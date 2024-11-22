絕美浪漫大學路！ 日本「東京大學銀杏並木」 歐式建築學院風+秋日限定黃金美景
udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌
不說還以為我在歐洲，這裡的歐式浪漫學院風搭配黃金秋色銀杏大學路，真的美炸！每年11月中旬開始一直到 12月初的日本，秋色繽紛，尤其是東京大學更是灑上一片黃金秋色。推薦12月初來，快見頃時更美，風一吹還有銀杏雨，地上更是鋪滿黃色地毯，如此絕美的上學路，讓人羨慕這裡的學生。
東京大學 銀杏並木｜交通位置
地址：東京都文京区本郷7-3-1
歷年最佳觀賞時間：11月下旬～12月上旬
交通方式：地下鐵丸之內線、都營大江戶線「本郷三丁目」徒步10分鐘、東京地下鐵南北線「東大前」徒步5分鐘
東京大學賞銀杏的點，最有名的是 彌生校區和本鄉校區這兩個地方，但因為第一次來，校區真的太大了！我們隨性逛逛，只有在本鄉校區正門處走走，如果大家時間充裕的話，兩個校區都可以去喔。
我們是十二月初去的，那時候差不多有些銀杏已經見頃，而有些還帶點綠。
東京大學建築很歐風，超美。
日本人很喜歡帶寵物出來外拍，而且非常有耐心。
大家為了拍這個空景，真的等待非常久，但我真的沒耐心等待，人潮來來去去的，就隨性拍了幾張。
刻意挑了平日一早來，沒想到空景還是非常難等，哈。
其實光是本鄉校區的銀杏大道就夠你拍了！美炸。
主要是這裡的銀杏非常集中，所以特別好拍。
陽光灑下來又是另一種漸層黃。
銀杏本人長這樣。
這一區銀杏掉的快光了。
本鄉校區 工學院前的百年大銀杏必拍！真的好大顆好震撼，可惜的是還有點泛綠，沒有全黃。
也有人說很像國泰樹，恩造型是有點像。
星巴克就在旁邊，如果拍累了可以來這裡休息。
簡單喝點飲料、吃點早餐暖暖身體，準備前往下一站，繼續東京秋日之旅。
秋天的日本，日常風景就是這麼浪漫。
東大 銀杏並木
地址：東京都文京区本郷7-3-1
歷年最佳觀賞時間：11月下旬～12月上旬
交通方式：地下鐵丸之內線、都營大江戶線「本郷三丁目」徒步10分鐘、東京地下鐵南北線「東大前」徒步5分鐘
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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