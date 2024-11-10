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人氣茶寮、土鍋炊飯、還有超人氣海鮮仙貝！鎌倉江之島不吃不可美食5選

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

鎌倉作為古都，有著許多充滿歷史價值的神社及寺廟，而江之島靠近海岸，陽光海灘帶來悠閒的度假氛圍，兩者之間可利用江之島電鐵(江之電)來往，很多人都會排在同一行程中，以下就來為大家推薦5家必吃美食，可以來展開一場美食之旅！

1. 茶寮 風の杜

位於鶴岡八幡宮的第三鳥居附近的和風現代茶寮，是參拜前後休憩、吃午餐的好去處。

與參拜道上熱鬧的氛圍截然不同，店內寧靜且洗練的空間，因為建在平家池畔旁，靠窗的座位可以飽覽蓮花池的景色，看著優美的景色用餐特別寫意。

「風の杜」由擁有三百多年歷史的料亭日影茶屋監製，提供各種日式料理及甜點。他們的招牌菜之一門前烏龍麵(門前うどん)，長長的烏龍麵有著祈願長壽的彩頭。搭配鮮味十足的鰹魚高湯、油炸豆皮，雖然口味簡單，有冬日來一口熱騰騰的烏龍麵卻是幸福的滋味！在夏天也有冷麵，期間限定口味也不要錯過。

店內提供的煎茶與抹茶也是原創調配，特別講究沖泡時的水溫與水量，享用料理及甜點時配一口好茶更棒！

風の杜

地址：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31 鶴岡八幡宮

營業時間：10:30 – 17:00

2. コクリコクレープ (Coquelicot Crepe)

Coquelicot Crepe是鎌倉非常有名的可麗餅店，他們有兩家分店，一家位在JR鎌倉車站東口的小町通，另一家在鎌倉車站西口的御成通。推薦大家前往御成通分店，比起小町通店較少人，不太需要排隊，而且店內有很多座位，可以舒適地享用可麗餅。

御成通店由古民家改建而成，保留了傳統木房子的特色。他們在2023年新增了不少座位，購買餐點後可自由使用室內外的座位。

可麗餅有多種口味，從經典的甜味可麗餅、鹹食可麗餅到使用蘭姆酒等的大人風味可麗餅，種類多達50種以上。

「奶油砂糖」是熱門款之一，現點現製的可麗餅薄薄一片烤至脆脆的口感，塗上奶油再灑滿砂糖，可以享受到麵粉與雞蛋香氣。如果怕甜膩可以點「檸檬砂糖」，加上酸酸的檸檬汁更清爽。

コクリコクレープ 御成通店

地址：神奈川県鎌倉市雪ノ下1-6-4

營業時間：10:30 – 18:00

3. Kaedena. (カエデナ)

Kaedena位於鎌倉長谷，是很人氣的土鍋炊飯專門店，中午一開店就大排長龍！店內座位不算很多，不過他們在排隊時就會點餐和開始製作，縮短等候時間，門口也放了一些椅子，大概等30分鐘~1小時就能入座。

他們的土鍋炊飯口味很特別，有許多使用海鮮的口味，例如蟹肉酪梨、煮穴子魚、西京漬海膽等等，還不定期推出用上當季食材的期間限定口味。

每個土鍋炊飯都會搭配味噌湯與三道小菜，非常豐富。重點的土鍋炊飯是把來自兵庫縣丹波篠山契約農戶直送的大米，與食材一起放進土鍋，再以明火烹煮，使得米飯充分吸收食材的鮮味。

以土鍋烹煮的米飯就是不同，粒粒分明、口感綿實並帶有淡淡的鮮味與米飯本身的香甜，搭配各種小菜一起享用，品嚐道地日式料理的味道。

kaedena.

地址：神奈川県鎌倉市長谷３-８-１３

營業時間：午餐11:00 – 售完即止，晚餐18:00 – 21:00 (預約制)

4. 魚見亭

擁有150年歷史的老店「魚見亭」，位於江之島山頂的江島神社奥津宮更深處，岩屋下階梯的入口處。從店內可以俯瞰壯闊的大海，戶外的露台座位特別受歡迎，海風的吹拂和波浪的聲音，可以感受到在海面上用餐的開放感。

在這裡可以品嚐到江之島名物「生魩仔魚丼」，湘南地區是日本著名的魩仔魚產地，但新鮮的生魩仔魚可不是常常能吃到。每年的1至3月會進入禁漁期，雖然其餘月份都可捕獲，但以4至5月、7月和10月最當季。視乎當天早上的捕獲情況，能否吃到生魩仔魚可是很講運氣！

生魩仔魚有著淡淡的鮮味，拌生薑醬油更美味。如果吃不慣生魚，也有煮熟的魩仔魚可選擇，或是其他海鮮丼、炸蝦、炸花枝定食等，吃在地最新鮮！

魚見亭

地址：神奈川県藤沢市江ノ島2-5-7

營業時間：10:00 – 17:00

5. あさひ本店

來到江之島必吃的小吃，這家位於江之島神社參道的「あさひ本店」幾乎全日都在排隊，就是為了吃那片海鮮仙貝！他們採用自助售票機的方式，首先購入食券，把票券給店員，然後等候製作。由於店內不設座位，很多人都會站在店舖附近享用，你也可以帶著去海邊等其他景點，或是帶回家享用。

海鮮仙貝有幾種口味，經典款是章魚口味，可選放一隻或兩隻章魚，也有蝦子或是藍色魩仔魚口味。而藍色魩仔魚+蝦子可是近期最人氣的款式，賣相超吸晴！每片約500~1100日幣，視乎仙貝的大小和海鮮數量。

仙貝現點現製，店員會把原隻海鮮和麵糊一同放在機器裡煎烤，把海鮮壓成薄薄的脆片。

仙貝到手時超級燙，每片比臉還要大，好適合拍照打卡。雖然很大片，不過因為很薄，硬脆的口感與海鮮的鹹味也讓人一口接一口，和朋友分吃的話，不消一會就會吃完！

あさひ本店

地址：神奈川県藤沢市江の島1-4-8

營業時間：9:00 – 18:00

窩日本推薦閱讀：鎌倉江之島12個景點推薦+交通攻略 : 鶴岡八幡宮、鎌倉大佛，新江之島水族館，還有…？　

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