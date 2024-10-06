冬遊靜岡賞白頭富士山！大啖鰻魚採草莓 泡湯滑雪逗鳥趣

【文・廖苡安】

睽違已久的華航直飛靜岡航班在2024年12/28出發，這是由日本旅行業者規畫的來台跨年旅遊包機，華航也藉此機會，9/16～19推出會員限時福利搶購往返空機機位，讓台灣民眾前往靜岡旅行。為推廣靜岡旅遊，靜岡縣駐台辦事處贈送內含1,500日元的TOICA日本交通卡、靜岡旅遊手冊、專屬優惠券等好禮，邀請旅客到靜岡享受歡樂假期。

日本靜岡縣駐台辦事處處長市川美奈子表示，靜岡民眾很期待來台旅遊，可惜「台北（桃園）－靜岡」已經4年多無直航航班，期待直航航班早日啟動，讓兩地居民更能輕鬆往返，促進台日交流。不過雖然目前沒有直航航班，台灣旅客仍可以搭機到東京、名古屋等地，再前往靜岡旅行。如果搭乘JR東海道新幹線，從東京到靜岡大約1小時左右；從京都到靜岡也只要1.5小時，非常便利。

這裡看富士 白天晚上都美麗🗻

▍日本平夢陽台 360度賞美景

日本平夢陽台是由設計東京奧運展館的日本建築大師隈研吾規劃，以靜岡的木頭打造出的3層樓建築，用玻璃帷幕把戶外景致帶入，晝夜晴雨皆有看頭。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

許多人到日本旅行，打卡「富士山」幾乎是標配。靜岡是欣賞富士山的最佳地點之一，無論是在山腳、海上或周邊城鎮，隨處都能捕捉到美麗的富士山景色。想要清楚看見皚皚白雪覆蓋山頂的「白頭富士山」，以雲霧較少的冬季和春初最佳，其中又以12～2月間機會最大，建議把握這段期間造訪。

欣賞富士山在哪裡看最好？市川美奈子特別推薦到建築大師隈研吾設計，以靜岡縣地產木材製造的「日本平夢陽台」。「日本平」是日本百大最佳旅遊目的地之一，名稱來自神代時代的日本武尊傳說，相傳日本武尊以「草薙之劍」平定盜賊後登高俯瞰他平定的土地，這座海拔約300公尺的小山也被命名為「日本平」。

免費參觀的「夢陽台」位於日本平山頂，建築的八角形設計靈感來自於法隆寺的「夢殿」，結合日本庭園元素和現代風格，也貫串隈研吾「建築讓步」的哲學，讓夢陽台成為觀賞自然的理想場所。一樓介紹此地的神話傳說，還有光雕投影演繹日本平歷史故事。2樓則是玻璃帷幕環繞的休息場域，提供靜岡縣產的煎茶、焙茶、紅茶與甜點，通透的視野讓外界美景一覽無遺。

3樓連接戶外的展望迴廊，走一圈大約200公尺，可360度欣賞靜岡市、駿河灣、三保松原及富士山等美景，也很適合拍攝日出、日落景致。在富士山那一側，前景是舟楫往來的清水港海灣及靜岡市區，白天的城鎮港灣、傍晚的船帆燈海都很有看頭。

伊豆 溫泉 泡湯 富士山滑雪任意行♨️

▍濱名湖啖鰻魚 章姬草莓超甜美

【左圖】【右圖】冬遊靜岡，可以品嚐海鮮美食、在濱名湖畔享用鰻魚料理、體驗採草莓等活動，也可以到富士山腳下的yeti 滑雪場體驗滑雪樂趣。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

靜岡擁有多處知名溫泉，如熱海溫泉與伊豆溫泉鄉等，是冬季造訪靜岡的一大誘因。如果搭乘駿河灣渡輪，從靜岡清水港到伊豆半島西海岸的土肥港，到伊豆泡湯，大約需要70分鐘的航程，這也是少數能從海上看到絕美富士山的選項，一舉兩得。季節旅行還可以帶著小朋友感受「玩雪」樂趣，富士山下的Yeti滑雪場是極佳選項。這裡的滑雪場除了專業滑雪，也提供雪盆等親子同樂的項目，創造歡樂回憶。

