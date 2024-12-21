聖誕氛圍滿滿！ 12月冬季「聖誕節東京旅行」 蒐集東京、橫濱美食打卡景點

跟著 LittleGiant 於 2024-12-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 7 天，一共去了 45 個景點，其中包含 六本木櫸坂、OYOGE、房家日本橋店。

東京聖誕點燈活動

六本木六本木櫸樹大道聖誕嘉年華

澀谷青の洞窟

晴空塔

惠比壽花園廣場

東京車站新舊丸之内大廈

橫濱紅磚倉庫

東京迪士尼樂園

參與聖誕活動感受東京聖誕氛圍同時蒐集東京、橫濱美食、打卡景點

第 1 天

六本木櫸坂 | 1 小時

東京最美聖誕點燈非六本木櫸樹大道莫屬

看東京鐵塔和80萬顆燈亮起非常地浪漫

只看東京鐵塔很浪漫，但回歸現場其實很混亂壅擠

人潮超級多，從點燈開始到燈熄人都沒變少過

一到綠燈大家會衝到馬路上拍攝

紅燈後再衝回人行道等待!

其實也有其他不錯的視角

搜尋35.659242,139.728663的斑馬線也是很好拍

或是搜尋蒂芙尼珠寶 六本木之丘店

六本木新城聖誕樹(天橋點入口)

都可以拍攝到不錯的畫面!

通常是11月初開始到聖誕節期間會點燈

時間17~23

OYOGE | 1 小時

日本的街頭小吃不可錯過的鯛魚燒

口感類似台灣的雞蛋糕，但形狀超多元

一定會有內餡，傳統的是紅豆口味

最近也很多特殊口味，我喜歡奶油比較原始香氣的

不要太甜!

這間外皮烤得酥脆

外型是魚和蚌殼，有紅豆加奶油起司、甘藷口味

依季節不同還有限定口味!

房家日本橋店 | 1 小時

每次去日本都是吃知名的敘敘院燒肉

cp質高品質也穩定

但東京還是有其他好吃的燒肉選擇

這次預定房家和牛燒肉

好定位之外，價格肉質一樣品質好

服務好之外也是有英文菜單!

建議網路上事先預訂!

第 2 天

今戸神社 | 1 小時

位於淺草招來良緣的貓神社今戶神社

因為是貓奴， 充滿貓貓的神社還是想蒐集到!

貓貓都是成雙成對非常可愛

有繪馬還有各種御守可以購買

還有巫女貓咪戀愛御神籤可以隨身攜帶

從淺草雷門寺走路約15 分可到達!

Mimosa | 1 小時

日式老奶奶鬆餅店，鬆餅蛋糕你看過嗎

推薦坐吧檯位置

除了可以看奶奶現煎鬆餅還可以聞香手沖

完全憑感覺煎出由大到小剛剛好的size

一層一層疊起來變成蛋糕的樣子

再加上奶油提味淋上楓糖漿超好吃

特別推薦手工布丁要點

配上鮮奶油口感味道都很厲害

溫馨木質感暖色系風格

可以待上一下午呢!

和泉屋 本店 | 1 小時

貓奴加吃貨不能錯過的淺草70多年老店

愛吃仙貝又是貓奴一定要來逛淺草和泉屋

因為代代都與貓咪一同生活

所以才有了貓仙貝的誕生

日本國內產的上等白米、醬油、海苔、天然鹽用傳統自然乾燥法製成

樣式口味多樣化還有分不同size

最喜歡抹茶和草莓口味

大到跟人臉一樣的是1800日幣

也有中小罐一口吃小仙貝

只能現金付款!!!

記得準備好現金

お濃茶スイーツ専門店 雷一茶 伝法院通り店 | 1 小時

抹茶霜淇淋好吃、抹茶拿鐵也好喝!濃郁到不行

最特別的是抹茶啤酒讓我驚艷到馬上想來第二杯!

茶香搭配啤酒花香氣，還有點氣泡感，口感太棒了

以外帶為主，店內設有少許椅子和立桌

浅草寺 雷門 | 1 小時

每次去東京都會一去再去的淺草寺雷門

主要是供奉佛教觀世音菩薩、一旁的高塔是五重塔

從早到晚都滿滿人潮

參拜淺草寺之外都是為了拍門口大大的雷門燈籠

兩側有風神和雷神雕像守護

別忘了抽神籤看看自己今年度運勢如何!

