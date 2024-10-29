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朝聖東京文具專賣店之「銀座伊東屋總店」！ 請認明巨大紅色迴紋針和鋼筆標誌

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以紅色迴紋針為標誌的「G.Itoya」、和以鋼筆為標誌的「K.Itoya」。　圖：© 銀座 伊東屋／提供
以紅色迴紋針為標誌的「G.Itoya」、和以鋼筆為標誌的「K.Itoya」。　圖：© 銀座 伊東屋／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】擁有120年歷史的大型文具專賣店「銀座伊東屋」總店，其巨大迴紋針標誌是不少文具迷到東京來朝聖的首要標的，距離東京地鐵銀座站步行3分鐘，交通十分便利。

在日本文具界有著響亮名氣的「伊東屋」，由紅色迴紋針為標誌的地下1樓、地上12樓的「G.Itoya」，以及鋼筆象徵為標誌的地下1樓、地上3樓的「K.Itoya」組成。每層樓都設有主題，並提供與主題相符的文具和雜貨，讓顧客可以隨心所欲地享受這些商品的魅力。

▲以「SHARE」為主題的商品陣容可在「G.Itoya」的2樓盡情享受。　圖：©銀座 伊東屋／提供
▲以「SHARE」為主題的商品陣容可在「G.Itoya」的2樓盡情享受。　圖：©銀座 伊東屋／提供

例如，「G.Itoya」2樓以「SHARE」為主題，銷售賀卡、明信片、便箋和信封等文具用品。樓內的深處設有可以書寫信件的空間，並且還有可以立即投遞的郵筒。這裡還提供書寫工具的借用服務，並可購買伊東屋設計的原創郵票，因此在享受銀座風景的同時，不妨到「伊東屋」來寫下旅行的回憶，即時投遞給重要的友人。

▲咖啡餐廳「CAFE Stylo」。　圖：©銀座伊東屋／提供
▲咖啡餐廳「CAFE Stylo」。　圖：©銀座伊東屋／提供

最上層的12樓設有咖啡餐廳「CAFE Stylo」，最大的特色是提供以11樓水耕栽培的銀座本地蔬菜製作的「餐食沙拉」，還有分量十足的漢堡與原創醬汁的燒烤等，都是伊東屋從健康飲食的視角，精心為消費者挑選的菜單。

【INFO】銀座 伊東屋　本店

・地址：東京都中央區銀座2-7-15

・時間：週一至週六 10:00～20:00

　　　　週日・國定假日 10:00～19:00

・官網：https://www.ito-ya.co.jp/

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