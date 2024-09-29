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開箱東京「OMO3 淺草」星野飯店！走路就到淺草寺，頂樓眺望晴空塔

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/星野集團提供
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選擇離景點近的東京飯店住宿能為你的旅程減輕不少力氣！【星野集團】東京 OMO3 淺草走路 1 分鐘可抵達淺草寺，在飯店也能欣賞到東京晴空塔的壯麗景色，輕鬆享受兩大東京景點！除了絕佳的地理位置，飯店內也有多項優質設施和貼心服務，就讓 AsiaYo 來為你開箱 🎁

圖/星野集團提供
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【星野集團】OMO3 淺草三大特色 ✨

1️⃣ 超美必拍的頂樓景觀｜從頂樓露台可以看到東京晴空塔和淺草寺五重塔，白天和夜晚的景色都十分迷人！

2️⃣ 走路就能到東京必看景點｜飯店位於黃金地段，步行 1 分鐘就能到達淺草寺，4 分鐘內可以抵達淺草站，讓你輕鬆遊覽東京的各大熱門景點！

3️⃣ 24 小時營業的 Food & Drink Station｜半夜肚子餓也不用怕，隨時能在飯店內享用各種美味的輕食和飲品！

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【星野集團】OMO3 淺草介紹 📣

【星野集團】OMO3 淺草離淺草寺、淺草寺花屋敷、東京晴空塔、隅田川公園等景點都非常近，周圍也有許多商店、餐廳，是東京住宿的理想選擇！不僅有地理位置的優勢，還能在飯店頂樓露台享受晴空塔的壯麗景色，想拍美照的旅客們千萬不能錯過 🥰

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【星野集團】OMO3 淺草房型推薦

晴空塔 YOSE 雙床房【不挑房】（推薦指數 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️）

晴空塔 YOSE 雙床房可以直接從房間窗外看到夜晚閃爍的晴空塔，推薦這款房型給想看東京絕佳的美景的你！

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YOSE 雙床／雙人房【不挑房】（推薦指數 ⭐️⭐️⭐️⭐️）

YOSE 雙床／雙人房的設計靈感來自日本傳統表演場所「寄席」，房間內鋪設了大面的紅色地毯，讓你在東京市區也能享受傳統日式氛圍。

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豪華雙床／四人房【不挑房】（推薦指數 ⭐️⭐️⭐️⭐️）

與家人、朋友同行需要更大的空間可以活動和放行李，豪華雙床／四人房的房間非常寬敞，能讓大家好好休息放鬆後，再繼續展開旅程。

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【星野集團】OMO3 淺草公開評價 🙋‍♀️

  • 飯店整體很有設計感、房間乾淨，工作人員親切有禮貌！

  • 24 小時的 Food & Drink Station 有多樣的麵包、甜品可以選擇。

  • 離銀座線的淺草站滿近的，周圍生活機能一流！

東京飯店住宿有許多選擇，其中【星野集團】OMO3 淺草兼具交通便利、風景美觀的優點，是非常值得造訪的飯店之一喔！

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