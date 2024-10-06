東京池袋逛街懶人包／必逛商場、動漫聖地、家電量販店一次告訴你(下)

【撰文:Anita / 窩日本】

接續"(東京)池袋逛街懶人包–必逛商場、動漫聖地、家電量販店一次告訴你！(上)"，本文將再介紹其他的逛街地點

BIC CAMERA池袋本店

池袋可說是家電一級戰區，因為BIC CAMERA在東口就有4家店，西口也有1家店！東口分別是池袋本店、電腦館、專賣及維修APPLE商品的SELECT、OUTLET，但要說品項的齊全度當然首推本店，光看店門口擺設的專區和店員的熱情叫賣就忍不住會被吸引進去。

這裡還可以購買到超人氣日本酒獺祭，其它酒類也很齊全，喜歡酒的話可以到這裡挖寶唷！

ビックカメラ池袋本店

地址：東京都豊島区東池袋1-41-5

營業時間：10:00～22:00

ANIMATE池袋本店（安利美特池袋總店）

秋葉原被稱為宅宅的天堂，但其實內行的人都知道現在池袋才是宅宅天堂，因為世界最大規模的動漫周邊專賣店ANIMATE本店就在池袋！

2023年經過一番大整修重新開幕的ANIMATE變得更大更寬敞。話題的《我推之子》《鬼滅之刃》《呪術迴戰》、BL、百合漫畫，還能朝聖超多漫畫家的親筆簽名，10層樓可以讓宅宅們足足逛上一整天！

門口的公園設有ANIMATE咖啡站，不但可以喝咖啡，還能買到特別的週邊商品。公園裡也到處都是熱愛動漫的粉絲，說不定有機會能在這裡找到同好、交朋友呢！

アニメイト池袋本店

地址：豊島区東池袋1-20-7

營業時間：11:00～21:00

讓我們歇口氣之後，一起來逛南口、西口、北口吧~~

理論上，南口、西口、北口幾乎是在車站的同一側位置，也就是說有可能在南口走走逛逛就到西口囉！那麼，就讓我們先從位於南口的LUMINE開始吧！

池袋逛街攻略: 南口

①少女必逛－LUMINE百貨

LUMINE百貨是日本的連鎖百貨，不只在池袋，新宿、銀座、川越也都有它的蹤跡（新宿甚至還有LUMINE1、LUMINE2、LUMINE EST）。從池袋車站出來之後，往南口的方向走，一路上會看到許多貼著「LUMINE↑」的指標，沿著指標走很快就會走到位於B1的連通口，走道連通口後會發現有兩棟百貨公司並列，一棟是東武百貨，一棟就是LUMINE百貨。

LUMINE部份樓層有直接連通到東武百貨，逛起來相當方便。百貨以20-30代都會女性為主要客層，引進許多有質感且風格多元的專櫃，走街頭風的BEAMS、都會上班族喜歡的Mila Owen、Snidel、個性時尚的studios，不管你喜歡哪種打扮，都能夠找到喜歡的服飾。

從B1的地下連通口進去LUMINE的話，很快就會看到香氛沐浴品牌SABON。SABON在日本也是相當人氣的品牌，除了有各式各樣的香味之外也會隨著季節出許多的限定商品，而在眾多品項中磨砂膏更被日本女生評選為最值得擁有的SABON商品第一名呢。

1樓的HARBS是排隊名甜點店，以水果千層蛋糕聞名，在LUMINE百貨總是大排長龍，如果想嚐嚐的朋友建議早一點去排隊呦！

1到4樓以服飾品牌為主，有許多日系的少女服飾品牌例如heather、earth、JILL STAUTART等，如果想知道當季日本最新最流行的風格，去逛一圈就可以知道了！

而5、6、7樓則以日系雜貨品牌為主，例如3 COINS、PLAZA、IDEA SEVENTH SENSE等。由於日本的租屋大部分都是甚麼家具都沒有的空屋，如果承租的話所有家具都必須自己添購，因此一人用家電和裝飾房間的風格雜貨就很受歡迎，價錢低廉之外也相當的實用。

另外8、9樓則是餐廳美食街，除了有韓式料理、日式炸豬排、義大利麵等各國美食之外，還有戶外用餐區可以享受小野餐的感覺。

②ECHIKA池袋

ECHIKA池袋是位在東京藝術劇場至池袋車站的地下街，有許多方便上班族的商店和餐廳，像是成城石井超市、美登利壽司立食店、銀座知名拉麵店「篝」的分店、咖啡店，以及松本清藥妝、襪子店靴下屋、頭髮快剪店等。這裡人潮比較鬆散，例如「篝」幾乎不用排隊，購物空檔可以來這裡悠閒地喘息一下。

ECHIKA池袋

地址：東京都豊島区西池袋3-28-14

營業時間：07:30～23:00 （依各家商店而有所不同）

池袋逛街攻略: 西口

說到池袋西口，許多人會想到那部著名的日劇－池袋西口公園，但因為今天是介紹池袋逛街景點，關於日劇就不多描述了（笑）。

除了有老字號百貨–東武百貨可以慢慢逛之外，池袋西口因為近年來有許多大學林立加上有東京藝術廣場，成為池袋相對文教氣息濃厚的地方，周邊也有一些小店及咖啡廳。如果在池袋逛街逛累的想坐下來喝杯咖啡看看風景，可以考慮看看池袋西口公園的周邊喔。

①高端品牌與甜點－東武百貨

同樣和西武百貨同屬於日本老字號百貨公司的東武，位於池袋LUMINE的隔壁，如果想要從LUMINE走到東武百貨的話有某幾層樓是連通的，非常的便利！

東武百貨整體的目標客層年齡稍微高一點，其中也不乏一些比較高端的品牌進駐。而除了服飾、飾品之外，甜點櫃也很值得推薦。

東武百貨的甜點櫃大部分都位在B1，除了一些連鎖的國際甜點店如GODIVA進駐之外，也有許多日本知名的老牌甜點店例如千疋屋、松月堂、中村屋等，日式和菓子到西式的糕點巧克力應有盡有，想要找有質感的伴手禮，到這裡挑選就最適合不過了。

池袋逛街攻略: 北口

還沒介紹的北口在池袋是屬於較龍蛇混雜的地方(不至於不安全啦)，而且以飲食店為主，較少逛街的景點，所以就不再做詳細介紹了。

池袋的人流雖然很多，但由於購物點密集、類型多元，不管何種年齡、風格的人都能在這裡找到想要的東西，並且可以在購物點附設的餐廳和咖啡店休息、吃美食，下次到東京旅遊時記得排給池袋一整天才夠逛唷！

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