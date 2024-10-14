朝聖今年最大的超級月亮！10/17「東京晴空塔」舉辦名月觀賞會
【旅奇傳媒/日本部報導】東京晴空塔將於10/17 (四) 在距離地面350公尺處的天望甲板（TEMBO DECK）上，透過綜合學儀器 Vixen 的協力，舉辦使用天文望遠鏡的名月觀賞會。
根據天文預報指出，今年最大的滿月將發生在10/17，也是今年連續兩次中的第二次超級滿月。從東京晴空塔350樓天望甲板（TEMBO DECK）眺望的獨一無二名月，曾以「特別小要流傳到後世的名月」被選定為「日本百大名月」之一。推薦10/17可來此參加感受距地面350公尺高的賞月派對，現場也將舉行手機攝影會。
▼東京晴空塔の名月觀賞會
・日期：10月17日（四）19:30～21:30（21:15 現場報名截止）
・地點：東京晴空塔天望甲板350樓（TEMBO DECK）
・費用：免費（但須支付前往350樓天望甲板的門票費用）
・協力：株式會社 Vixen
・網址：https://www.tokyo-skytree.jp/cn_t/floor/1st/350.html
※當晚19:30起月亮就會往東邊的天空移動，直到20：00都可利用望遠鏡從東京晴空塔眺望璀璨液景。
※根據當天天氣狀況也有可能看不見月亮。下雨天將取消活動。
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