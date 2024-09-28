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東京體驗園區巡禮之「東京迷你世界博物館」 打造專屬於自己的微縮模型

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圖：©SMALL WORLDS／提供
圖：©SMALL WORLDS／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】東京迷你世界博物館（SMALL WORLDS Miniature Museum）位於東京豐洲附近，是一個充滿微型奇蹟的奇幻王國，佔地7000平方公尺，分為9個區域，展示了包括太空中心、機場和以動漫作品為主題的街道等特色地景。每個微型場景都細緻入微，能動的微型模型，加上音效和影像，讓人沉浸其中。

在 SMALL WORLDS 可以使用最新的3D掃瞄器做出跟自己一模一樣的人偶。　圖：©SMALL WORLDS／提供
在 SMALL WORLDS 可以使用最新的3D掃瞄器做出跟自己一模一樣的人偶。　圖：©SMALL WORLDS／提供

博物館還提供使用3D掃描器製作自己微型雕像的工作坊，此處有一台超酷的人型掃描機，只要站在掃描機中，鏡頭就會把你全面性地拍下，並製作出屬於自己的微縮模型，這裏是親子同樂的好去處。

▲在SMALL WORLDS看見微型的世界街景。　圖：©SMALL WORLDS／提供
▲在SMALL WORLDS看見微型的世界街景。　圖：©SMALL WORLDS／提供

▼SMALL WORLDS Miniature Museum

・地址：東京都江東區有明1-3-33號有明物流中心

・官網：https://smallworlds.jp/zh-tw/

▲SMALL WORLDS 是亞洲最大的室內微型博物館。　圖：©SMALL WORLDS／提供
▲SMALL WORLDS 是亞洲最大的室內微型博物館。　圖：©SMALL WORLDS／提供

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