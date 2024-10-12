東京台場一日購物美食總攻略！ AQUA CiTY、DECKS、DiverCity朝聖鋼彈賞夜景

東京的旅遊景點除了池袋、新宿、銀座等都會中心外，鄰近東京灣的台場也是不容錯過的好去處。在AQUA CiTY台場、DECKS東京海灘和有巨型獨角獸鋼彈的台場DiverCity Tokyo Plaza，你不僅能夠盡享一整天的購物樂趣，還能欣賞到與都會區截然不同的海灣美景，尤其是夜晚，彩虹大橋的燈光更是令人陶醉的景象。但台場的魅力不僅止於此，還有哪些吸引大家一再造訪的理由呢？就讓JAPANKURU團隊來向大家推薦幾家必訪的趣味店鋪和美食吧！

AQUA CiTY台場

AQUA CiTY台場位於富士電視台的正前方，地理位置一目了然。這裡從鞋帽服飾、玩具、餐廳，各類店家應有盡有，這次JAPANKURU分別推薦了幾家有趣又好吃的店家給各位，在台場停留的這段時間，趕緊把錢錢變成自己喜歡的樣子吧！

AQUA CiTY台場（アクアシティお台場）

地址：〒135-8707 東京都港区台場１丁目７−１

營業時間：

【平日】

商品販售區：11:00～20:00

餐飲區：11:00～23:00

【假日】

商品販售區：11:00～21:00

餐飲區：11:00～23:00

＊各店鋪的營業時間可能會有所不同，詳情請參閱官方網站。

大眾交通：

・<百合海鷗號>台場站出站，徒步約1分鐘

・<臨海線>東京電訊站出站，徒歩約6分鐘

▎【購】從創意手作到交換禮物 Flying Tiger Copenhagen孩童和大人都盡興

第一站我們先來到三樓的Flying Tiger Copenhagen，這裡從手作材料到日用品應有盡有，整間店充滿了繽紛的色彩和童趣，讓人眼睛為之一亮。不論大人還是小孩，都會忍不住一樣接著一樣地拿，重點是價格非常平易近人，小心荷包在第一站就可能會大失血！

雖然店面不大，但每個展示檯上都能發現有趣的小物品：從適合小朋友的故事繪本、DIY材料包、派對團康道具、廚房和臥室的日用品，應有盡有。除了常常推出新品，還有因應節日推出的相關裝飾品，像是萬聖節的蜘蛛玩偶，或是聖誕節的蛋糕帽子等，無論是自用還是送禮都非常適合。

Flying Tiger Copenhagen

樓層：AQUA CiTY台場 3F（地圖第31號點）

營業時間：平日11:00～20:00｜假日：11:00～21:00

▎【遊】好看又好拍！UWS AQUARIUM GA☆KYO夢幻金魚展

才剛到門口，就被滿滿的金魚裝飾所包圍。這個展覽共分為五個區塊：以日本庭院造景為基底的「侘寂」、強調金魚華美色彩及花紋的「花魁」、利用光與鏡切割空間呈現千萬風貌的「萬花筒」、融合傳統遊戲與現代技術的「遊樂」，以及利用周圍造景及燈光營造出海底幻境的「龍宮」，讓大家透過身體感官來細細品味日本的「美」。

除了展覽本身，這裡也是一個被日本夏日祭典氣氛包圍的拍照點。你可以先在一進門的「花魁」區，倚著背景，拍下色彩斑斕的網美照。接著到「遊樂」區，經典的撈金魚遊戲與數位投影技術結合，你可以用雙手捧起在投影幕中游來游去的金魚，籤詩字樣就會隨之出現，再到一旁的金魚扭蛋機扭出與之相對應的籤詩吧！現場有提供團扇、狐狸面具等拍照道具，你可以穿上浴衣，與家人、朋友或心愛的人在這裡拍照留念。在感受清涼魔幻的室內祭典氛圍的同時，別忘了在IG打卡上傳美照，向大家推薦這個不容錯過的好地方。

＊注意：請不要直接對金魚使用閃光燈喔！

除了現場購票的方式，還可以提前在KKday上選購限定套票方案，會隨票附贈獨家小禮。優惠不知道什麼時候會結束，趕緊把握這個可以獲得神秘小禮的好機會吧！（實際優惠情況依售票網為主）

