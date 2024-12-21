聖誕氛圍滿滿！ 12月冬季「聖誕節東京旅行」 蒐集東京、橫濱美食打卡景點
作者：Funliday-LittleGiant
跟著 LittleGiant 於 2024-12-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 7 天，一共去了 45 個景點，其中包含 六本木櫸坂、OYOGE、房家日本橋店。
東京聖誕點燈活動
六本木六本木櫸樹大道聖誕嘉年華
澀谷青の洞窟
晴空塔
惠比壽花園廣場
東京車站新舊丸之内大廈
橫濱紅磚倉庫
東京迪士尼樂園
參與聖誕活動感受東京聖誕氛圍同時蒐集東京、橫濱美食、打卡景點
第 1 天
六本木櫸坂 | 1 小時
東京最美聖誕點燈非六本木櫸樹大道莫屬
看東京鐵塔和80萬顆燈亮起非常地浪漫
只看東京鐵塔很浪漫，但回歸現場其實很混亂壅擠
人潮超級多，從點燈開始到燈熄人都沒變少過
一到綠燈大家會衝到馬路上拍攝
紅燈後再衝回人行道等待!
其實也有其他不錯的視角
搜尋35.659242,139.728663的斑馬線也是很好拍
或是搜尋蒂芙尼珠寶 六本木之丘店
六本木新城聖誕樹(天橋點入口)
都可以拍攝到不錯的畫面!
通常是11月初開始到聖誕節期間會點燈
時間17~23
OYOGE | 1 小時
日本的街頭小吃不可錯過的鯛魚燒
口感類似台灣的雞蛋糕，但形狀超多元
一定會有內餡，傳統的是紅豆口味
最近也很多特殊口味，我喜歡奶油比較原始香氣的
不要太甜!
這間外皮烤得酥脆
外型是魚和蚌殼，有紅豆加奶油起司、甘藷口味
依季節不同還有限定口味!
房家日本橋店 | 1 小時
每次去日本都是吃知名的敘敘院燒肉
cp質高品質也穩定
但東京還是有其他好吃的燒肉選擇
這次預定房家和牛燒肉
好定位之外，價格肉質一樣品質好
服務好之外也是有英文菜單!
建議網路上事先預訂!
第 2 天
今戸神社 | 1 小時
位於淺草招來良緣的貓神社今戶神社
因為是貓奴， 充滿貓貓的神社還是想蒐集到!
貓貓都是成雙成對非常可愛
有繪馬還有各種御守可以購買
還有巫女貓咪戀愛御神籤可以隨身攜帶
從淺草雷門寺走路約15 分可到達!
Mimosa | 1 小時
日式老奶奶鬆餅店，鬆餅蛋糕你看過嗎
推薦坐吧檯位置
除了可以看奶奶現煎鬆餅還可以聞香手沖
完全憑感覺煎出由大到小剛剛好的size
一層一層疊起來變成蛋糕的樣子
再加上奶油提味淋上楓糖漿超好吃
特別推薦手工布丁要點
配上鮮奶油口感味道都很厲害
溫馨木質感暖色系風格
可以待上一下午呢!
和泉屋 本店 | 1 小時
貓奴加吃貨不能錯過的淺草70多年老店
愛吃仙貝又是貓奴一定要來逛淺草和泉屋
因為代代都與貓咪一同生活
所以才有了貓仙貝的誕生
日本國內產的上等白米、醬油、海苔、天然鹽用傳統自然乾燥法製成
樣式口味多樣化還有分不同size
最喜歡抹茶和草莓口味
大到跟人臉一樣的是1800日幣
也有中小罐一口吃小仙貝
只能現金付款!!!
記得準備好現金
お濃茶スイーツ専門店 雷一茶 伝法院通り店 | 1 小時
抹茶霜淇淋好吃、抹茶拿鐵也好喝!濃郁到不行
最特別的是抹茶啤酒讓我驚艷到馬上想來第二杯!
茶香搭配啤酒花香氣，還有點氣泡感，口感太棒了
以外帶為主，店內設有少許椅子和立桌
浅草寺 雷門 | 1 小時
每次去東京都會一去再去的淺草寺雷門
主要是供奉佛教觀世音菩薩、一旁的高塔是五重塔
從早到晚都滿滿人潮
參拜淺草寺之外都是為了拍門口大大的雷門燈籠
兩側有風神和雷神雕像守護
別忘了抽神籤看看自己今年度運勢如何!
