楓情萬種！朝聖日本三大名瀑之一 茨城縣120公尺高「袋田瀑布」

日本的秋冬最讓人期待的除了楓葉和銀杏之外﹐只有冬天才會有的點燈活動也一樣很有魅力哦！尤其是東京的點燈活動每年都可以引發話題熱議﹐不僅讓街道增添絢麗感還有滿滿的聖誕節氣氛﹐因此吸引不少觀光客特地到東京來欣賞點燈活動﹐來看看今年值得一看的點燈活動有哪一些吧。 ※ 本文寫於2023年11月22日，資訊更新於2024年10月25日

2024-11-09 09:59