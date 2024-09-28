無印良品提供住宿啦！10月1日千葉縣全新開幕，還可以整棟出租

無印良品（MUJI）即將於2024年10月1日隆重開幕的「MUJI BASE OIKAWA」，成為千葉縣夷隅郡大多喜町的全新地域體驗型住宿設施，也是MUJI第三間改造民宿。該基地座落於舊老川小學校舍，延續無印良品的極簡風格，並結合當地自然與文化特色，讓旅客有機會深入體驗當地的生活方式，享受與自然共生的靜謐時光。

圖／MUJI無印良品

圖／MUJI無印良品

「MUJI BASE OIKAWA」是無印良品第三次將廢校改造成住宿設施，這次選址於養老溪谷旁的舊老川小學，周圍環繞著美麗的自然景觀與中房總地區的文化底蘊。該地區曾是知名的城下町，保有大喜多城等歷史古蹟，讓入住的旅客宛如穿越歷史長河，體驗古今交織的魅力。

圖／MUJI無印良品

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這座新開幕的MUJI BASE設施以「地域文化的體感基地」為理念，鼓勵旅客探索在地文化、融入當地生活。A棟和B棟是主要的住宿空間，提供三間客房，可容納最多10人，非常適合家庭或好友包棟共享。每個房間配備共用廚房、浴室及廁所，為旅客提供舒適的共享住宿體驗。

圖／MUJI無印良品

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MUJI BASE OIKAWA的設計別具巧思，保留了學校元素，將實驗室儀器改造為燈具，並以圖工室桌椅打造用餐區。這些細節體現了MUJI一貫的創意與溫馨，讓旅客重拾童年的校園回憶，享受獨特的住宿體驗。設施包括共用燒烤區、圖書館、會議室等，讓每位旅客皆能享受豐富多元的休閒活動。

圖／MUJI無印良品

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MUJI BASE OIKAWA

開幕日期：2024年10月1日

地址：千葉県夷隅郡大多喜町小田代524-1

設施內容：A棟、B棟（各最多容納10人）、無印良品商店、共用空間（燒烤區、廚房、圖書館、會議室等）、工作空間

營業時間：住宿：14:00～17:00入住 / 10:00前退房，商店：9:00～18:00

住宿費用：A棟（整棟租借）：50,000日圓起，B棟整棟：55,000日圓，B棟分租：20,000日圓起