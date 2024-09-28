2024日本東京富士山纜車旅遊團推薦！帶你暢遊河口湖／輕井澤，乘纜車欣賞富士山絕美景色

想看富士山不用人擠人！搭乘富士山纜車就能悠哉欣賞到絕佳的山景。今天 AsiaYo 要分享的東京富士山纜車跟團旅遊，除了能收藏到各式各樣的美景，還能泡溫泉療癒身心、深入體驗日本傳統文化，一起來這趟行程享受東京的魅力吧！

圖/AsiaYo提供

🗻東京富士山纜車跟團旅遊攻略

東京旅遊除了造訪晴空塔、淺草寺、富士山等知名地標，位於近郊的鎌倉、輕井澤、箱根也是許多人會推薦的景點。接下來要和你推薦的東京富士山纜車旅遊行程，除了能搭乘纜車遙望富士山、河口湖的美麗景緻，也會帶大家前往上面這些熱門景點，幫你大大省去轉車的麻煩喔！

🗻東京富士山纜車跟團旅遊行程推薦

【文化之旅】西湖合掌村、迪士尼、富士山纜車5日

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👓行程特色





🛖體驗傳統生活：在淺草觀音寺、西湖合掌村中，都很適合穿上美美的和服，親身體驗傳統的日本生活。讓你深入了解傳統文化的同時，還能為自己留下美照！

🍲 享受道地美食：來日本一定要品嚐在地美食的滋味！淺草寺、上野阿美橫町的商店街中有炸肉餅、鯛魚燒、章魚燒等知名小吃，行程中還能品嚐到日式御膳料理、涮涮鍋，絕對讓你讚不絕口。

🌸 賞花拍美景：旅程第三天安排到大石公園，在這裡可以欣賞完全無遮蔽物的富士山美景，四季還有不同的花海！像是秋季的掃帚草、夏季的薰衣草，等著你準備好相機大肆拍照！





【紅葉秋景】河口湖紅葉祭、富士山纜車、輕井澤、雙溫泉5日

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👓行程特色





🥷 感受江戶風情：想體驗江戶時代的氛圍嗎？走進川越藏造一番街，能欣賞到江戶時代留傳下來的傳統建築。街上還有許多懷舊小吃、童玩，整條街充滿了日式傳統氛圍！

🍲 滿片紅葉美景：秋天當然不能錯過日本的楓葉美景，這趟行程將同時帶大家到輕井澤、河口湖和小諸城，不需要耗費力氣奔波，跟著旅遊行程中就可以打卡所有賞楓景點囉！

🍱 嚐遍高級美食：旅程的午晚餐可說是非常豐盛！五天就安排了御膳料理、螃蟹／和洋自助餐吃到飽、和牛燒肉等，多樣又高級的料理絕對能滿足你。





【療癒溫泉】雪上活動、富士山纜車、迪士尼、溫泉體驗5日

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👓行程特色





🌃 打卡東京地標：旅程會帶大家到東京晴空塔、淺草觀音寺和迪士尼樂園等，讓你一次收藏所有東京經典景點！當然還有來東京必看的富士山，搭上纜車輕輕鬆鬆就能欣賞壯觀的山景。

😍 大人小孩都快樂：這趟行程有大人喜歡的溫泉、美景，也有孩子們可以盡情玩耍的雪樂園、迪士尼樂園，滿足一家大小的旅遊清單！

♨️ 溫泉療癒身心：第二天的行程為你安排了溫泉飯店／度假村，一邊泡在溫暖的泉水中，一邊欣賞外頭美麗的景色，可以說是人間一大享受。





關於東京富士山旅遊團的介紹就先到這裡！其實日本還有許多不可錯過的跟團行程，例如能欣賞白雪美景的北陸旅遊團、觀賞紅葉景緻的九州跟團路線，有興趣的朋友們趕快來 AsiaYo 上訂購吧！