加上仲見世商店街，日本最古老的商店街好逛好吃好買
許多人喜歡在這租借和服體驗江戶時代的感覺
浅草文化観光センター | 20 分鐘
導航淺草文化觀光中心
搭乘電梯到8樓直通高樓層展望台
可以選擇進去咖啡店欣賞夜景也可以單純到戶外
向右看是晴空塔，向左看是雷門寺、仲見世商店街
從高處往下看的感覺和身處雷門寺裡的感覺完全不同
很推薦前往淺草順路安排到這走走(免門票錢超划算)
牛鳩神社 | 1 小時
意外在搜尋聖誕燈飾時發現的神社
居然有聖誕點燈活動East TOKYO光之祭典
最厲害的是可以看到晴空塔!
牛鳩神社以「撫牛」和「狛牛」聞名
是具有超過千年歷史的古老神社
夜晚點燈和白天有不同的美!
東京スカイツリー | 2 小時
聖誕節前往晴空塔也會舉辦點燈活動及市集活動(4樓)
夢想聖誕嘉年華
有超可愛的吉祥物情空醬點燈
逛完點燈及市集也可以到各樓層採買
有好多不錯的紀念品及零食點心可以採買!
第 3 天
東京ディズニーランド | 1 小時
特別要介紹聖誕節前往迪式尼
會有超大聖誕樹可以拍照
迪士尼人物也會身穿聖誕服裝遊行時現身
除了必玩設施之外
一天三場的遊行也都必看!
每次都不太一樣，晚上的最精采!
但煙火就不用期待了
很弱之外，和平常的一樣
沒有聖誕節特別的!
Pontocho Shinjuku Main Store | 1 小時
位於先斗町 新宿本店的居酒屋!
客人都是日本人為主!無意間搜尋住宿附近居酒屋時發現評價很不錯
就來嘗鮮看看，結果真的好吃呢!
有中文菜單很方便，店內氛圍也很讓人放鬆
有種從東京穿越到京都的感覺
菜色每樣都好吃，厚蛋三明治、類似烤麻糬(四種口味)、豆腐等都很推薦
Hanamasa 肉のハナマサ 大久保店 | 1 小時
夜晚要採買小食、食材可到Hanamasa 肉のハナマサ 大久保店
24小時方便、價格也蠻實惠的
第 4 天
MIYASHITA PARK | 2 小時
每次來東京我都會來宮下公園購物中心逛逛
櫃位都是時下流行品牌(偏年輕)或是文創小物
分成南區和北區兩棟的複合式商業大樓
在南區一樓有美食街，聚集日本各地區的美食!
The Matcha Tokyo Miyashita Park | 1 小時
THE MATCHA TOKYO 在東京有多間分店
抹茶空去日本一定會喝各家抹茶，熱的普遍都濃郁好喝(但偏甜)
THE MATCHA TOKYO厲害的是冰的抹茶!居然可以這麼濃郁
而且冰塊稀釋後還是好喝!而且不甜膩
抹茶冰淇淋也好吃，其他的甜點則較為普通!喝抹茶就夠了
東急廣場表參道 「OMOKADO」 | 1 小時
到東急廣場表參道 「OMOKADO」不是為了逛街
是為了拍到他的入口處手扶梯!
四面八方被鏡子包圍就好像在萬花筒裡頭
Croshu&Nut’s Milk’s Smoothie’s Omotesando | 1 小時
喜歡吃可頌不可錯過這間，有多口味可以挑選
滿滿的內餡吃了超滿足
特別的是特殊吃法，可以加入飲品一起享用!
牛カツ京都勝牛 原宿明治通り店 | 1 小時
每到用餐時段就滿滿觀光客湧入的炸牛排 京都勝牛
好吃之外價格實惠!有多家連鎖分店!
mipig cafe 原宿店 | 1 小時
抱豬豬是去東京不可錯過的體驗!!!
一定要事先預約才有位置，人潮真的很兇猛
體驗開始後店員會給你毯子鋪在腿上
製造一個窩的形狀
小豬就會自己上來窩著
他們也很喜歡疊疊樂
一隻上來其他隻就會跟著上來擠擠擠
還會把你的手指當作喝奶的吸吮
我特別喜歡粉紅色小豬
而且他們很乾淨都香香的沒有味道呢!
