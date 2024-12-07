2024-2025東京人氣冬季點燈！ 大井競馬場「TOKYO MEGA ILLUMI」 5大重點完全攻略

東京冬日旅遊推薦 TOKYO MEGA ILLUMI

冬天到日本旅遊的重點之一，少不了夢幻浪漫的點燈活動。都說冬季因為空氣乾冷，透明度高，點燈起來的光線也特別迷人，因此每到冬季，日本大大小小的城鎮街道上，常常能見到各式各樣的點燈，還有一些大型的點燈活動。而說到東京人氣冬季點燈活動，當然少不了非常有特色的TOKYO MEGA ILLUMI——這是在東京都內有名的賽馬場「大井競馬場」中舉辦的冬季點燈活動，不僅能見到夢幻浪漫的燈光不說，還能見到可愛的馬兒們，可是自2020年起連續4年蟬連日本旅遊媒體Walker+的「日本全國好想去的點燈活動（全国の行ってみたいイルミネイションランキング）」票選排行第一。今年的活動已在2024年11月2日登場，預計會到2025年1月12日結束，規劃這個冬天到東京玩的話，可不要錯過。

今年JAPANKURU也到現場去走了一遭，下面就幫大家整理出這次活動的重點，看有沒有你喜歡的吧。

TOKYO MEGA ILLUMI 2024-2025（東京メガイルミネーション2024-2025）

地址：東京都品川区勝島2-1-2-2

活動期間：2024年11月2日～2025年1月12日

營業時間：原則上是16:30～21:00（20:00最後入場）

公休日：11月4日〜11月8日、12月1日〜12月6日、12月25日〜1月1日

※ 不排除因為特別活動及當日的入場人數而調整開始入場的時間，建議行前到官方網頁公告上確認。

大眾交通：MonoRail單軌電車 大井競馬場前站 步行2分鐘

重點1 超大規模很壯觀

畢竟是賽馬場，大井競馬場腹地之廣大，一直為人津津樂道。在這樣寬廣的場地內規劃的點燈秀，規模之壯觀不說，變化之多也給人不少驚喜。其中，能同時欣賞彩虹燈光秀與噴水秀的「彩虹光輝大噴水」是不可錯過的看點之一。因為這裡不僅能享受音樂、燈光與噴水秀帶來的多種震撼，在週末或特定日子裡，還能見到平時只有在賽馬賽季上才能遇到的引導馬（誘導馬）活動，可是十分難得的體驗。

除此之外，彩虹光輝大噴水旁還有「極光之森」，讓你即便在東京，也能體驗在高緯度地區才能見到的極光，又或者是宛若時光隧道的TWINKLE TUNNEL EAST，巧妙將投影與燈光設計與隧道空間相結合，並配上氣氛恰當的音樂，帶領大家走入另一個夢幻點燈世界。

噴水 x 引導馬秀

活動日期：週末、12月24日、1月2日、1月3日

活動時間：17:20、18:20

重點2 用光描繪的日本傳統風景

TOKYO MEGA ILLUMI的一大特色，是其獨具匠心的「景色設計」。這個冬季點燈秀裡面後半場，將進入名為「和之煌」的區域，裡面理由各色燈光，巧妙詮釋出日本傳統風景的光影——那是有不同於現實場景的別樣夢幻。例如以日本廣大田園風光為主題的「日本原風景」區，展現了四季更迭的燈光演繹。而長達約100米的「江戶櫻花隧道」可一直都是TOKYO MEGA ILLUMI的名物。以日本代表性的櫻花為設計元素，設計出特別的櫻花造型燈飾，並將其構築成隧道形狀，帶來一種不同於春季櫻花的神秘美感。隨著音樂及燈光色彩的變化，營造出各色如夢似幻氛圍，且每當大家靠近燈飾一看，發現那精巧的櫻花燈泡時，總會驚艷地連連驚呼。