【右圖】用備長炭烤鰻魚是靜岡一大特色。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

此外，位於濱松市的濱名湖，景致秀麗，養殖鰻魚已有百餘年歷史，被視為日本鰻魚養殖的發源地。日本電視劇「孤獨的美食家」也曾來此拍攝鰻魚飯美食，在地有眾多知名的鰻魚餐廳可選，每家秘製醬汁則各有擁護者，有些以炭烤為主，有些以蒸烤結合，蒲燒和白燒在這邊都能品嚐，甚至像「志BUKI鰻魚專賣店」還有「二色小丼」讓你一次品嚐兩種口味。冬季也是採草莓的盛產時間，濱名湖周圍有多處觀光果園可摘採草莓，尤其是顆粒大、多汁又甜度高的「章姬草莓」，1～5月是最佳體驗時間。

讀懂靜岡茶 調出你最愛的口味🍵

▍掛川花鳥園 與鯨頭鸛面對面

與門出站連通的KADODE OOIGAWA，是個大型綠茶農業美食體驗型主題公園，可以品嚐多款綠茶、讀懂茶的真滋味。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

靜岡是台灣人較為熟悉的茶產區，特別是在駿河地區，自鎌倉時代以來便是茶葉的重要產地，加上種植及生產技術不斷升級，使靜岡茶成為日本最優質的綠茶之一。想了解靜岡的茶文化，不妨到與大井川鐵道「門出站」共構的「KADODE OOIGAWA」。這個2020年9月啟用的大型綠茶農業美食體驗型主題公園，除了展示蒸汽火車、靜岡的農特產及美食料理、還有綠茶製作體驗、茶藝教學活動等。最特別的是可以透過免費測試「綠茶診斷」，了解不同溫度泡出的茶有何差異，從16種茶中找出適合自己的口味，買一杯帶著走。

【左圖】【右圖】掛川花鳥園可餵食各類親人的鳥，還可抱著企鵝拍照。在花園內可品嚐美食，還能看到票券上面超萌的鯨頭鸛。 圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

市川美奈子也推薦靜岡縣歷久不衰的熱門景點：掛川花鳥園。這裡被譽為「日本最美的鳥園」，遊客可以在開放的空間內近距離觀察和餵食企鵝、鸚鵡等近百種鳥類，吸引許多喜歡動物的旅客。尤其是門票上的「鯨頭鸛」，體型巨大卻又呆萌無比，堪稱園區的活招牌。園區的花卉與精緻餐點也是一絕，非常適合親子和閨密同遊。

/// 靜岡旅遊地圖 ///

圖／靜岡縣駐台辦事處 提供

靜岡縣可大致分為4區：中心是從靜岡市延伸至大井川秘境的中部地區；東側是以伊豆半島為中心，景觀壯麗的伊豆地區；西部地區則以盛產鰻魚等美食的濱松市與濱名湖為主；東北方則是坐擁富士山廣闊山麓的富士地區。靜岡縣兩大吉祥物：代表富士山的「富士岡仔」哥哥和代表靜岡茶的「靜茶杯杯」弟弟，也成為隨處可見的地區招牌。

除了團體遊程之外，現在越來越多旅客選擇自由行，如果要包裝機＋酒產品，市川美奈子推薦可搭配各類鐵道周遊券。以具有3日效期的「富士山、靜岡地區JR周遊券mini」為例，售價成人6,500日元，兒童3,250日元。主要路線會經過有「溫泉與海產寶庫」美名的靜岡、濱松地區，不僅可無限次搭JR在來線鐵道，還可延伸觀光巴士、駿河灣渡輪自由搭乘！

想知道更多靜岡旅遊訊息，歡迎到日本靜岡縣駐台辦事處洽詢。

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