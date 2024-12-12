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歐嗨喲！東京早起的3個樂趣提案

聯合新聞網／ TTN旅報
瀑布下接受冰冷流水沖擊的冥想。（圖片提供=靜山莊）
瀑布下接受冰冷流水沖擊的冥想。（圖片提供=靜山莊）

日本上班族約從2008年掀起了一股「早活」熱潮，「早活」（あさかつ）一詞由「早晨」（あさ）與「活動」（かつどう）組合而成。透過合理的運用晨間時間，除能妥善規劃一天外，還可提升工作效率。來到東京可以看看有什麼值得一試的「早活」喔！

「築地本願寺」充滿禪意的早晨

國家重要文化財的築地本願寺，以融合古印度和亞洲佛教建築特色的外觀而聞名。每天早上7點，寺廟舉行對外開放的晨間法事。法事結束後，可在寺內「Tsumugi」咖啡廳享用佛教式早餐。最受歡迎的是「18道品早飯」，包含16道小菜、粥和味噌湯。結合靈性與美食，是探索築地本願寺不可錯過的方式。(官網請點此)

「御岳山靜山莊」靈性瀑布修行

御岳山位於東京多摩地區，自古以來便是是山岳信仰的中心，山頂附近有約20家專為朝聖者設置的宿坊。其中，靜山莊為住客提供獨特的「瀑布修行」體驗。在入住當晚與隔日清晨，參加者需步行約30分鐘至瀑布，接受3輪冰冷水流的洗禮，每次約10秒。

這種冥想方式結合自然之力，能幫助人釋放雜念，達到身心煥然一新的效果。活動全年可參加，但冬季挑戰性極高，僅適合具體力與堅毅精神的人。(建議具日語能力者或攜導遊同行)(官網請點此)

「豐洲市場」鮪魚拍賣與美味早餐

築地本願寺咖啡廳「Tsumugi」最受歡迎的「18道品早飯」。（圖片提供=Tsukiji Hongwanji）
築地本願寺咖啡廳「Tsumugi」最受歡迎的「18道品早飯」。（圖片提供=Tsukiji Hongwanji）

豐洲市場是東京飲食文化的心臟地帶，早晨更是充滿活力。市場內約70家餐廳和商店，供應新鮮食材製成的早餐，同時提供食品與廚具選購。清晨5點半舉行的鮪魚拍賣是亮點之一，而農產品拍賣則從6點半開始。部分活動需提前預約，建議事先至官網確認。此外，別忘了前往屋頂草坪花園，欣賞晨曦映照下的東京天際線美景。(官網請點此)

【。tokyoTOKYO。】

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延伸閱讀>>「真」愛務安 全羅道必吃、必玩、必住

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