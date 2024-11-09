日本秋冬最值得一看！ 2024-2025大東京地區「冬季點燈活動」有哪些？

日本的秋冬最讓人期待的除了楓葉和銀杏之外﹐只有冬天才會有的點燈活動也一樣很有魅力哦！尤其是東京的點燈活動每年都可以引發話題熱議﹐不僅讓街道增添絢麗感還有滿滿的聖誕節氣氛﹐因此吸引不少觀光客特地到東京來欣賞點燈活動﹐來看看今年值得一看的點燈活動有哪一些吧。

好似繁星降落–星辰點點的日本街道🌟

在日本有這樣一個說法﹐日本一進入冬天空氣就會變得特別乾燥﹐而冬天乾燥的空氣會使所有的東西看起來更加清晰﹐加上到了年底聖誕節和日本的新年會連在一起﹐給人一種雖然這一年即將結束但一切也都將迎來新的開始﹐所以一到了秋冬不論是東京還是其他地方整個日本的街道都會點上一顆顆像星星一樣的燈飾﹐給人滿滿的過節日氣氛﹐許多車站還可以看到擺上聖誕樹﹐路過的人無不駐足停留欣賞這份只有冬季才會出現的美麗。

▲小編家附近的車站也被裝飾得很華麗了！

這邊介紹幾個在冬天來東京旅遊時值得一看的點燈活動！！

【丸之內】美到可以拍日劇-香檳金樹步道-

丸之內周圍涵蓋東京車站到大手町及有楽町﹐每年冬季點燈最大看點就是長達1.2公里的丸之內仲通兩旁的路樹上掛滿了香檳金的燈飾﹐多達120萬顆LED金黃色彩燈﹐而丸之內的點燈活動今年也將迎來第22週年﹐兩旁的行道樹都呈現夢幻的金黃色﹐讓人非常期待。丸之內的點燈活動從2024年11月28日～2025年2月16日，幾乎持續一整個冬季。

且自11月28日開始到12月25日﹐這段時間拓大區域至皇居外苑和東京車站的行幸通﹐另外在東京車站的行幸通這邊也有舉行聖誕節活動﹐是在 11月28日～12月25日﹐將會有許多聖誕節相關活動以及當地商店販售聖誕節商品。

丸之內香檳金樹步道

活動日期：2024年11月14日（三）～2024年2月16日（日）

點燈時間：16:00～23:00

舉辦場地：丸之內仲通周圍與東京車站前（大手町、有楽町）

行幸通點燈活動

活動日期：2024年11月28日（四）～2024年12月25日（三）

點燈時間：16:00～24:00

舉辦場地：行幸通

【大井競馬場】彩色水舞秀與可愛小馬

連續三年榮登「日本必看點燈秀」排行的榜首，東京大井競馬場的冬季點燈TOKYO MEGA Illumination近年來人氣直升，東京大井競馬場擁有優秀的地理位置，憑藉靠近羽田機場且腹地廣大的園內，平時是最為真正的賽馬場使用，所以園內隨處可見與馬有關的元素設計，東京大井競馬場的點燈活動中就好幾個值得一看的點，有極光與江戶櫻隧道，還有近幾年因為鬼滅之刃而大獲人氣的紫藤花花棚，全都是使用燈飾來呈現的，非常之壯觀。

在園內還有時段性的小馬表演以及可以與小馬拍照的活動，詳細可以洽詢官網，有得看有得玩以外園內也有販售許多飲料小吃，來到東京若想要一些不一樣的冬季體驗，大井競馬場會是個不錯的選擇。

TOKYO MEGA Illumination (東京メガイルミ) 2023~2024

地址：東京都品川區勝島2-1-2 大井賽馬場

活動期間：2024年11月2日（六）～2025年1月12日（日）

※ 不一定包括國定假日，具體營業日請參閱官方網站上的時刻表。

開放時間：16:30～21:00（最後入場時間20:00，部分區域20:30關門）

交通：東京單軌電車 「大井競馬場前駛」步行2分鐘

※ 從羽田機場或東京市中心搭乘計程車或大眾運輸工具可輕鬆抵達。請參閱下面的建議！

預售票：成人（18歲以上）800日圓起、兒童400日圓起

當日票：成人（18歲以上）1000日圓起、兒童500日圓起

※ 門票詳情請參閱官方網站。

【六本木】六本木之丘櫸坂冬季點燈

雪白的路樹點燈搭配著東京鐵塔，這是何等的絕景啊啊啊！太美了吧～

聖誕節氣氛一下就滿到破表，同樣是路樹點燈，與丸之內的看起來完全是不一樣的美麗呢！兩邊都很吸睛都很值得看，都不是小孩子了所當然就是兩種都要看到的吧！

長約400公尺的櫸木林道，裝飾上約80萬顆的亮白燈飾，形成一片雪白的光景，看起來就好像下了雪一樣夢幻美麗，同時還能連著東京鐵塔一起拍到，又是一個會讓人把手機記憶體給拍爆的可怕之地。

