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冬遊靜岡賞白頭富士山！大啖鰻魚採草莓 泡湯滑雪逗鳥趣

聯合新聞網／ TTN旅報
【左圖】日本靜岡縣駐台辦事處處長市川美奈子歡迎台灣業者共商靜岡旅遊推廣。【右圖】日本平夢陽台是由設計東京奧運展館的日本建築大師隈研吾規劃，以靜岡的木頭打造出的3層樓建築，用玻璃帷幕把戶外景致帶入，晝夜晴雨皆有看頭。（ 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供
【左圖】日本靜岡縣駐台辦事處處長市川美奈子歡迎台灣業者共商靜岡旅遊推廣。【右圖】日本平夢陽台是由設計東京奧運展館的日本建築大師隈研吾規劃，以靜岡的木頭打造出的3層樓建築，用玻璃帷幕把戶外景致帶入，晝夜晴雨皆有看頭。（ 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

【文・廖苡安】

睽違已久的華航直飛靜岡航班在2024年12/28出發，這是由日本旅行業者規畫的來台跨年旅遊包機，華航也藉此機會，9/16～19推出會員限時福利搶購往返空機機位，讓台灣民眾前往靜岡旅行。為推廣靜岡旅遊，靜岡縣駐台辦事處贈送內含1,500日元的TOICA日本交通卡、靜岡旅遊手冊、專屬優惠券等好禮，邀請旅客到靜岡享受歡樂假期。

日本靜岡縣駐台辦事處處長市川美奈子表示，靜岡民眾很期待來台旅遊，可惜「台北（桃園）－靜岡」已經4年多無直航航班，期待直航航班早日啟動，讓兩地居民更能輕鬆往返，促進台日交流。不過雖然目前沒有直航航班，台灣旅客仍可以搭機到東京、名古屋等地，再前往靜岡旅行。如果搭乘JR東海道新幹線，從東京到靜岡大約1小時左右；從京都到靜岡也只要1.5小時，非常便利。

 這裡看富士 白天晚上都美麗🗻 

▍日本平夢陽台 360度賞美景

日本平夢陽台是由設計東京奧運展館的日本建築大師隈研吾規劃，以靜岡的木頭打造出的3層樓建築，用玻璃帷幕把戶外景致帶入，晝夜晴雨皆有看頭。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供
日本平夢陽台是由設計東京奧運展館的日本建築大師隈研吾規劃，以靜岡的木頭打造出的3層樓建築，用玻璃帷幕把戶外景致帶入，晝夜晴雨皆有看頭。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

許多人到日本旅行，打卡「富士山」幾乎是標配。靜岡是欣賞富士山的最佳地點之一，無論是在山腳、海上或周邊城鎮，隨處都能捕捉到美麗的富士山景色。想要清楚看見皚皚白雪覆蓋山頂的「白頭富士山」，以雲霧較少的冬季和春初最佳，其中又以12～2月間機會最大，建議把握這段期間造訪。

欣賞富士山在哪裡看最好？市川美奈子特別推薦到建築大師隈研吾設計，以靜岡縣地產木材製造的「日本平夢陽台」。「日本平」是日本百大最佳旅遊目的地之一，名稱來自神代時代的日本武尊傳說，相傳日本武尊以「草薙之劍」平定盜賊後登高俯瞰他平定的土地，這座海拔約300公尺的小山也被命名為「日本平」。

免費參觀的「夢陽台」位於日本平山頂，建築的八角形設計靈感來自於法隆寺的「夢殿」，結合日本庭園元素和現代風格，也貫串隈研吾「建築讓步」的哲學，讓夢陽台成為觀賞自然的理想場所。一樓介紹此地的神話傳說，還有光雕投影演繹日本平歷史故事。2樓則是玻璃帷幕環繞的休息場域，提供靜岡縣產的煎茶、焙茶、紅茶與甜點，通透的視野讓外界美景一覽無遺。

3樓連接戶外的展望迴廊，走一圈大約200公尺，可360度欣賞靜岡市、駿河灣、三保松原及富士山等美景，也很適合拍攝日出、日落景致。在富士山那一側，前景是舟楫往來的清水港海灣及靜岡市區，白天的城鎮港灣、傍晚的船帆燈海都很有看頭。

 伊豆溫泉泡湯 富士山滑雪任意行♨️ 

▍濱名湖啖鰻魚 章姬草莓超甜美

【左圖】【右圖】冬遊靜岡，可以品嚐海鮮美食、在濱名湖畔享用鰻魚料理、體驗採草莓等活動，也可以到富士山腳下的yeti 滑雪場體驗滑雪樂趣。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供
【左圖】【右圖】冬遊靜岡，可以品嚐海鮮美食、在濱名湖畔享用鰻魚料理、體驗採草莓等活動，也可以到富士山腳下的yeti 滑雪場體驗滑雪樂趣。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