UWS AQUARIUM GA☆KYO

樓層：AQUA CiTY台場 3F（地圖第4號點）

營業時間：平日：11:00～20:00｜假日：11:00～21:00

票價：全票：1,500日圓｜小學生票：800日圓｜未滿小學：免費

＊＊ KKday限定方案：1,500日圓

▎【食】愜意飽食好風光 權八居酒屋

逛了一上午，肚子餓了吧？接著就跟著我們一起到4樓的餐廳用餐吧！

在權八居酒屋，你可以品嚐到由職人現做手工蕎麥麵、使用備長炭精心烤製的串燒、剛出爐的熱騰騰天婦羅，以及各式道地的日本酒等美味佳餚。為了確保用餐順利，建議提前打電話或上網預約，餐廳擁有能夠俯瞰東京灣的絕佳視野，如果運氣好的話，還能坐在靠窗的位置，在享用美食美酒的同時，邊欣賞海灣迷人的景色。

＊ 座位安排視當日情況而定，恕無法保證指定座位。

権八 お台場

樓層：AQUA CiTY台場 4F （地圖第3號點）

電話：050-5444-6490

營業時間：11:30～23:00（最後點餐時間：22:00）

▎【食】拉麵風味大車拼 就在東京拉麵國技館 舞

如果居酒屋不在你的選擇範圍內，還有另一個絕佳選擇——拉麵。

來日本旅行，怎能不吃拉麵呢？在AQUA CiTY台場5樓的「東京拉麵國技館 舞」，匯集了來自札幌、金澤、東京、川越、博多和神奈川的六家代表性拉麵店。不論你喜歡濃郁的豚骨、香濃的味噌、鮮甜的魚介，還是經典的醬油，應有盡有，甚至還有台場限定口味，絕對能滿足你的味蕾。在店門口的自助點餐機點完餐後，就可以入座，好好享受拉麵了。

在這場拉麵鬥技中，你的胃必定會大獲滿足！

▲ ひるがお的台場限定口味，檸檬清香點綴得恰到好處

東京拉麵國技館 舞（東京ラーメン国技館 舞）

樓層：AQUA CiTY台場 5F

營業時間：11:00～23:00（最後入場時間為22:00）

DECKS東京海灘

接下來，讓我們前往下一站——DECKS東京海灘，經由AQUA CiTY台場三樓的聯通橋即可抵達。

DECKS東京海灘（デックス東京ビーチ）

地址：〒135-0091 東京都港区台場１丁目６−１

營業時間：

【平日】

商品販售區、服務台：11:00～20:00

台場章魚燒博物館：11:00～20:00（最後點餐時間：19:30）

餐飲區：11:00～23:00

【假日】

商品販售區、服務台：11:00～21:00

台場章魚燒博物館：11:00～21:00（最後點餐時間：20:30）

餐飲區：11:00～23:00

＊各店鋪的營業時間可能會有所不同，詳情請參閱官方網站。

▎【遊】穿越時空 在台場一丁目商店街找尋被封存的記憶

乘著現代化的手扶梯緩緩上樓，映入眼簾的是一條仿佛將你帶入不同時空的街道——「台場一丁目商店街」。走過「ハイカラ横丁」的店門口，不論是販售品項，還是那狹小擁擠的貨架走道（讓我想起了家附近那間僅存的柑仔店），熟悉而懷舊的氣息瞬間撲面而來，門口的口香糖扭蛋機、各種口味的牛奶糖和水果糖、復古風的筆袋……等，各種零食雜貨一應俱全。

繼續沿著商店街深入探索，你會發現類似於台灣夜市中常見的射擊遊戲攤位、似顏繪攤位、鬼屋等遊樂店家。而在「からくり百貨店」裡，除了販售各種懷舊零食外，還有許多復古的招牌吊飾、貼紙、車站名鑰匙圈、經典畫報風的日用品、磁鐵等琳瑯滿目的文創小物。在這裡，不單純只是購買零食而已，而是去找回那份逝去的情懷。

無論是古早味的水果泡泡糖、香菸硬糖、彈珠汽水，還是復古招牌貼紙吊飾，這些令人懷念的小物件，如記憶拼圖般，一片一片拼湊起遺忘在腦到深處的過往，此刻回憶一股腦地浮現出來，彷彿回到過去向家長討要十元只為買顆糖的時候，或是與朋友一起打彈珠的那無憂無慮的純真年代。