加上仲見世商店街，日本最古老的商店街好逛好吃好買

許多人喜歡在這租借和服體驗江戶時代的感覺

浅草文化観光センター | 20 分鐘

導航淺草文化觀光中心

搭乘電梯到8樓直通高樓層展望台

可以選擇進去咖啡店欣賞夜景也可以單純到戶外

向右看是晴空塔，向左看是雷門寺、仲見世商店街

從高處往下看的感覺和身處雷門寺裡的感覺完全不同

很推薦前往淺草順路安排到這走走(免門票錢超划算)

牛鳩神社 | 1 小時

意外在搜尋聖誕燈飾時發現的神社

居然有聖誕點燈活動East TOKYO光之祭典

最厲害的是可以看到晴空塔!

牛鳩神社以「撫牛」和「狛牛」聞名

是具有超過千年歷史的古老神社

夜晚點燈和白天有不同的美!

東京スカイツリー | 2 小時

聖誕節前往晴空塔也會舉辦點燈活動及市集活動(4樓)

夢想聖誕嘉年華

有超可愛的吉祥物情空醬點燈

逛完點燈及市集也可以到各樓層採買

有好多不錯的紀念品及零食點心可以採買!

第 3 天

東京ディズニーランド | 1 小時

特別要介紹聖誕節前往迪式尼

會有超大聖誕樹可以拍照

迪士尼人物也會身穿聖誕服裝遊行時現身

除了必玩設施之外

一天三場的遊行也都必看!

每次都不太一樣，晚上的最精采!

但煙火就不用期待了

很弱之外，和平常的一樣

沒有聖誕節特別的!

Pontocho Shinjuku Main Store | 1 小時

位於先斗町 新宿本店的居酒屋!

客人都是日本人為主!無意間搜尋住宿附近居酒屋時發現評價很不錯

就來嘗鮮看看，結果真的好吃呢!

有中文菜單很方便，店內氛圍也很讓人放鬆

有種從東京穿越到京都的感覺

菜色每樣都好吃，厚蛋三明治、類似烤麻糬(四種口味)、豆腐等都很推薦

Hanamasa 肉のハナマサ 大久保店 | 1 小時

夜晚要採買小食、食材可到Hanamasa 肉のハナマサ 大久保店

24小時方便、價格也蠻實惠的

第 4 天

MIYASHITA PARK | 2 小時

每次來東京我都會來宮下公園購物中心逛逛

櫃位都是時下流行品牌(偏年輕)或是文創小物

分成南區和北區兩棟的複合式商業大樓

在南區一樓有美食街，聚集日本各地區的美食!

The Matcha Tokyo Miyashita Park | 1 小時

THE MATCHA TOKYO 在東京有多間分店

抹茶空去日本一定會喝各家抹茶，熱的普遍都濃郁好喝(但偏甜)

THE MATCHA TOKYO厲害的是冰的抹茶!居然可以這麼濃郁

而且冰塊稀釋後還是好喝!而且不甜膩

抹茶冰淇淋也好吃，其他的甜點則較為普通!喝抹茶就夠了

東急廣場表參道 「OMOKADO」 | 1 小時

到東急廣場表參道 「OMOKADO」不是為了逛街

是為了拍到他的入口處手扶梯!

四面八方被鏡子包圍就好像在萬花筒裡頭

Croshu&Nut’s Milk’s Smoothie’s Omotesando | 1 小時

喜歡吃可頌不可錯過這間，有多口味可以挑選

滿滿的內餡吃了超滿足

特別的是特殊吃法，可以加入飲品一起享用!

牛カツ京都勝牛 原宿明治通り店 | 1 小時

每到用餐時段就滿滿觀光客湧入的炸牛排 京都勝牛

好吃之外價格實惠!有多家連鎖分店!

mipig cafe 原宿店 | 1 小時

抱豬豬是去東京不可錯過的體驗!!!

一定要事先預約才有位置，人潮真的很兇猛

體驗開始後店員會給你毯子鋪在腿上

製造一個窩的形狀

小豬就會自己上來窩著

他們也很喜歡疊疊樂

一隻上來其他隻就會跟著上來擠擠擠

還會把你的手指當作喝奶的吸吮

我特別喜歡粉紅色小豬

而且他們很乾淨都香香的沒有味道呢!

