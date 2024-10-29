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全新「吉伊卡哇烘焙坊」10/29正式開幕！多款造型麵包與周邊商品等你來選購

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

人氣爆棚的吉伊卡哇即將在10月底推出全新的「吉伊卡哇烘焙坊」，採用「預約抽選」的方式，目前已可到官網進行預約囉！

烘焙坊將推出18款美味的吉伊卡哇造型麵包，以及多達38款的限定周邊商品，不論是麵包還是周邊商品，每一款都超可愛、讓人想通通買回家！

首先必吃的絕對是主角化身為麵包的造型款式，像是卡士達奶油口味「吉伊卡哇麵包」、巧克力奶油「小八貓麵包」以及焦糖奶油口味的「兔兔麵包」，萌萌的造型讓人捨不得咬下去呢～

接著還有上頭裝飾著吉伊卡哇、小八貓、兔兔、小陶、海獺等角色餅乾的軟法麵包，內餡分別為卡士達奶油與巧克力奶油兩種，軟軟的麵包口感搭配濃郁的內餡，好滿足～

現在也正是食慾之秋的季節，吉伊卡哇烘焙坊也推出了滿滿栗子的「栗子饅頭麵包」，療癒的外型與濃郁栗餡，帶來視味覺的雙重享受！

周邊商品的部分有可愛的造型餐盤、保溫杯、保冷杯、杯子、手帕、t恤、環保袋等等，讓你一次將生活周邊所需的商品通通都換成可愛的吉伊卡哇角色！

最值得收藏的還有這款9位主角的吉祥物抱枕，以烤麵包的咖啡色為主要色系，可愛的模樣粉絲們絕不能錯過！

「吉伊卡哇烘焙坊」目前已開放預約抽選10/29至11/30的入店資格，每天分成18個時段，抽選到資格的話需要在時段前10分鐘抵達排隊入場，若超過預約時間15分鐘以上，將會被取消資格並無法退款。

每張預約門票也附有1張1,000日元 (含稅) 的購物券，務必將電子票券下載至手機裡，並出示中獎通知郵件或匯款確認郵件，才能順利入場唷。

預約抽選時段：

(1) 11:00、(2) 11:30、(3) 12:00、(4) 12:30、(5) 13:00、(6) 13:30、(7) 14:00、(8) 14:30、(9) 15:00、(10) 15:30、(11) 16:00、(12) 16:30、(13) 17:00、(14) 17:30、(15) 18:00、(16) 18:30、(17) 19:00、(18) 19:30

吉伊卡哇烘焙坊

東急廣場表參道 「OMOKADO」三樓

地址：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-30-3

營業時間：11:00-20:00

官網：https://chiikawabakery.jp/

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