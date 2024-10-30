羽田機場也有厲害的文具店！ 朝聖東京文具專賣店之「KOKUYODOORS」 上下飛機空檔輕鬆逛

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圖：© KOKUYODOORS／提供
圖：© KOKUYODOORS／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】「KOKUYODOORS」是由知名文具品牌、並以人氣商品「Campus 筆記本」等聞名的老字號文具製造商 KOKUYO，於2023年1月開設在羽田機場的直營體驗型文具商店。這家店集結了 KOKUYO 文具的各項特色之外，也期以吸引訪日旅客在上下飛機空檔，可以輕鬆來逛逛，體驗「be Unique.」精神的日本代表性國用文具。

時尚的外觀引人注目的店鋪。　圖：© KOKUYODOORS／提供
時尚的外觀引人注目的店鋪。　圖：© KOKUYODOORS／提供

「KOKUYODOORS」擁有多樣化的商品陣容，包括高質感的人氣經典商品外，印有「KOKUYODOORS」標誌、以旅行為主題的限量商品，更是擄獲文具迷的心，無論是遊行紀念還是作為禮物，都非常合適。店內限量的原創筆袋罐是以日本製的茶罐重新設計而成，外表裝飾有文具和飛機的圖案，遊客可以在店內自由組合喜歡的筆，為贈予的好友量身打造！

▲KOKUYODOORS 限量設計的原創筆袋罐。　圖：© KOKUYODOORS／提供
▲KOKUYODOORS 限量設計的原創筆袋罐。　圖：© KOKUYODOORS／提供

不僅有豐富的文具品項滿足喜愛逛文具店的遊客，「KOKUYODOORS」標榜著體驗型文具商店也是魅力十足，工廠直送的 Campus 筆記本原紙製作的試寫台，以及獨特文具套裝的自動販賣機等體驗項目都充滿新鮮感。

▲重視體驗價值的 KOKUYODOORS 獨特的 IoT 自販機。　圖：© KOKUYODOORS／提供
▲重視體驗價值的 KOKUYODOORS 獨特的 IoT 自販機。　圖：© KOKUYODOORS／提供

▲在 IoT 自販機中可以購買的商品之一，是選擇國內外人氣獨特文具的「特別盒子」。　圖：© KOKUYODOORS／提供
▲在 IoT 自販機中可以購買的商品之一，是選擇國內外人氣獨特文具的「特別盒子」。　圖：© KOKUYODOORS／提供

IoT 自動販賣機以「看、觸、樂趣文具」為概念，雖然是實體終端，但透過數位看板和大型觸控面板液晶，能像在網上商店一樣，邊觀看視頻和照片邊享受購物樂趣。這裡還提供獨家限定的文具套裝組，同時自動販賣機也支援日語、英語、中文和韓語等多種語言，操作和購買時不必擔心語言問題。

【INFO】KOKUYODOORS

・地址：東京都大田區羽田空港2丁目7-1 羽田機場花園2F

・時間：10:00-20:00

・官網：https://www.kokuyo.co.jp/kokuyodoors/

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