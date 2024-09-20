2024東京近郊必去的5家星野集團住宿！一次帶你看富士山渡假村、輕井澤飯店和伊豆半島溫泉住宿

計畫去東京自由行嗎？今天AsiaYo要推薦你5家位在東京近郊的星野集團飯店，從頂奢的虹夕諾雅、溫泉首選界系列到價格親民的BEB，滿足你各種需求絕對沒問題！到東京旅行，如果可以順便去到輕井澤、富士山或熱海伊豆住個一兩天，絕對能讓你的旅途更驚艷難忘^^快來跟我們一起看看有哪些東京郊區住宿選擇吧！

虹夕諾雅 輕井澤

圖/星野集團提供

虹夕諾雅輕井澤位於輕井澤的山林間，房間透過大面的落地窗與自然共生，一年四季都有不同美麗景色超浮誇…房間內除了陽台外，還有專屬浴缸溫泉，有預算想享受純粹的山林放鬆的朋友，衝這間就對了！！🏞️✨

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📍附近地標： 輕井澤 白絲瀑布 - 2.66 公里、舊輕井澤銀座通 - 3.84 公里

虹夕諾雅 富士

圖/星野集團提供

虹夕諾雅富士房間擁有超浮誇河口湖富士山景，每間獨棟的山林小屋給人一種遺世獨立的感受，可以圍著火爐面對山湖在陽台聊天整個超享受！！此外，飯店也有冬日豪華露營的活動，這種難得的機會肯定讓人畢生難忘吧！☃️☃️

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📍附近地標： 河口湖 - 1.36公里、河口淺間神社 - 2.52 公里

BEB5 輕井澤

圖/星野集團提供

炎炎夏日，想要到輕井澤避暑，享受涼爽的夏夜散步嗎？BEB5 輕井澤絕對可以滿足你跟朋友聊天看星星的願望！星野集團旗下的舒適青旅BEB非常適合三五朋友或獨旅的人，也有公共空間跟咖啡廳可以交友聊天，快來享受你的山林假期！

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