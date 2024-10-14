朝聖今年最大的超級月亮！10/17「東京晴空塔」舉辦名月觀賞會

東京的旅遊景點除了池袋、新宿、銀座等都會中心外，鄰近東京灣的台場也是不容錯過的好去處。在AQUA CiTY台場、DECKS東京海灘和有巨型獨角獸鋼彈的台場DiverCity Tokyo Plaza，你不僅能夠盡享一整天的購物樂趣，還能欣賞到與都會區截然不同的海灣美景，尤其是夜晚，彩虹大橋的燈光更是令人陶醉的景象。但台場的魅力不僅止於此，還有哪些吸引大家一再造訪的理由呢？就讓JAPANKURU團隊來向大家推薦幾家必訪的趣味店鋪和美食吧！

2024-10-12 10:00