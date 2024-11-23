2024東京人氣燈光秀5選推薦！ 今年還有瑪莉歐、迪士尼角色的聯名活動

踏入11-12月，東京各地就會展出各種的夜間燈飾，以渾身解數來迎接聖誕佳節。街道也因為這些美麗的燈飾而換上新裝，在晚上發放出閃耀奪目的光芒。

除了知名的六本木、丸之內之外，2024年東京還有哪些網路熱門的人氣燈光秀地點呢？

1. 丸之內地區 (丸の内イルミネーション)

如果你剛好來到東京車站購物或換乘，那麼不要錯過站外的燈飾。從丸之內出口一直往前走，很快便會看到奪目的燈光！

在約1.2公里的街道、兩旁340棵樹上掛滿120萬個亮麗的小燈泡。看著似是無盡的黃金大道，有著一股莫名的吸引力會讓你一直往前走，走進這個明亮耀眼的世界裡！不過請注意，雖然走在馬路中間拍照構圖最漂亮，而平日車輛也不多，但拍照還是記得要小心喔！

丸之內點燈活動期間：2024年11月14日至2024年12月25日

地址 : 東京千代田區丸の内1～3丁目、有楽町1丁目 丸の内仲通り

自問腳力夠好的話，不妨多走幾步，中途還可看到其他聖誕燈飾，像是丸之內大廈或是丸之內Brick Square都有各種聖誕裝飾。

2024年特別和超級瑪利歐合作，在丸之內大廈為中心的會場展示瑪利歐兄弟、路易吉、碧姬公主等角色的原創裝飾，晚上更有配合音樂和夢幻光影演出的燈光秀。周邊也有商店限量發售周邊商品，並推出活動限定的美食和飲品。

「ＭARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2024～LET’S PLAY in MARUNOUCHI with SUPER MARIO～」活動期間：2024年11月14日至2025年1月13日

地址 : 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング

2. 日比谷地區 (HIBIYA Magic Time Illumination 2024)

走到盡頭便會到達有樂町，再過馬路便是日比谷Midtown！今年與迪士尼動畫電影《海洋奇緣2》合作，以藍色為基調的燈光和裝飾，營造出讓人聯想到電影中廣闊海洋的特別空間。廣場擺設了七棵大型聖誕樹，晚上會點亮起繽紛色彩的燈光，並且每10分鐘一次隨著電影的樂曲展開特別演出。

而在東京中城周邊的日比谷仲通會以燈光呈現神秘的天空自然現象 – 呈現天空深邃藍色的「藍色時刻」；以北極光為靈感的「極光綠」；夕陽西下時染成紅色與金色的「夕陽金」；以及日出前或日落後的「粉紅維納斯帶」，為街頭增添迷人色彩。

活動期間：2024年11月14日至2025年2月28日

地址 : 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号東京ミッドタウン日比谷

3. 東京六本木中城 (MIDTOWN CHRISTMAS)

2018年與Harry Winston合作的六本木燈光秀

六本木的東京中城往年的燈飾都是鋪在地上，讓旅客可以漫步於燈海中。2024年「Ensemblewrap～多層重疊，包覆的光～」為主題，設有猶如身在夢幻雪境的燈飾，並提供限定的漂浮泡泡和飄雪特別演出，在踏入花園的一刻無數的燈光將環繞全身，呈現閃爍的聖誕節氛圍。

旁邊的黃金散步道會在樹上掛起金色的燈飾，遊客可以漫步在閃爍著璀璨光芒的樹木間，陶醉於優雅又夢幻的美景。也推薦到面向花園區的餐廳，俯瞰著這片美景用餐，很多情侶都會來這邊約會，超級浪漫喔！

而在東京中城館內則會有名為Feathery Snow Tree的裝飾，以柔軟積雪為靈感的聖誕樹會在挑高空間中閃耀，帶有和平祝福、溫柔而華麗的聖誕氛圍。

商場內的餐廳也會販售各種聖誕限定版甜點及美食，也可以來逛逛街買聖誕禮物和伴手禮！

Ensemblewrap活動期間：2024年11月14日至12月25日

黃金散步道活動期間：2024年11月14日至2025年2月24日

地址 : 東京都港区赤坂 9-7-1東京ミッドタウン

4. 澀谷代代木公園 (青の洞窟 SHIBUYA)

澀谷最具代表性的燈飾，同時也曾獲選為東京都內人氣燈飾第一名，往年開辦都超過140萬人次前往！從澀谷公園通往代代木公園方向走去，沿路會開始看到點點藍色燈光，引領大家走進如夢似幻的世界。

來到主會場，約300米長道路上的櫸樹會裝飾60萬顆LED燈，打造出一片藍色燈海。走在樹木之間仿如穿過了藍色洞窟一樣，被神秘又浪漫的藍燈圍繞，深陷在獨特的世界觀中。

每年會場中還會設有巨型吊鐘，遊客可以敲響鐘聲，寓意帶來幸福，來到時可別忘了敲敲看。

活動期間：未定

地址 : 東京渋谷区神南1丁目~渋谷区神南2丁目

5. 晴空塔 (ドリームクリスマス)

圖片來源自pr times

東京晴空塔城周邊以約50萬顆璀璨的燈飾裝點，還有官方吉祥物Sorakara醬的可愛展示，以及8米高的雪白聖誕樹。加上今年新增在階梯上進行燈光照明增添色彩，讓整個設施都閃閃發光，帶來美麗的燈光盛宴。

在戶外空間還會舉行聖誕市集，從德國進口的聖誕老人和馴鹿的造型裝飾、豪華歐式小屋等帶來濃厚聖誕氣氛，可以在這裡品嚐到各種美食、熱紅酒、啤酒和甜點，非常適合來個浪漫約會。

活動期間：2024年11月1日至2024年12月25日

地址 : 東京都墨田區押上1丁目1-2東京晴空塔城

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