為提倡環保活動在最初2003年開辦以來就採用的LED燈，今年也會活用可再生能源證書、使用潔淨能源。期間中的點燈時間為下午5點至晚上11點。在這周邊也會有聖誕樹可以看以及舉辦聖誕節相關活動哦！

六本木之丘櫸坂冬季點燈

活動日期：2024 年 11 月 7 日（四）～12 月 25 日（三）

點燈時間：17:00～23:00

點燈地點：六本木けやき坂通り（東京都港区赤坂9-7-1）

【澀谷】夢幻藍星-青之洞窟（青い洞窟）

澀谷是許多人來東京旅遊時必去的地方之一﹐不論是想要購物血拼還是想要到高樓頂端欣賞澀谷熱鬧繁忙街頭﹐這裡一直以來都是觀光客心中的熱門景點﹐而澀谷的冬季點燈活動「青之洞窟SHIBUYA」也同樣讓人著迷。

青之洞窟的點燈活動最初是在2014年開始於中目黑舉辦﹐2016年開始才移到澀谷來舉行﹐每年都吸引許多人前往參加﹐從澀谷公園通一路延伸至代代木公園，將有77萬顆靛藍燈飾形成青之洞窟，今年同樣盛大舉辦之外還外加了聖誕節市集活動「青の洞窟 Xmas market」﹐讓大家在絢麗的燈飾前度過一個浪漫的聖誕節。

圖片來源：青之洞窟SHIBUYA官網

青之洞窟SHIBUYA

活動日期：※ 今年（2024-2025）的活動日期尚未公布 2023年12月1日（五）～12月25日（一）

時間：15:00～22:00 ※17:00開始點燈﹐聖誕市集到21:00

舉辦場地：澀谷公園通到代代木公園

JR原宿駅、東京Metro明治神宮前站徒歩10分

讀賣樂園寶石點燈秀

位在日本東京近郊稻城市的讀賣樂園，是日本知名的老牌遊樂園之一，裡面有雲霄飛車、自由落體、鬼屋等等的遊樂設施，這裡的冬季點燈活動「寶石點燈秀」也該樂園是非常有名的活動之一整個園區內佈置了超過 650 萬顆以上的燈飾，並且今年更是以愛為及提倡環保關愛地球等為主題。

且讀賣樂園的寶石點燈秀是號稱東京規模最大的點燈活動，可以一邊搭乘雲霄飛車一邊在高空欣賞點燈裝飾是讀賣樂園最大的特點，只有來這樣才能這樣欣賞點燈裝飾了！能夠從高空俯瞰點燈裝飾肯定會是極為壯觀的畫面。

活動期間整個園區內會有大規模的點燈裝飾還有燈光噴水秀表演可以欣賞，點上燈光後整個遊樂園又顯得更加夢幻更加富有童話感了呢！就好像在動畫才看會出現的大型嘉年華馬戲團一樣壯觀。

讀賣樂園寶石點燈秀

活動日期：2024年10月24日（五）～2025年4月6日（日）

點燈時間：16:00

票價：詳細票價結構請上官網查詢

【栃木】足利花卉公園光之花庭園

位於東京栃木縣足立的足利花會公園，面積有大約9萬多平方公里，以花卉為主題的公園，在這邊可以欣賞每個季節的當季花卉，一到了冬季就會舉行燈飾活動，而在2017時被評選為「日本三大燈飾」，來關東必看的燈飾活動之一，不能錯過的是「光之花庭院」總共使用了500萬顆LED打造出的豪華燈飾花園，包括了超華麗LED燈紫藤花樹，在沒有紫藤花的冬季，足利花會公園成功使用了這項看點吸引了大量的觀光客前往欣賞，除了紫藤花海還有垂吊的紫藤花棚，園內還搭配了音樂讓大家可以更加的深入其境哦！

足利花卉公園光之花庭園（足利フラワーパーク 光の花の庭）

活動日期：2024年10月18日（五） ～ 2025年2月16日（日）

夜間入場時間：15:30～20:30（假日到21:00）

※11上旬～1月初 平日21:00、假日21:30

點燈時間：17:00開始 ※11上旬～1月初 16:30開始

地址：栃木県足利市迫間町６０７

門票：大人1400日圓 / 小孩700日圓

休園日：12月31日

以上就是推薦的幾個來東京值得一看的冬季點燈活動！！

預祝大家聖誕快樂！