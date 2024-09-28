東京體驗園區巡禮之「東京迷你世界博物館」 打造專屬於自己的微縮模型
【旅奇傳媒/日本部報導】東京迷你世界博物館（SMALL WORLDS Miniature Museum）位於東京豐洲附近，是一個充滿微型奇蹟的奇幻王國，佔地7000平方公尺，分為9個區域，展示了包括太空中心、機場和以動漫作品為主題的街道等特色地景。每個微型場景都細緻入微，能動的微型模型，加上音效和影像，讓人沉浸其中。
博物館還提供使用3D掃描器製作自己微型雕像的工作坊，此處有一台超酷的人型掃描機，只要站在掃描機中，鏡頭就會把你全面性地拍下，並製作出屬於自己的微縮模型，這裏是親子同樂的好去處。
▼SMALL WORLDS Miniature Museum
・地址：東京都江東區有明1-3-33號有明物流中心
・官網：https://smallworlds.jp/zh-tw/
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言