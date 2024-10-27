朝聖東京文具專賣店！ 日本橋200年老店「榛原」 明治時期原創千代紙製品最受青睞

【旅奇傳媒/日本部報導】東京潮流服飾、藥妝店好逛好買之外，設計感十足又實用的文具也令人愛不釋手，特別推薦4家文具控朝聖的名店之一，不僅有高質感、創新設計的文具，各種精巧獨特的生活用品也琳瑯滿目。首先介紹位於日本橋的「榛原」200年經典老店。

「榛原」自創業以來已經有兩百年的歷史，一直在東京日本橋地區銷售和紙及紙製品。該店以優質的和紙為材料，設計獨特的金封、便箋和和風小物進行加工和銷售。特別是使用明治時期設計的原創千代紙製作的小物，以其華麗的設計和溫暖的色調而受到廣泛喜愛。

▲運用傳統的「煙燻釉」燒成方法，巧妙地展現技藝的特色外牆。 圖：© HAIBARA／提供

東京地鐵銀座線、東西線及都營淺草線的日本橋站 B6 出口，一出來就能看到於2015年重新開幕的「榛原」日本橋總店。其獨特、引人注目的外觀，是傳統手工藝和數位的完美結合，以現代感表現出「江戶之美」。外觀的主題採用了榛原創業時的「土藏造」和代表圖案「色硝子」，作為兼具傳統與創新的最佳融合，於2016年榮獲優良設計獎。不僅外觀，店內天花板設置以「色硝子」為主題的 3D 數位加工多面體浮雕版，也令人驚艷。

▲結合手工漉和紙、千代紙及3D數位加工浮雕的內裝設計。 圖：© HAIBARA／提供

推薦的商品是使用榛原千代紙製作的古典裝筆記本。這本筆記本的封面裝飾著長期以來深受人們喜愛的榛原千代紙，採用特別的古典裝訂方法，背部無拘束，可實現180度無壓力地順暢開啟。

▲使用榛原千代紙製作的，想送給特別的人的精緻筆記本。 圖：© HAIBARA／提供

【INFO】榛原 日本橋本店

・地址：東京都中央區日本橋2-7-1 東京日本橋大廈

・營業時間：週一至週五 10:00〜18:30

週六・週日 10:00〜17:30

・公休日：國定假日、年末年始

・官網：https://www.haibara.co.jp/

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