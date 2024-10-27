快訊

康芮恐增為中颱 吳德榮：模擬路徑對台灣直接威脅數量增多

朝聖東京文具專賣店！ 日本橋200年老店「榛原」 明治時期原創千代紙製品最受青睞

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
以「色硝子」為主題，隨著光線照射的狀態，店鋪外觀變化出多樣的菱形圖案。　圖：© HAIBARA／提供
以「色硝子」為主題，隨著光線照射的狀態，店鋪外觀變化出多樣的菱形圖案。　圖：© HAIBARA／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】東京潮流服飾、藥妝店好逛好買之外，設計感十足又實用的文具也令人愛不釋手，特別推薦4家文具控朝聖的名店之一，不僅有高質感、創新設計的文具，各種精巧獨特的生活用品也琳瑯滿目。首先介紹位於日本橋的「榛原」200年經典老店。

「榛原」自創業以來已經有兩百年的歷史，一直在東京日本橋地區銷售和紙及紙製品。該店以優質的和紙為材料，設計獨特的金封、便箋和和風小物進行加工和銷售。特別是使用明治時期設計的原創千代紙製作的小物，以其華麗的設計和溫暖的色調而受到廣泛喜愛。

▲運用傳統的「煙燻釉」燒成方法，巧妙地展現技藝的特色外牆。　圖：© HAIBARA／提供
▲運用傳統的「煙燻釉」燒成方法，巧妙地展現技藝的特色外牆。　圖：© HAIBARA／提供

東京地鐵銀座線、東西線及都營淺草線的日本橋站 B6 出口，一出來就能看到於2015年重新開幕的「榛原」日本橋總店。其獨特、引人注目的外觀，是傳統手工藝和數位的完美結合，以現代感表現出「江戶之美」。外觀的主題採用了榛原創業時的「土藏造」和代表圖案「色硝子」，作為兼具傳統與創新的最佳融合，於2016年榮獲優良設計獎。不僅外觀，店內天花板設置以「色硝子」為主題的 3D 數位加工多面體浮雕版，也令人驚艷。

▲結合手工漉和紙、千代紙及3D數位加工浮雕的內裝設計。　圖：© HAIBARA／提供
▲結合手工漉和紙、千代紙及3D數位加工浮雕的內裝設計。　圖：© HAIBARA／提供

推薦的商品是使用榛原千代紙製作的古典裝筆記本。這本筆記本的封面裝飾著長期以來深受人們喜愛的榛原千代紙，採用特別的古典裝訂方法，背部無拘束，可實現180度無壓力地順暢開啟。

▲使用榛原千代紙製作的，想送給特別的人的精緻筆記本。　圖：© HAIBARA／提供
▲使用榛原千代紙製作的，想送給特別的人的精緻筆記本。　圖：© HAIBARA／提供

【INFO】榛原　日本橋本店

・地址：東京都中央區日本橋2-7-1 東京日本橋大廈

・營業時間：週一至週五 10:00〜18:30

　　　　　　週六・週日 10:00〜17:30

・公休日：國定假日、年末年始

・官網：https://www.haibara.co.jp/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

京都 東京 藥妝

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

日本歐盟將簽署安保防衛夥伴協定 劍指中國

預計2028年開業！日本星野集團前進美國紐約州開設溫泉旅館

台日新創論壇 串聯生態圈

日韓500元硬幣宛若雙胞胎 日本出現魚目混珠詐欺案

相關新聞

朝聖東京文具專賣店！ 日本橋200年老店「榛原」 明治時期原創千代紙製品最受青睞

【旅奇傳媒/日本部報導】東京潮流服飾、藥妝店好逛好買之外，設計感十足又實用的文具也令人愛不釋手，特別推薦4家文具控朝聖的名店之一，不僅有高質感、創新設計的文具，各種精巧獨特的生活用品也琳瑯滿目。首先介

東京近郊旅行首選！ 來千葉縣吃鰻魚、搭船遊東京灣、牧場體驗樂趣多

【旅奇傳媒/日本部報導】位於房總半島上的千葉縣腹地寬廣，除了開闊的大自然、豐富的人文歷史以及精緻的美食等魅力外，還地處人氣觀光地關東地區，更是東日本的對外玄關口，擁有極佳的地理位置。在千葉，可以品嚐到

朝聖今年最大的超級月亮！10/17「東京晴空塔」舉辦名月觀賞會

【旅奇傳媒/日本部報導】東京晴空塔將於10/17 (四) 在距離地面350公尺處的天望甲板（TEMBO DECK）上，透過綜合學儀器 Vixen 的協力，舉辦使用天文望遠鏡的名月觀賞會。 根據天文

東京台場一日購物美食總攻略！ AQUA CiTY、DECKS、DiverCity朝聖鋼彈賞夜景

東京的旅遊景點除了池袋、新宿、銀座等都會中心外，鄰近東京灣的台場也是不容錯過的好去處。在AQUA CiTY台場、DECKS東京海灘和有巨型獨角獸鋼彈的台場DiverCity Tokyo Plaza，你不僅能夠盡享一整天的購物樂趣，還能欣賞到與都會區截然不同的海灣美景，尤其是夜晚，彩虹大橋的燈光更是令人陶醉的景象。但台場的魅力不僅止於此，還有哪些吸引大家一再造訪的理由呢？就讓JAPANKURU團隊來向大家推薦幾家必訪的趣味店鋪和美食吧！

東京池袋逛街懶人包／必逛商場、動漫聖地、家電量販店一次告訴你(下)

接續"(東京)池袋逛街懶人包–必逛商場、動漫聖地、家電量販店一次告訴你！(上)"，本文將再介紹其他的逛街地點

冬遊靜岡賞白頭富士山！大啖鰻魚採草莓 泡湯滑雪逗鳥趣

睽違已久的華航直飛靜岡航班在2024年12/28出發，這是由日本旅行業者規畫的來台跨年旅遊包機，華航也藉此機會，9/16～19推出會員限時福利搶購往返空機機位，讓台灣民眾前往靜岡旅行。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。