台場一丁目商店街

樓層：DECKS東京海灘 Seaside Mall 4F

營業時間：平日：11:00～20:00｜假日：11:00～21:00

▎ 【食】大阪人也推薦 在章魚燒博物館開吃囉

這裡彷彿就像是大阪居酒屋街的縮小版，五間章魚燒店從調味醬汁、麵皮，到熬高湯的食材，都擁有獨家配方。JAPANKURU團隊隨機挑選了兩個店家，是綜合醬汁與經典柴魚的組合，外衣都是台灣比較不熟悉的偏軟口感，但真材實料的章魚內陷，搭配特調醬汁，連來自章魚燒發源地的大阪人同事吃過後都讚不絕口。大家都喜歡搭配什麼口味的醬汁呢？

找到自己中意的口味，用點餐機點完餐，拿到餐點後，就可以到一旁的開放式用餐區享用美味的章魚燒囉！從座位緊鄰的吧台、開闊的沙發區、半個室的圓桌區，無論是什麼客群的客人，都能在這裡好好享受悠閒短暫的美食時光。

廣場正中央有個小型神社——多幸八喜惠美壽神社，特別從大阪市浪速區的「今宮戎神社」迎請了被尊為商業繁盛之神的「惠比壽大神」，以祈求章魚燒博物館事業順利、財運興旺。後因章魚燒「圓滿」的形象，祂也成為了祈求家庭和睦及成就良緣的守護神。

章魚燒博物館（たこ焼きミュージアム）

樓層：DECKS東京海灘 Seaside Mall 4F

營業時間：平日：11:00～20:00（最後點餐時間19:30）｜假日：11:00～21:00（最後點餐時間20:30）

▎【食】彷彿置身郵輪的自助餐廳 OCEAN CLUB BUFFET

好不容易到了東京灣旁，不搭船就太可惜了。

「什麼？你會暈船？」

別擔心，接下來，我們要為你介紹一個不只能夠體驗海上氣氛，而且毫無暈船風險的海上晚餐選擇，當作今天完美的endding。

OCEAN CLUB BUFFET是一家獨具創意的BUFFET自助式餐廳，將整個用餐環境設計成船艙的模樣。餐廳外觀以船隻的欄杆扶手及窗戶作點綴，進入餐廳後，迎接你的是華麗的水晶大吊燈，讓整個空間的高級感瞬間提升不少。廚房採開放式設計，讓客人可以清楚看到廚師們調理食物的過程。

餐廳採兩小時吃到飽的自助餐形式（也有提供付費加點的選項），食物種類繁多，從西式的披薩、義大利麵，到日式的壽司、烏龍麵，再到中華料理的炒飯，應有盡有。當然還有各式精緻的蛋糕甜點，滿足你的另一個胃。

用餐時段分為平日午餐、平日晚餐、假日午餐、假日晚餐四個時段。我們特別推薦晚餐時段，因為這時你可以欣賞到點亮燈光的彩虹大橋。坐在餐廳中，透過大玻璃窗欣賞橋上點綴的絢麗燈光，以及在海灣徘徊的船隻，彷彿真的置身於海上，感受到一種既浪漫又寧靜的氛圍。

OCEAN CLUB BUFFET的特色在於，雖然餐廳設計成船的樣子，但實際上並不真的在海上航行，所以你完全不需要擔心暈船問題，一年四季都能在這裡享受不受海象影響的港灣餐食體驗。

吃飽喝足後，還可以走到外頭的甲板上透透氣，感受夜晚撲面而來的海風，遠眺點亮燈光的彩虹大橋。在此刻享受片刻的寧靜，幻想船隻即將靠岸，為一天的旅遊行程劃下一個完美的句點。

OCEAN CLUB BUFFET（オーシャンクラブビュッフェ）

樓層：DECKS東京海灘 5F

營業時間：11:00～22:00（最後入場時間：21:00）

好吃好玩又划算：台場周遊券

（圖片取自：Webket票券販賣官網）

想要玩得盡興，同時又精打細算，那麼你可以參考這張「台場周遊券」。這張周遊券提供了五種不同的方案，可以根據欲利用的設施項目和使用天數來做選擇，從章魚燒博物館的美食、台場怪奇學校的驚悚鬼屋、杜莎夫人蠟像館的名人展示，到Joypolis室內遊樂園的刺激遊戲，這張台場周遊券都能為你提供折扣優惠。

