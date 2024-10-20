東京近郊旅行首選！ 來千葉縣吃鰻魚、搭船遊東京灣、牧場體驗樂趣多

【旅奇傳媒/日本部報導】位於房總半島上的千葉縣腹地寬廣，除了開闊的大自然、豐富的人文歷史以及精緻的美食等魅力外，還地處人氣觀光地關東地區，更是東日本的對外玄關口，擁有極佳的地理位置。在千葉，可以品嚐到遠近馳名的成田山新勝寺鰻魚料理；鄰近東京的浦安市可以搭乘屋形船巡遊夜景；母親牧場則能感受與動物互動的樂趣，各種體驗及美食選擇多元。下次造訪東京，不妨將千葉列入行程中！

◈ 日本料理 菊屋

千葉縣成田市以鰻魚料理聞名，成田山新勝寺的參道兩旁集結了多間鰻魚老舖，其中的「日本料理菊屋」創業超過百年，目前已傳承至第12代。使用傳統手法燒烤的鰻魚搭配獨家醬汁，是經典不變的好味道。

▲成田市老字號鰻魚料理店「日本料理菊屋」。徒步6分鐘即能抵達成田山新勝寺。 圖：向日遊／提供

▲「日本料理菊屋」經典不衰的鰻魚丼。 圖：向日遊／提供

◈ 屋形船遊覽體驗

搭乘日式傳統的「屋形船」一邊享用美食，一邊欣賞江河沿途美景，是日本自古流傳下來的風雅活動。浦安市提供的屋形船體驗，於傍晚出發後約3個小時的航程，依照路線不同，能欣賞到台場、東京迪士尼樂園、晴空塔等璀璨的夜景。餐飲部分的套餐有天婦羅、生魚片新鮮等當季各種新鮮食材，提供多種價位選擇，可依需求訂購。

▲掛著紅色燈籠的「屋形船」於夜間優雅航行。 圖：向日遊／提供

▲在屋形船的榻榻米上享用各種豪華日式海鮮料理。 圖：向日遊／提供

◈ 母親牧場

關東地區規模最大的母親牧場坐落於房總半島中間，園區內豢養了許多動物，也提供各式如擠牛奶、餵食等與動物互動的有趣體驗。此外，四季也有各色花田，遼闊的美景是最佳打卡景點。參加「母親牧場之旅DX」活動，可搭乘農耕車拖曳的列車遊覽園區，十分受歡迎。園區內併設的小型遊樂園更增添遊園樂趣，可說是最佳親子出遊地點。

▲透過擠牛奶體驗，可同孩子親近可愛溫馴的乳牛。 圖：向日遊／提供

▲母親牧場自2014年開始栽種的「桃色吐息」矮牽牛花海，為夏季必看特色。 圖：向日遊／提供

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