另外，境內還能見到像是浪漫迷幻的紫藤藤棚、靜謐的竹林、耀眼的瀑布河流等，彷彿是動漫場景一般的景色。也就是說，TOKYO MEGA ILLUMI的點燈秀不僅僅規模宏大，還融入了日本傳統風景這一獨具創意的主題，開創了一個無法在其他地方體驗的新型藝術世界。這裡的每一處景觀都充滿了獨特性和品味，讓人感受到別具一格的用心。

重點3 巧妙激發你的拍照創意

看到這裡，想必你已經知道在TOKYO MEGA ILLUMI場內能見到許多匠心獨具的燈光場景，而其中更有不少是可以激發你拍照靈感的攝影點。首先，在作為代表性地標的彩色燈光大樹「MEGA TREE」周圍，你可以配合賽馬場特色的駿馬雕塑及馬車裝飾一起，拍一張好像是進入童話世界似的夢幻照片。另外，斑斕的虹色階梯也很適合拍照。無論是遠拍彩虹階梯，又或者是將其作為背景，拍攝人像照等，想必都能玩得很開心。

重點4 大人小孩都滿足的特色美食

除了燈光秀本身，您還能在TOKYO MEGA ILLUMI中品嚐到許多美食，其中包括一些只在這裡才能找到的特色食品，特別是許多都是以賽馬場主題為設計的，例如馬蹄形的吉拿棒、馬兒閃光棒棒糖，還有裝在發光電燈泡瓶中的飲品等。

值得一提的是，原宿竹下通的名店「Marion Crepes（マリオンクレープ）」也有入駐。它鬆軟可口的小點心特別適合孩子們，讓人忍不住推薦。對於大人來說，還有其他豐盛的選擇，包括牛肉牛排三明治、義大利麵和咖哩等美味餐點，還提供與燈光秀搭配的特色手工啤酒喔。

重點5 可愛的微型馬和迷你馬活動

畢竟是賽馬場的點燈活動，園內能見到許多和馬兒有關的元素和設施不說，還有能和馬兒近距離接觸的機會。除了前面和大家介紹的誘導馬登場外，更有可愛的微型馬和迷你馬的「見面會」，為大家提供更多元的體驗。

像是每天都會舉辦的「微型馬見面會」，是可以和打扮可愛的微型馬一起拍照留念。如果是週末或特定日期，還有能到放牧場看微型馬和迷你馬喔。如果有興趣，可以另外付費預約騎馬或坐馬車的體驗，徹徹底底感受賽馬場點燈活動的魅力。

說到園內的馬兒主題小物，像是前面提到過的馬兒插畫閃光棒棒糖、吉拿棒等主題美食外，微型馬娃娃、閃光鑰匙圈、手帕、紙膠帶、小餅乾等各式各樣的馬兒主題小物，蠻適合帶回家做紀念。

在東京看一場特別的冬季點燈

最後，我們整理了一些實用的資訊，給計劃在今年冬天參觀 TOKYO MEGA ILLUMI 的朋友參考。

首先，關於門票購買，雖然當天可以直接在現場購票，但如果想省錢，建議透過「KKday」提前購票，這樣最多可以比現場價格便宜約300日圓。

另外，TOKYO MEGA ILLUMI 距離羽田機場只有約24分鐘車程，搭乘東京單軌電車就能到，非常適合安排在旅行的第一天或回程前的行程中。附近也有不少值得一去的地方，比如正對面的購物中心「WILL大井」，可以好好逛街和享受美食；步行約12分鐘還有「品川水族館」等景點。在規劃行程的時候，這些都可以考慮加進來哦！

今年冬天，如果你計劃來東京旅行，不妨到大井競馬場看一場浪漫夢幻的點燈活動後，體驗賽馬場的獨特魅力，同時感受冬季才能體驗到的東京特別氛圍吧！

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原文撰寫：Kim Heewon

文章編譯 / 責任編輯：Lucy Wu