空間設計很好

不大但每個人都有自己的空間

店員也會主動把豬豬抱到腿空著的人身上

很貼心的!

體驗一次30分

價格近400台幣

飲料自取(但應該沒餘力喝)

我們去的是mipig 原宿店

恵比寿ガーデンプレイス | 30 分鐘

如雪花般的聖誕樹還有可愛的薑餅人

每年11~12月間，東京惠比壽花園廣場都會舉辦點燈活動

不同主題搭配，還有市集可以逛!

Attraction | 30 分鐘

從澀谷公園一路到代代木公園的櫸木行道樹

使用大概77萬顆燈飾打造成青藍色的空間

活動主題是源自義大利卡布里島一個通往大海的洞窟

營造出相同的氛圍

代代木公園還有市集可以逛，聖誕氣氛濃厚

第 5 天

黒毛和牛専門店さとう 吉祥寺店 | 1 小時

黑毛和牛炸肉餅是吉祥寺必吃銅板小吃

營業時間前就已經開始排隊

連日本人都很愛現炸出爐的炸肉餅

真的是好吃!但只限定現炸的口味

其他炸物因為是放在窗台裡冷掉風味普通

鯛魚燒 くりこ庵 | 1 小時

炸肉餅隔壁的攤位鯛魚燒也很推薦

是神奇寶貝鯉魚王造型的鯛魚燒

有透明玻璃可以看現場製作

口味多到你選擇障礙

還會在各個季節推出限定口味

吉祥寺プティット村 | 1 小時

吉祥寺最著名的非吉祥寺Petit村莫屬

一個貓咪打造成的城堡，裡面是貓咪樂園

除了有貓咪餐廳、貓咪雜貨，最著名的是貓咪互動咖啡廳

裡面有10多隻貓和你互動!

店員會給你一盤小零食讓你餵貓咪

有一二樓空間，中間還打造貓咪跳台讓他們可以自由活動在一二樓間

我們當天沒有預約還是有順利入場

不需要低消只需要付門票錢就可以和貓咪互動!

Bruan ブルーアン | 1 小時

吉祥寺周邊真的很多工藝小店!

Bruan ブルーアン就是一間手作工坊

許多木製產品、小家具、飾品等等

而且價格真的好便宜

難過在可愛的木製家具難帶回台灣阿

Cave | 1 小時

居家用品店，有很多家中擺飾可購買

布置家裡很適合去逛逛，價格實惠

尤其青蛙商品種類很多!

coeur de coeur | 1 小時

來自各個國家的小物、裝飾、餐具等商品

歐洲的擺飾雜貨特別多

VIC Goods イベントスペース | 1 小時

我在這間買到了超便宜的正版小熊維尼水壺

是可以燒水的水壺!

好多廚房用品、雜貨、也有一些軍用品、陶器等等

B-COMPANY 吉祥寺店 | 1 小時

大型小型各種簡約風日式家具

還有植栽、家用品等等，非常好逛

まんだらけ門 | 1 小時

好像回到日本幾零年代的感覺!復古感滿滿

有點像台灣的萬年商業大樓

有許多咖啡廳、美食、動漫商品

還可以買到便宜的手錶

有時也會舉辦明星的簽唱會

喜歡日式懷舊氛圍不可錯過!

Bar Zingaro, 中野ブロードウェイ 2F 5 Chome-52-15 Nakano, Nakano City, Tokyo 164-0001日本 | 1 小時

日式復古純喫茶x村上隆聯名

如果你是村上隆的粉絲那不能錯過這間

你喜歡復古純喫茶，那更不能錯過

整體打造的年代氛圍實在是太吸引人

座位上桌子還可以打電動

超大電動螢幕!

飲料點心都是用村上隆的小花招牌

看了還真的捨不得喝掉吃掉!!!

很推薦抹茶!濃郁好喝

還有可愛的小花造型餅乾搭配

店員很可愛又很熱情

和一般的咖啡廳店員拘謹的感覺不太一樣!

Muscle Girls | 1 小時

被肌肉女子打巴掌是甚麼感覺

他們力氣真的很大，我才選medium打下去就有耳鳴的感覺

需要先在網路上預訂

一輪一輪進去，時間記得是一小時

現場氣氛很嗨，會安排許多活動遊戲

像是肌肉榨果汁給你喝

你可以付費要求肌肉女子做事情(菜單上)

像我就是選打巴掌，也有人選背或是抱著你深蹲等等

現場有台重訓機器，可以上去挑戰換去小費額度

最喜歡肌肉女子跳鋼管舞的橋段，好精彩!!!