空間設計很好
不大但每個人都有自己的空間
店員也會主動把豬豬抱到腿空著的人身上
很貼心的!
體驗一次30分
價格近400台幣
飲料自取(但應該沒餘力喝)
我們去的是mipig 原宿店
恵比寿ガーデンプレイス | 30 分鐘
如雪花般的聖誕樹還有可愛的薑餅人
每年11~12月間，東京惠比壽花園廣場都會舉辦點燈活動
不同主題搭配，還有市集可以逛!
Attraction | 30 分鐘
從澀谷公園一路到代代木公園的櫸木行道樹
使用大概77萬顆燈飾打造成青藍色的空間
活動主題是源自義大利卡布里島一個通往大海的洞窟
營造出相同的氛圍
代代木公園還有市集可以逛，聖誕氣氛濃厚
第 5 天
黒毛和牛専門店さとう 吉祥寺店 | 1 小時
黑毛和牛炸肉餅是吉祥寺必吃銅板小吃
營業時間前就已經開始排隊
連日本人都很愛現炸出爐的炸肉餅
真的是好吃!但只限定現炸的口味
其他炸物因為是放在窗台裡冷掉風味普通
鯛魚燒 くりこ庵 | 1 小時
炸肉餅隔壁的攤位鯛魚燒也很推薦
是神奇寶貝鯉魚王造型的鯛魚燒
有透明玻璃可以看現場製作
口味多到你選擇障礙
還會在各個季節推出限定口味
吉祥寺プティット村 | 1 小時
吉祥寺最著名的非吉祥寺Petit村莫屬
一個貓咪打造成的城堡，裡面是貓咪樂園
除了有貓咪餐廳、貓咪雜貨，最著名的是貓咪互動咖啡廳
裡面有10多隻貓和你互動!
店員會給你一盤小零食讓你餵貓咪
有一二樓空間，中間還打造貓咪跳台讓他們可以自由活動在一二樓間
我們當天沒有預約還是有順利入場
不需要低消只需要付門票錢就可以和貓咪互動!
Bruan ブルーアン | 1 小時
吉祥寺周邊真的很多工藝小店!
Bruan ブルーアン就是一間手作工坊
許多木製產品、小家具、飾品等等
而且價格真的好便宜
難過在可愛的木製家具難帶回台灣阿
Cave | 1 小時
居家用品店，有很多家中擺飾可購買
布置家裡很適合去逛逛，價格實惠
尤其青蛙商品種類很多!
coeur de coeur | 1 小時
來自各個國家的小物、裝飾、餐具等商品
歐洲的擺飾雜貨特別多
VIC Goods イベントスペース | 1 小時
我在這間買到了超便宜的正版小熊維尼水壺
是可以燒水的水壺!
好多廚房用品、雜貨、也有一些軍用品、陶器等等
B-COMPANY 吉祥寺店 | 1 小時
大型小型各種簡約風日式家具
還有植栽、家用品等等，非常好逛
まんだらけ門 | 1 小時
好像回到日本幾零年代的感覺!復古感滿滿
有點像台灣的萬年商業大樓
有許多咖啡廳、美食、動漫商品
還可以買到便宜的手錶
有時也會舉辦明星的簽唱會
喜歡日式懷舊氛圍不可錯過!
Bar Zingaro, 中野ブロードウェイ 2F 5 Chome-52-15 Nakano, Nakano City, Tokyo 164-0001日本 | 1 小時
日式復古純喫茶x村上隆聯名
如果你是村上隆的粉絲那不能錯過這間
你喜歡復古純喫茶，那更不能錯過
整體打造的年代氛圍實在是太吸引人
座位上桌子還可以打電動
超大電動螢幕!
飲料點心都是用村上隆的小花招牌
看了還真的捨不得喝掉吃掉!!!
很推薦抹茶!濃郁好喝
還有可愛的小花造型餅乾搭配
店員很可愛又很熱情
和一般的咖啡廳店員拘謹的感覺不太一樣!
Muscle Girls | 1 小時
被肌肉女子打巴掌是甚麼感覺
他們力氣真的很大，我才選medium打下去就有耳鳴的感覺
需要先在網路上預訂
一輪一輪進去，時間記得是一小時
現場氣氛很嗨，會安排許多活動遊戲
像是肌肉榨果汁給你喝
你可以付費要求肌肉女子做事情(菜單上)
像我就是選打巴掌，也有人選背或是抱著你深蹲等等
現場有台重訓機器，可以上去挑戰換去小費額度
最喜歡肌肉女子跳鋼管舞的橋段，好精彩!!!
