文青時尚！ 2024東京吉祥寺購物 秋冬穿搭提案：NB日本限定鞋款 還有可愛贈品帶回家

在日本New Balance，不僅能找到一些日本限定的鞋款，還有獨家的時尚服飾系列METS，且最近還有期間限定的購物贈禮的活動。隨著天氣漸涼，跟我們一起到文青時尚的吉祥寺一帶的New Balance逛逛，感受吉祥寺特有的休閒時尚及舒適的秋季穿搭推薦囉。

東京購物推薦：New Balance 吉祥寺

位於東京西側的吉祥寺周邊，因其寧靜祥和的氛圍而廣受歡迎，與喧鬧的市中心觀光區相比，這裡相當適合想要悠閒度過一個悠閒散步與購物行程的人。

正是佇立於這樣充滿魅力的吉祥寺地區，「New Balance 吉祥寺」秉持著品牌的哲學，展現出了一個獨特的購物空間：通過「運動」與「職人精神」的結合，為穿上它的人帶來積極的改變以及全新的 (new) 平衡感 (balance)。

完美展現出吉祥寺區悠閒氛圍的店內空間

New Balance 吉祥寺最讓人印象深刻的，就是它完美重現了吉祥寺區的悠閒、自由氛圍！從照片中以放鬆姿勢展示的模特兒也可見一斑，它並非傳統的商品展示店，而是提供了一個充滿互動性的新空間。店內設有圓形的交誼空間，方便員工與顧客自在地交流。此外，鞋類和服裝等不同商品分類被和諧地展示在一起，使顧客能輕鬆將日常生活與商品做連結，讓整體購物體驗更加簡單有趣。

隨著秋冬季節的到來，吉祥寺店完美融合了其獨特的氛圍，並推出了採用New Balance獨家材質「MET24」的原創服飾系列。該系列以兼具實用性、舒適性和洗練感為特色，並在本文中精選了四套秋冬穿搭推薦。並且本文還將呈現：僅限於日本國內指定門市中販售的限量鞋款、先進的鞋子配對服務，以及期間限定的特別贈品活動，如果你喜歡New Balance的產品，千萬不要錯過這些超值的優惠！

New Balance 吉祥寺(ニューバランス吉祥寺)

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-8-13 Chloris Kichijoji

營業時間：11:00~19:00

交通：JR東日本中央線、總武線／京王電鐵 井之頭線

吉祥寺站 中央改札出口徒歩5分

2024最新秋冬推薦穿搭手冊(1)

有打扮卻又不刻意的經典造型！

運動風的大學夾克搭配休閒感的野外夾克，這款獨特的羽絨夾克使用了PrimaLoft作為內襯，輕便而不會過於保暖，不僅適合旅行，也是這個秋冬季節最理想的代表外套。這款夾克的特點是休閒而又乾淨利落的剪裁，無論是搭配休閒服裝或正式服裝都能完美融合，萬能且百搭。這次的造型搭配了Fleece Pullover和Training長褲，呈現出更自然休閒的氛圍。原本看起來鬆垮的絨毛材質，在經過直筒剪裁製作後，呈現出自然的高級感與時尚感，適合在寒冷季節中作為基本款來搭配。這款產品可以說是不可或缺的必備單品。

模特兒穿搭商品型號

外套: MET24 Padded Jacket

上衣: MET24 Fleece Pullover

褲子: MET24 Fleece Training Pants

鞋子: M2002RCC

2024最新秋冬推薦穿搭手冊(2)

第二套穿搭展現出儒雅的瀟灑氣質！

這件海軍藍的夾克既簡潔又別具設計感，肩部和腰部的拼接跳色細節更是為整體造型增添了亮點。長袖T恤搭配慢跑褲，既方便活動，也適合當作週末出遊的休閒造型。

特別是鞋子方面，搭配了今年秋冬流行的象牙白色系M2002R，提升了整體的穿搭質感。這款鞋的靈感來自於2010年推出的MR2002，搭載了NERGY和ABZORB技術的高性能避震鞋底，並以男女通用的尺碼製作，非常適合情侶或朋友之間的搭配套裝。

模特兒穿搭商品型號

外套: MET24 Varsity Jacket

上衣: MET24 Reflection NB Logo Long Sleeve Tee

褲子: MET24 Reflection NB Logo Jogger Pants

鞋子: M2002RCC

2024最新秋冬推薦穿搭手冊(3)