超級火辣近距離看感覺就是不一樣!

入場費5000日圓會附上調飲暢飲

google搜尋Muscle Girls 可直接預約

第 6 天

小網神社 | 30 分鐘

看到人潮就知道

台灣有土地公，東京也有財神廟

非常多日本人來拜，可見靈驗程度是認證過的!

馬上加入虔誠一員 二拜二拍一拜

最後再把日幣新台幣一起放到水裡洗

設有洗錢井 弁財天

洗淨的錢幣放回錢包中作為錢母

最後一定要拜日本橋七福神福祿壽

再摸一摸神明的頭

祈求福德安康

現場也有販賣各種款式的御守

價格直接是大看板給你看!

燒肉名門 天壇 | 1 小時

高樓層看銀座街景吃燒肉，還設有鏡子在頭上可以看正反兩面!超酷

採套餐式方式用餐，可以選擇自己想要的價位

肉質餐點都不錯，但價格稍貴(在銀座精華區還可以接受啦)

記得線上先預約，才不會沒有位置(中午上班族人非常多)

也可以事先預訂吧檯座位喔

東京駅 | 30 分鐘

夜晚的東京車站比起白天的日式老建築感多了份浪漫的氣息

再加上後方的高樓大廈更凸顯了東京車站的遺世獨立感

拍完外觀再到東京車站裡逛一樓的旅遊零食紀念品區採購

也可以到地下室的東京車站一番街好好的大買特買!

肚子餓了裡面也有很多美食，到GRANSTA 八重北(在JR東京車站八重洲北口改札口外)、東京拉麵街(八洲地下中央口改札口)吃拉麵

甚至還有東京車站大飯店 可以住宿

DEPOT | 1 小時

位於東京車站有著昭和風格氣息的大人口味布丁

門口就設有外帶點購區，也都包裝好可以提供外帶

使用自家烘焙的濃縮咖啡製成焦糖醬裝成小瓶

加入布丁一起吃，復古風味的布丁綿密好吃

丸の内ビルディング | 30 分鐘

網路資訊都會告訴你從哪個地下鐵出口出來

但如果是路癡或是對找尋出口感到困惑(像我一樣)

建議可以到地面上在導航真的快很多

丸之內大廈和新丸之內大廈就在隔壁

導航the front room

丸之內大廈一樓

也有聖誕樹可以拍攝(每年展出不一樣)

點燈到24:00

新丸の内ビルディング | 1 小時

建議可以先到新丸之內大廈，點燈只到21:00

3樓中庭迪士尼聖誕樹很可愛，每年都有不同的主題

拍完可以到七樓看東京車站的夜景!

也可以順便在旁邊酒吧點杯酒喝

價格意外的實惠!

導航三宅一生丸之內店

旁邊是整條的點燈大道和市集活動

非常有聖誕節的氛圍

Maruetsu 新宿六丁目店 | 1 小時

如果住宿有可以下廚的廚房，可到Maruetsu 新宿六丁目店

採賣食材，大型超市選項多樣化

Katsutaste Tonkatsu | 1 小時

日本在地人喜歡吃的老店

炸豬排份量有夠大!而且非常好吃又便宜

新宿區大推!!!

第 7 天

横浜赤レンガ倉庫 | 1 小時

橫濱紅磚倉庫白天有歷史年代感

晚上則多了浪漫的燈光氣息

建於明治末期至大正初期的歐式風格建築

旁邊是紅磚倉庫碼頭(風格有點像高雄)

可以選擇搭船看夜景

也可以逛逛紅磚倉庫(1、2館)

有許多紀念品店可以購買

吹吹海風眺望橫濱海灣大橋

YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅 | 1 小時

從櫻木町站可前往搭乘橫濱空中纜車

造訪到訪橫濱港未來 21

Shogun Burger Yokohama Akarengaten | 1 小時

這家是經營了30多年的老字號烤肉店開得漢堡店

主打和牛漢堡!

漢堡排多汁好吃，雙層漢堡扎實到不行

除了橫濱、新宿也吃的到!

CO-OP Toyama コープみらい コープ戸山店 | 1 小時

距離新大久保站步行約 7-10 分鐘

算是新宿區較大間的超市

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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