超級火辣近距離看感覺就是不一樣!
入場費5000日圓會附上調飲暢飲
google搜尋Muscle Girls 可直接預約
第 6 天
小網神社 | 30 分鐘
看到人潮就知道
台灣有土地公，東京也有財神廟
非常多日本人來拜，可見靈驗程度是認證過的!
馬上加入虔誠一員 二拜二拍一拜
最後再把日幣新台幣一起放到水裡洗
設有洗錢井 弁財天
洗淨的錢幣放回錢包中作為錢母
最後一定要拜日本橋七福神福祿壽
再摸一摸神明的頭
祈求福德安康
現場也有販賣各種款式的御守
價格直接是大看板給你看!
燒肉名門 天壇 | 1 小時
高樓層看銀座街景吃燒肉，還設有鏡子在頭上可以看正反兩面!超酷
採套餐式方式用餐，可以選擇自己想要的價位
肉質餐點都不錯，但價格稍貴(在銀座精華區還可以接受啦)
記得線上先預約，才不會沒有位置(中午上班族人非常多)
也可以事先預訂吧檯座位喔
東京駅 | 30 分鐘
夜晚的東京車站比起白天的日式老建築感多了份浪漫的氣息
再加上後方的高樓大廈更凸顯了東京車站的遺世獨立感
拍完外觀再到東京車站裡逛一樓的旅遊零食紀念品區採購
也可以到地下室的東京車站一番街好好的大買特買!
肚子餓了裡面也有很多美食，到GRANSTA 八重北(在JR東京車站八重洲北口改札口外)、東京拉麵街(八洲地下中央口改札口)吃拉麵
甚至還有東京車站大飯店 可以住宿
DEPOT | 1 小時
位於東京車站有著昭和風格氣息的大人口味布丁
門口就設有外帶點購區，也都包裝好可以提供外帶
使用自家烘焙的濃縮咖啡製成焦糖醬裝成小瓶
加入布丁一起吃，復古風味的布丁綿密好吃
丸の内ビルディング | 30 分鐘
網路資訊都會告訴你從哪個地下鐵出口出來
但如果是路癡或是對找尋出口感到困惑(像我一樣)
建議可以到地面上在導航真的快很多
丸之內大廈和新丸之內大廈就在隔壁
導航the front room
丸之內大廈一樓
也有聖誕樹可以拍攝(每年展出不一樣)
點燈到24:00
新丸の内ビルディング | 1 小時
建議可以先到新丸之內大廈，點燈只到21:00
3樓中庭迪士尼聖誕樹很可愛，每年都有不同的主題
拍完可以到七樓看東京車站的夜景!
也可以順便在旁邊酒吧點杯酒喝
價格意外的實惠!
導航三宅一生丸之內店
旁邊是整條的點燈大道和市集活動
非常有聖誕節的氛圍
Maruetsu 新宿六丁目店 | 1 小時
如果住宿有可以下廚的廚房，可到Maruetsu 新宿六丁目店
採賣食材，大型超市選項多樣化
Katsutaste Tonkatsu | 1 小時
日本在地人喜歡吃的老店
炸豬排份量有夠大!而且非常好吃又便宜
新宿區大推!!!
第 7 天
横浜赤レンガ倉庫 | 1 小時
橫濱紅磚倉庫白天有歷史年代感
晚上則多了浪漫的燈光氣息
建於明治末期至大正初期的歐式風格建築
旁邊是紅磚倉庫碼頭(風格有點像高雄)
可以選擇搭船看夜景
也可以逛逛紅磚倉庫(1、2館)
有許多紀念品店可以購買
吹吹海風眺望橫濱海灣大橋
YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅 | 1 小時
從櫻木町站可前往搭乘橫濱空中纜車
造訪到訪橫濱港未來 21
Shogun Burger Yokohama Akarengaten | 1 小時
這家是經營了30多年的老字號烤肉店開得漢堡店
主打和牛漢堡!
漢堡排多汁好吃，雙層漢堡扎實到不行
除了橫濱、新宿也吃的到!
CO-OP Toyama コープみらい コープ戸山店 | 1 小時
距離新大久保站步行約 7-10 分鐘
算是新宿區較大間的超市
本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！
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