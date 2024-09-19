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影╱日本東北新幹線行駛途中車廂突脫鉤！東京站至新青森站暫時停駛

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本東北新幹線一輛列車19日上午在行駛途中，兩節車廂突然脫鉤，列車緊急在古川站和仙台站之間暫停。取自X
日本東北新幹線一輛列車19日上午在行駛途中，兩節車廂突然脫鉤，列車緊急在古川站和仙台站之間暫停。取自X

日本東北新幹線一輛列車19日上午在行駛途中，兩節車廂突然脫鉤，列車緊急在古川站和仙台站之間暫停，所幸沒有傳出人員傷亡的消息。

NHK報導，出事的列車為「隼號」和「小町號」的連結列車。「隼號」為 10 節車廂，「小町號」為 7 節車廂。「小町號」今天早上6點左右從秋田站出發，上午7點30分左右在盛岡站與「隼號」會合連接，前往東京方向。

當地時間19日上午8點07分左右，當列車行駛在宮城縣古川站和仙台站之間時，連結「隼號」和「小町號」列車之間的零件鬆動，造成車廂脫鉤。

據悉隼號車廂乘客約200人，小町號車廂約120人，車上空調仍維持正常運作。目前都沒有傷者或有醫療需求的人，因此JR東日本表示將繼續協助乘客脫困，然後移動列車。此外，隼號和小町號都沒有發生出軌意外。

受此影響，東北新幹線東京站至新青森站之間的所有線路上下線暫停行駛，但最新消息指出，仙台站至東京站區間的上下行路段已於上午10時50分（台灣時間上午9時50分）恢復行駛，仙台站至新青森站間的列車則將繼續停駛。

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