：500日圓｜優先入場：1,500日圓｜高級入場券：4,500日圓

*由於人潮較多，建議提前預訂，避免現場購票

6. 惠比壽花園廣場聖誕市集

（圖片來源：jw-webmagazine）

另一個每年聖誕節不可錯過的地點——惠比壽花園廣場聖誕市集，疫情後今年再次回歸！活動的亮點包括一棵高達10公尺的聖誕樹、巨大的水晶吊燈，以及閃爍迷人的燈飾，整個市集設於惠比壽花園的廣場上，可說是東京最壯觀的聖誕市集之一。

現場當然少不了各式的美食攤位，提供熱紅酒、熱巧克力、多樣化的料理以及精緻的紀念品，讓大家在寒冬中感受到滿滿的溫暖。

地點: 惠比壽花園廣場塔

交通: <山手線>惠比壽站，徒步約9分鐘

日期: 11月9日～12月25日

時間: 11:00～23:00

門票: 免費入場

讓我們一起沉浸在聖誕節的氛圍中吧！

經過一整年的忙碌與挑戰，年尾向自己說聲：「辛苦了！」讓我們一起來聖誕市集，與聖誕樹、燈光和熱巧克力度過這一年中最特別的時光吧 💖

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原文撰寫：Sarita

文章翻寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu

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