楓情萬種！朝聖日本三大名瀑之一 茨城縣120公尺高「袋田瀑布」
【旅奇傳媒/日本部報導】坐落於茨城縣的「袋田瀑布」與和歌山縣的「那智瀑布」和栃木縣的「華嚴瀑布」並列「日本三大名瀑」。袋田瀑布高約120公尺、寬達73公尺，共分成4段傾瀉而下，十分壯觀。每逢秋季，純白瀑布的周圍便會染上金黃橙紅的色彩，宛若一件大自然的藝術品，令人心動。
◉ 茨城．袋田瀑布
・賞楓期：11月中旬
・開放時間：08:00～18:00（11月至4月 09:00～17:00）
・門票：15歲以上成人300日圓、孩童150日圓
・交通：搭乘JR水郡線至袋田站，轉乘巴士至滝本站下車，步行約10分鐘
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