接下來是第三套穿搭非常適合上班族。

這件外套設計成無領，前襟沒有拉鍊，可以像針織外套一樣輕鬆穿搭，特別是適度的短版設計，不僅能讓腿看起來更修長，還能營造出簡潔又可愛的氛圍。下半身則搭配同色系的長褲，形成單色套裝穿搭。這兩件單品都使用了New Balance原創的高彈性面料TEXBRID®，即使長時間穿著也能保持舒適感。

鞋子方面則選用了這雙靈感來自80年代籃球鞋的運動風B550，為整體造型增添了一些活力。這款鞋不僅以舒適著稱，簡約的白色款式以及同樣具備男女通用的尺碼，對於尋找兼具功能性和時尚感鞋款的你來說，會是個不錯的選擇。

模特兒穿搭商品型號

外套: MET24 No Collar Jacket

上衣: MET24 Bracelet Sleeve Pullover

褲子: MET24 Wide Pants

鞋子: BB550PB1

2024最新秋冬推薦穿搭手冊 (4)

最後一套穿搭，我們想推薦給怕冷、注重保暖的朋友們。這款作為外套的長版大衣，長度大約有到小腿，但因為使用了Primaloft材料，因此成功減輕了長版大衣常見的重量問題，提供優秀保暖效果的同時又不會因太重難以行動。長版大衣常常會存在「行動不便」的問題，而這款大衣在雙側設有拉鍊，在需要大動作活動時可以更加運用自如。無領設計也讓它能夠輕鬆搭配多樣的內搭與圍巾等配件，展現出卓越的搭配性。

此外，下半身的搭配用了鬆緊帶設計的寬褲，即使長時間穿著也保持舒適。這款寬褲同時具有時尚的壓褶和寬鬆的剪裁，能展現修飾後的腿部線條和身形效果。

模特兒穿搭商品型號

外套: MET24 Padded Coat

上衣: MET24 Warm Crew Neck Pullover

褲子: MET24 Wide Pants

鞋子: BB550PB1

日本限定的New Balance鞋款

以上我們介紹了四套METS的2024秋冬推薦穿搭造型。除此之外，在日本指定店鋪（詳見下方）中販售的限定鞋款也可在吉祥寺的New Balance店內找到。如果你在旅行中想要購入具有紀念性的限量商品，不妨一起來看看。

商品型號：OU576

色號：WSI （白）

鞋寬幅 / 尺寸：D / 23.0cm～29.0cm （25.0cm到29.0cm尺寸只能在台場找到。）

價格：37,400日圓（含稅）

指定店鋪

HULIC札幌、原宿、銀座、六本木、19:06、御台場、玉川高島屋S/C、池袋P’PARCO、吉祥寺、Terrace Mall湘南、名古屋、Grand Front大阪、大丸神戶、廣島PARCO、福岡、LaLaport福岡、博多阪急

最先進的3D掃描與鞋款量腳服務

在New Balance吉祥寺，你還可以體驗用最新的3D掃描技術來找到最適合你的鞋款。通過專用的3D掃描儀對雙腳進行360度掃描，精確分析腳的長度、寬度、高度，幫助你找到真正適合自己腳型的鞋子。此外，店員還會根據你的足型給出選鞋建議，並教你鞋帶的正確繫法與舒適穿鞋的技巧，讓你的購物體驗更加智慧與愉快。

多樣的鞋款與商品展示

店內還提供豐富的運動跑鞋、跑步服飾，以及多種尺碼的嬰兒鞋款，無論是運動愛好者還是家庭購物，都能找到適合的商品。

期間限定的特別贈品活動

只要在活動期間於New Balance吉祥寺等官方店鋪（心齋橋店除外）中購買兩件以上的服飾，即可獲贈旅行必備的獨家限量衣物壓縮包。該壓縮包有L和M兩種尺寸，一套包含兩種，並刻有New Balance的LOGO及插圖。包裝隨機印有大谷翔平（棒球選手）、悉妮·麥克勞克林（田徑選手）、恩德里克·菲利普（足球選手）三位運動員的圖像，非常適合收藏或作為禮品。

活動詳情如下：

贈品內容：購買兩件或以上服飾可獲得壓縮衣物包一套（L尺寸：W 420 x H 490mm，M尺寸：W 350 x H 430mm）

參與店鋪：New Balance官方店鋪（心齋橋店除外）

活動期間：2024年9月27日開始至各店鋪送完即止

在New Balance吉祥寺找到舒適又時尚的2024秋冬穿搭

以上，我們介紹了New Balance吉祥寺的2024秋冬推薦穿搭手冊、日本限定鞋款、最新的3D掃描技術與期間限定的贈品活動。而店鋪的周邊還有吉卜力美術館、井之頭公園等知名景點，相當適合放進東京旅行的行程中！

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原文撰寫：Kim Heewon

文章編譯：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu