東京池袋逛街懶人包／必逛商場、動漫聖地、家電量販店一次告訴你(上)

【撰文:Anita / 窩日本】

池袋是東京重要的交通樞鈕之一，多條電車路線匯集，東武、西武、PARCO百貨、BIC CAMERA、Animate、唐吉訶德等商家，造就了池袋便利的購物環境。但也因為可以逛街的地點太多了，煩惱不知從何逛起的人也不少。別擔心！有了這篇就不用再怕迷路了！

池袋車站有許多出口，但大致的方向可以分為東口、西口、南口、北口。每一個出口可以逛的點都各有特色、各有不同。

●東口

池袋最熱鬧的區域，除了有超好逛的太陽城之外，還有許多熱鬧的路面店，或是日本年輕人愛去的遊戲中心ROUND 1。

可逛街地方：Sunshine City（太陽城）、西武百貨、PARCO、BIC CAMERA、山田電機，以及UNIQLO、GU等許多品牌路面店

●西口

有池袋西口公園，附近還有立教大學、東京藝術劇場，是個文教氣息相對比較濃厚的地方。

可逛街地方：東武百貨

●南口

以池袋周邊來說是治安相對好的地方，附近有許多辦公大樓和區役所。

可逛街地方：LUMINE（ルミネ）、ECHIKA池袋

●北口

是個治安稍微有點複雜的地方，有一些特種營業的人士在這邊拉客，不過這一帶有許多居酒屋和飲食店，逛街逛累可以很容易找到地方喝酒吃肉好好補充體力。此外，這邊也有許多中華料理店，想家的留學生或是上班族，也可以在這裡找找家鄉味。

那麼，就讓我們從東口開始介紹起吧！

池袋逛街攻略: 東口

①年輕人時尚潮流中心－Sunshine City (太陽城)

誕生於1978年的太陽城是池袋最知名的地標，Sunshine city位於池袋東口徒步8分鐘左右。它是日本第一棟複合式商業設施，有購物中心、水族館、展望台、天文館、餐廳、辦公大樓。

購物中心內有寶可夢、三麗鷗、San-X等日本人氣玩偶角色的專賣店，還有超大型的扭蛋中心，也有無印良品、ABC-MART的大型店，全家大小都能在這裡逛得很盡興。

逛街重點：

B1：日系雜貨、服飾品牌、卡通專賣店

1F：日系雜貨、服飾品牌

2F：卡通專賣店

3F：美食街

購物中心有四層樓，進入太陽城之後通常會從B1開始逛起，B1有許多可愛的日系雜貨小店例如3 coins、It’s demo、@cosme store、The Daiso等。可愛的日系雜貨總是讓人心癢癢忍不住爆買啊！

3 coins大部分的商品都是300日圓（不含稅），會賣許多可愛的日系收納小盒，或是配合節慶和季節做不同造型的小物。而It’s demo有時候會和迪士尼或是寶可夢等人氣卡通角色合作，推出許多限定商品，喜歡這些角色的粉絲們可以時常去巡邏看看有沒有新品推出。

這層樓還有很多日本年輕女孩喜愛的服飾品牌，例如INGNI、mysty woman、nico and…、heather、lowrys farm等，風格各有不同，普遍來說材質不錯，設計上也很甜美可愛。想要找一些誇張風格的服飾，這裡也不會讓你失望的。

服裝通常在換季的時候會推出折扣，建議可以下手時機為：每年6月末至7月的夏季促銷以及每年12月末至1月的冬季促銷。因為緊接著就要換季的關係，百貨公司通常會配合促銷打折，而品牌本身自己也有許多優惠，外國人還可以退稅，簡直划算到不行！

此外，B1也有Disney store（迪士尼專賣店）、どんぐり共和國（吉卜力專賣店），喜歡這些可愛的卡通人物的朋友們千萬不要錯過了！

1樓的櫃位有種延續B1的櫃位的感覺，大部分也是日系雜貨和服飾品牌為主，有知名品牌LOFT、franc franc等，因為是進駐在百貨，商品的種類雖然沒有旗艦店那麼齊全，但因為配合太陽城的客群，販賣的商品多是以年輕、時尚的風格為主，而服飾品牌的部分，則有像coen、GLOBAL WORK等適合上班族穿的簡約時尚風格。

1樓中心的廣場時常會有明星藝人出現舉辦活動，也因此這裡有不少和追星文化相關的雜貨、服飾店，喜歡追星的人可以在這裡買齊整套參戰裝備唷！

2樓則是有寶可夢中心，有一整排的寶可夢限定商品、扭蛋機，還有寶可夢遊戲可以玩，許多寶可夢的玩家們會聚集在這邊彼此交流、玩樂。( 延伸閱讀: (東京)日本橋寶可夢神奇寶貝咖啡廳 pokemon cafe體驗（含預約教學）– 跟寶可夢們一起享用下午茶吧！)

而除了寶可夢之外，也有KIDDY LAND、史努比商店等卡通專賣店，除了玩偶之外也有許多實用的周邊商品例如包包、袋子、餐盤組等，可愛的外型讓人真想要把他們全部帶回家呀！