靜岡擁有多處知名溫泉，如熱海溫泉與伊豆溫泉鄉等，是冬季造訪靜岡的一大誘因。如果搭乘駿河灣渡輪，從靜岡清水港到伊豆半島西海岸的土肥港，到伊豆泡湯，大約需要70分鐘的航程，這也是少數能從海上看到絕美富士山的選項，一舉兩得。季節旅行還可以帶著小朋友感受「玩雪」樂趣，富士山下的Yeti滑雪場是極佳選項。這裡的滑雪場除了專業滑雪，也提供雪盆等親子同樂的項目，創造歡樂回憶。

【右圖】用備長炭烤鰻魚是靜岡一大特色。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供
【右圖】用備長炭烤鰻魚是靜岡一大特色。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

此外，位於濱松市的濱名湖，景致秀麗，養殖鰻魚已有百餘年歷史，被視為日本鰻魚養殖的發源地。日本電視劇「孤獨的美食家」也曾來此拍攝鰻魚飯美食，在地有眾多知名的鰻魚餐廳可選，每家秘製醬汁則各有擁護者，有些以炭烤為主，有些以蒸烤結合，蒲燒和白燒在這邊都能品嚐，甚至像「志BUKI鰻魚專賣店」還有「二色小丼」讓你一次品嚐兩種口味。冬季也是採草莓的盛產時間，濱名湖周圍有多處觀光果園可摘採草莓，尤其是顆粒大、多汁又甜度高的「章姬草莓」，1～5月是最佳體驗時間。

 讀懂靜岡茶 調出你最愛的口味🍵 

▍掛川花鳥園 與鯨頭鸛面對面

與門出站連通的KADODE OOIGAWA，是個大型綠茶農業美食體驗型主題公園，可以品嚐多款綠茶、讀懂茶的真滋味。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供
與門出站連通的KADODE OOIGAWA，是個大型綠茶農業美食體驗型主題公園，可以品嚐多款綠茶、讀懂茶的真滋味。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

靜岡是台灣人較為熟悉的茶產區，特別是在駿河地區，自鎌倉時代以來便是茶葉的重要產地，加上種植及生產技術不斷升級，使靜岡茶成為日本最優質的綠茶之一。想了解靜岡的茶文化，不妨到與大井川鐵道「門出站」共構的「KADODE OOIGAWA」。這個2020年9月啟用的大型綠茶農業美食體驗型主題公園，除了展示蒸汽火車、靜岡的農特產及美食料理、還有綠茶製作體驗、茶藝教學活動等。最特別的是可以透過免費測試「綠茶診斷」，了解不同溫度泡出的茶有何差異，從16種茶中找出適合自己的口味，買一杯帶著走。

【左圖】【右圖】掛川花鳥園可餵食各類親人的鳥，還可抱著企鵝拍照。在花園內可品嚐美食，還能看到票券上面超萌的鯨頭鸛。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供
【左圖】【右圖】掛川花鳥園可餵食各類親人的鳥，還可抱著企鵝拍照。在花園內可品嚐美食，還能看到票券上面超萌的鯨頭鸛。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

市川美奈子也推薦靜岡縣歷久不衰的熱門景點：掛川花鳥園。這裡被譽為「日本最美的鳥園」，遊客可以在開放的空間內近距離觀察和餵食企鵝、鸚鵡等近百種鳥類，吸引許多喜歡動物的旅客。尤其是門票上的「鯨頭鸛」，體型巨大卻又呆萌無比，堪稱園區的活招牌。園區的花卉與精緻餐點也是一絕，非常適合親子和閨密同遊。

 /// 靜岡旅遊地圖 /// 

圖／靜岡縣駐台辦事處 提供
圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

靜岡縣可大致分為4區：中心是從靜岡市延伸至大井川秘境的中部地區；東側是以伊豆半島為中心，景觀壯麗的伊豆地區；西部地區則以盛產鰻魚等美食的濱松市與濱名湖為主；東北方則是坐擁富士山廣闊山麓的富士地區。靜岡縣兩大吉祥物：代表富士山的「富士岡仔」哥哥和代表靜岡茶的「靜茶杯杯」弟弟，也成為隨處可見的地區招牌。

除了團體遊程之外，現在越來越多旅客選擇自由行，如果要包裝機＋酒產品，市川美奈子推薦可搭配各類鐵道周遊券。以具有3日效期的「富士山、靜岡地區JR周遊券mini」為例，售價成人6,500日元，兒童3,250日元。主要路線會經過有「溫泉與海產寶庫」美名的靜岡、濱松地區，不僅可無限次搭JR在來線鐵道，還可延伸觀光巴士、駿河灣渡輪自由搭乘！

想知道更多靜岡旅遊訊息，歡迎到日本靜岡縣駐台辦事處洽詢。

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