＊詳細售票資訊，請以售票網站公告為主。

台場DiverCity Tokyo Plaza

©️SOTSU・SUNRISE

外頭聳立的巨型獨角獸鋼彈是台場DiverCity Tokyo Plaza的地標，從每個關節處、線條甚至是20公尺高的尺寸，都真實還原了《機動戰士鋼彈》中的鋼彈，站在現場真的有種說不出的震撼，是鋼彈迷們的必訪之地！

這棟百貨不用說有鋼彈模型專賣店THE GUNDAM BASE TOKYO（7樓），店內除了販售多種鋼彈模型及零件等外，也有可以讓大家現場動手組裝的空間。由於太受歡迎，若來客數太多的話，需要抽整理券才能入場，整理券的詳情與現場混雜人數推定可以事先從官網進行確認。

這棟商場除了有定食、壽司等足以填飽肚子的正餐之外，還有像是凱蒂貓雞蛋糕（2樓）和DECORA CREAMER的彩虹棉花糖（2樓）等可愛又有趣的小零嘴，除了適合單餐間小零食外，拍照起來還非常特別，一定會讓你少女心大噴發～

最後是男女老幼都會買到失心瘋的日本國民平價品牌GU（4樓），除了因應季節所推出的款式外，還有各種收納包、飾品等配件，這個品牌本身已經夠便宜了，滿5,500日圓以上還可以享免稅優惠，真的是不買對不起自己。

美食購物遊樂通通都有，看來台場旅遊行程必須再多加幾天才行了。

DiverCity Tokyo Plaza（ダイバーシティ東京 プラザ）

地址：東京都江東区青海1丁目1−10

營業時間：

【一般店鋪】

平日：11:00～20:00

假日：10:00～21:00

【美食街】

平日：11:00～21:00

假日：10:00～22:00

【餐廳】11:00～22:00

該如何前往台場呢？

從東京出發前往台場，分別有以下主要兩條電車路線。

▎路線1：百合海鷗線

從新橋站出發乘坐百合海鷗號，如欲到AQUA CiTY台場或是DECKS東京海灘，可以在「台場海濱公園站」或「台場站」下車；如欲到台場DiverCity，可以在「台場站」或「東京國際郵輪碼頭」下車。從新橋到台場站的單趟車資約為325日圓（依實際情況為準），如果會在一天之內逛遍AQUA CiTY台場、DECKS東京海灘、台場DiverCity，甚至是其他地方，那麼非常推薦大家購買海鷗線一日券（成人票價為820日圓、兒童票價為410日圓，限購買當天有效），坐超過三趟就可以回本，一日券在海鷗線各站的自動售票機都可以買得到。

▎路線2：崎京線 / 臨海線

（圖片取自：臨海線官網）

乘坐於池袋、新宿、澀谷這三個逛街熱區的JR崎京線，通過大崎站不用換車繼續乘坐，即可直達「東京電訊站」，AQUA CiTY台場、DECKS東京海灘以及台場DiverCity，都在從這個車站步行可到的距離。

由於大崎屬於臨海線的範圍內，從大崎到東京電訊站的單趟車資約為335日圓（依實際情況為準），如果你的落腳處剛好位於大崎，且有計劃去除了AQUA CiTY台場、DECKS東京海灘以及台場DiverCity以外的其他地方的話，那麼非常推薦大家購買臨海線一日券（票價為730日圓，限購買當天有效），坐超過三趟就可以回本，一日券在臨海線各站的自動售票機都可以買得到。

除了可以擴大移動範圍外，還可以獲得包含JOYPOLIS在內的周邊設施的優惠券，詳情可向各站臨海線服務人員（大崎站除外）進行詢問。

一日快閃或多日慢遊皆適宜

在AQUA CiTY台場、DECKS東京海灘和台場DiverCity，還有許多上述未介紹的店家及美食等著大家去挖掘。想要挑重點玩樂，來個快閃之旅，抑或是在這裡慢慢消磨時間，耗個兩三天也不是問題，如果到東京的話，也不要忘記這個東京沿灣港邊城市喔！其他相關台場遊樂文章，可以參考我們台場景點與美食購物住宿推薦與台場住宿微度假。

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文章撰寫：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu