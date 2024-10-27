新宿東口的UNIQLO全球旗艦店新宿本店即將盛大開幕！還有紀念禮物和新宿店獨家款式

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

曾和連鎖家電 BIC CAMEA 結合的 UNIQLO 新宿東口旗艦店，又稱為「BICQLO UNIQLO 新宿東口店」，在2022年6月因租約到期而結束營業。

沒想到2年後BICQLO UNIQLO又將滿血復活，在原店址重新打造 UNIQLO 全球旗艦店「UNIQLO 新宿本店」，賣場佔地共3層樓，就是要讓你逛好逛滿！10月25日開幕後除了會送出各種紀念禮物之外，還有許多新宿本店的獨家商品。快跟著窩日本來看看吧~

新宿本店 特別collection

UNIQLO新宿本店開幕典禮將邀請到秋冬季的代言人「綾瀨遙」與「松下洸平」！

兩人將穿上僅在新宿本店才能買到的限定款式，以及特別挑選過去僅在歐洲和美國銷售的熱銷系列商品，讓大家也能享受歐美潮流的時尚穿搭。

開幕記念特別禮物

1. 10月25日至27日消費滿一萬日圓，將贈送「弧形迷你肩背包 3WAY輕便版」，共15,000份，顏色隨機、當日數量贈完為止

2. 10月25日至27日到UNIQLO新宿本店的客人，有機會獲得新宿文明堂的人氣銅鑼燒！外皮特別印上新宿本店的特製 LOGO ！限定 15,000 份贈完為止

3. 11月1日至4日，消費滿一萬日圓，即贈送海洋水噴霧與新宿高野水果軟糖組(附收納袋)。共15,000份，隨機贈送、當日數量贈完為止

4. 10月18日起凡在新宿4間UNIQLO店舗：新宿三丁目店、新宿フラッグス店、新宿西口店與新宿高島屋店消費，即可獲得UNIQLO原創設計購物袋，數量有限贈完為止。

在新宿本店才有的地區合作T恤！

為了紀念新宿本店開幕，特別與新宿多家知名企業合作，像是新宿高野、日清食品、新宿末廣亭、Kanro（カンロ）、文明堂東京、新宿中村屋等，推出了新宿本店x新宿知名企業的聯名原創設計T恤。

新宿導覽手冊

最後，在新宿本店開幕期間將與周邊商店展開多項活動，讓遊客們藉此體驗新宿的魅力！因此將免費發放特別製作的新宿魅力指南手冊，並提供日文與英文版，讓大家一起來探索新宿街道的魅力！

UNIQLO 新宿本店

東京都新宿区新宿3-29-1

10:00～22:00

開幕日：2024年10月25日

交通方式：東京 Metro 丸之內線、副都心線、都營新宿線「新宿三丁目」站A5出口直達，JR、小田急線、京王線、都營大江戶線「新宿」站徒步約5分

https://www.uniqlo.com/jp/ja/special-feature/shinjuku-honten

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