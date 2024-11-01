東京冬季限定「史努比溜冰場」這天開幕！還有8米聖誕樹搶拍

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聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／日本Grandberry Park官網
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今年冬天的東京將充滿滿滿史努比陪你過聖誕！「東京町田 Grandberry Park 」再度攜手 Peanuts 全員推出夢幻聖誕活動，邀請粉絲沉浸在以「下雪夜」為主題的冬季燈光秀。活動期間自 11 月 9 日至 12 月 25 日，燦爛的金色燈光照亮劇院廣場，還有8 米高的聖誕樹，點綴著打扮成聖誕老人的史努比和拿著鈴鐺的胡士托，整個 Grandberry Park 充滿濃厚的聖誕氛圍，讓遊客彷彿置身於童話般的下雪之夜，一定要去！

圖／日本Grandberry Park官網
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更狂的是除了燈光秀外，冬季限定的「SNOOPY ICE ARENA」戶外溜冰場也將於 12 月 7 日至 明年2025 年 2 月 24 日限定期間開放，以「冬之物語」為主題佈置場地，牆面繪有 Snoopy 和 Peanuts 角色的冬季趣味場景，讓滑冰體驗彷彿置身於故事世界。

圖／日本Grandberry Park官網
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圖／日本Grandberry Park官網
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值得一提的是營業時間為平日 13:00 至 20:00、週末與節假日 11:00 至 20:00（最晚入場為 19:30），12 月 31 日則營業至 18:00。部分日期如 12 月 25 日至 12 月 30 日、1 月 2 日至 1 月 7 日將依週末時段營運，1 月 1 日與 2 月 18 日為休館日。門票包含租鞋費用，成人票價為 2,000 日圓，高中生以下 1,700 日圓，未就學兒童為 1,200 日圓。

圖／日本Grandberry Park官網
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最後，Grandberry Park 內還設有 Snoopy 美術館與 Peanuts Cafe，多處 Snoopy 打卡熱點也吸引了大批粉絲。無論是品味聖誕燈飾，還是體驗 Snoopy 專屬的冬季活動，這裡都是粉絲們的夢想旅遊地！趁著聖誕佳節，與家人朋友前往 Tokyo Grandberry Park，共度 Snoopy 陪伴的溫馨時光吧！

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