而3樓則是有一整排的美食街，逛了一整天之後可以到3樓用餐，非常的便利呢！

SUNSHINE CITY

地址：東京都豐島區東池袋3-1

購物中心營業時間：10:00～22:00 ，餐廳11:00～22:00

②西武(SEIBU)百貨

和太陽城、LUMINE等百貨比起來，西武百貨算是比較老牌的大型百貨，也是日本國內占地、銷售額、集客數數一數二的百貨公司。西武池袋位於池袋站東口，在車站裡面順著「西武口」的指標就可以直通西武百貨，總之請記得「西武在東口，東武在西口」這個口訣！

西武池袋有本館和別館。本館分成北、中、南三個區，這三區其實是相連的，分區的目的除了方便做品牌的區別，對於觀光客來說也是很便利的（想找品牌的時候很方便啊！！！）例如，如果想找的品牌位於本館北2番地，只要沿著指標走到北２，很快就可以找到你要看的品牌了喔！

世界頂級精品Hermes、Chanel都在西武池袋有設櫃，另外很推薦化妝品櫃，因為品牌非常齊全，不管是SK-II的青春露、ADDICTION的眼影、RMK的粉底，只要在這裡一層樓就可以找到想要的品項，許多季節限定、節慶限定的商品也可以在這裡找到。

如果在同一個百貨一起買，除了方便之外更容易達成免稅的門檻，搭配上百貨不時的滿額送活動絕對是最最優惠的呀！

除了化妝品之外，西武池袋的三層樓LOFT也是很推薦的必逛之處。位在南區10樓到12樓的LOFT，賣的文具和雜貨非常非常多，也非常好逛。10樓除了有開架彩妝品牌之外，還有許多香氛、美容小家電，愛美的人來這裡絕對會試用得很盡興且買得開心。

11樓每個月都會配合不同主題設立不同的櫃位。例如萬聖節檔期會出萬聖節周邊商品，除了裝飾小物、文具之外，也會和品牌或是卡通合作，例如萬聖節米奇系列商品、萬聖節皮卡丘系列商品等。

有時候也會有卡通的周邊商品展，例如名偵探柯南商品展，就會出一系列名偵探柯南的商品，除了基本的衣服、包包、文具之外，也有手錶、碗盤等，每個商品都做得非常可愛，讓人看了很想要全部帶回家！

12樓則是賣許多文具、小物等。許多少女喜歡的手札，不管是喜歡簡約風、文青少女風、迪士尼系列又或者插畫系列，在這裡有非常齊全的商品可以做選擇。此外，如果是有在追御朱印的人，這裡也有許多好看的朱印本或是日本各地神社御朱印全集可以購買。

延伸閱讀: ⇒⇒ 御朱印是甚麼？要怎麼蒐集呢？御朱印收集方法及不可不知的二三事

逛完了LOFT，可以到9樓的「食與綠的空中庭園」戶外用餐空間。這裡有許多小店家販賣各式美食，例如越南河粉、熱狗、烤雞等等。除此之外，還設有一個與莫內名畫「睡蓮」相同的造景，讓人能在被綠意包圍的開放感空間中用餐，夏天的晚上則會舉辦啤酒花園，一邊吃美食一邊喝冰涼的啤酒趕走暑意。

西武百貨店

地址：東京都豊島区南池袋1-28-1

營業時間：[本館･別館] 週一～週六 10:00～21:00，週日及假日 10:00～20:00/

[8樓餐廳街] 週一～週五 11:00～23:00，週末及假日 10:30～23:00

③PARCO百貨

位於西武百貨隔壁的PARCO，和西武百貨一樣與池袋站連通，是一棟八層樓的複合型百貨。

在日本各處有很多PARCO百貨，池袋本館則是1號店。主打年輕族群休閒時尚，有很多男女潮牌專櫃進駐，喜愛流行的學生和上班族很喜歡來，經典的品牌例如：SLY、SNIDEL等在此都有設櫃。餐廳美食街的價位相較於其它百貨較平易近人，另外7樓還會常舉辦期間限定咖啡廳和展覽。

此外，位於PARCO七、八樓則是美食餐廳，除了有許多連鎖餐飲集團進駐，例如東京純豆腐、博多もつ鍋等，也有像是起司料理餐廳或是咖啡廳等適合開女子會的餐廳喔！逛街逛累了想歇歇腳，PARCO美食餐廳也是個不錯的選擇喔！

PARCO

地址：東京都豊島区南池袋1-28-2

營業時間：[本館] 11:00～21:00/[餐廳街]11:00～23:00

④P’PARCO

P’PARCO就在PARCO本館的旁邊，這裡是一個能感受到滿滿日本流行文化和休閒時尚服飾的地方，服飾部份有中性的運動品牌、男士休閒、夢幻女孩愛的蘿莉服，此外還有許多動漫角色商品店、樂器店、雜貨店，喜歡動漫的人一定要來逛逛。

P’PARCO

地址：東京都豊島区南池袋1-50-35

營業時間：11:00～21:00

因篇幅關係，其他逛街地點將留至下集介紹

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