逛街不怕挨餓！ 澀谷精選4家特色美食 : 米其林星級柴魚片飯、爆紅極品牛排三明治…

【撰文:Shinon/ 窩日本】

澀谷作為東京人氣景點，有許多餐廳及咖啡廳都在澀谷開店，想找吃的並不難，但該選哪一家才不踩雷呢？

這次我們整理了4家澀谷的特色美食，從米其林星級柴魚片飯、大排長龍的漢堡排到極品牛排三明治，讓你在澀谷逛街也不怕挨餓！

1. かつお食堂

柴魚片作為烹調日本料理的重要食材之一，單是搭配白飯與醬油，竟然成為連續兩年榮獲米其林指南必比登的星級美食？

かつお食堂是柴魚片飯專門店，由熱愛柴魚片的店主一人所打理。

店舖遠離熱鬧的中心地帶，隱藏在寧靜的街道中，小小的店內只有幾個吧桌座位，菜單選擇也不多，主要的柴魚片飯套餐，就是一碗柴魚片飯搭配味噌湯與下飯小菜，也可加點生雞蛋或酸梅乾等一起享用。

魚片是現點現削，店主會在客人面前拿著大塊的柴魚乾削成薄薄的柴魚片，輕盈的柴魚片堆滿在熱呼呼的白飯上，再澆上醬油。雖然是很簡單的組合，入口卻是濃郁的鮮味，純樸的美味讓人一吃難忘！

かつお食堂

地址：東京都渋谷区鶯谷町7-12 GranDuo渋谷 B1F

營業時間：週一至週六08:30 – 13:00 / 週日及假日 09:00 – 13:00(售完即止)

2. 極味や(極味屋)

來自福岡的超人氣漢堡排名店，東京只有唯二兩家分店，一家在東京車站，一家就在澀谷PARCO百貨內，每次經過都會看到長長的人龍在排隊等候。

極味屋的主打鐵板烤漢堡排，客人都坐在鐵板面前自行烤肉。他們的招牌漢堡排使用優質九州產黑毛和牛和日本和牛肉製作，並且不會加入洋蔥碎等配料，因此像牛排一樣可以品嚐到和牛的原汁原味與紮實的口感。

如果想品嚐更好的味道，還可點選神戶牛肉製作的高級版漢堡排！

點餐後廚師才會將牛肉絞肉製成漢堡排，反復地雙手拍打出空氣，圓圓的漢堡排放在鐵板上輕烤表面，以半生熟的狀態上桌。

客人可以把漢堡排分成小塊，再放到熱騰騰的鐵板上自行烤出想要的熟度。漢堡排有著濃郁肉味，搭配岩鹽、洋蔥醬汁或燒肉醬等調味料享用，可品嚐不同風味。一口漢堡排一口白飯就是滿足啊！

極味や(極味屋)

地址：渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコB1F

營業時間：平日11:30～23:00 / 週末及假日11:00～22:30

3. Stabler

由服裝品牌「STABLER」打造的超人氣三明治專門店也在澀谷開店了！就在2024年新開幕的設施Shibuya Sakura Stage中，店面充滿美式復古風格，營造出時尚的氛圍。

「STABLER」提供各式三明治，包括雞蛋三明治、素食的蔬菜三明治，而最熱門的就是牛排三明治了！

牛排三明治可選 (S) Single (150g牛排) 或 (W) Double (300g牛排) 份量，照片中的就是W份量，牛排真的放滿呢！另外也可加點薯條、洋蔥圈等一起享用。

STABLER的牛排三明治最大賣點就是份量十足！三明治單手拿起來時感覺沉甸甸的，吐司麵包烤過後變得酥脆，夾著大塊的牛排肉，那個斷面實在是太誘人了，讓人不僅想吃也很想拍照拍不停。

牛排肉烤得剛剛好五分熟，肉質柔軟而充滿肉汁，和濃郁的BBQ醬汁很搭。

如果沒法一口咬下三明治，先用叉子單純品嚐牛排也很美味。當然和麵包一起大口品嚐，那帶點罪惡感的幸福滋味更棒！

Stabler

地址：東京都渋谷区桜丘町1-4渋谷サクラステージSHIBUYAサイド4F

營業時間：11:00 – 23:00

4. 果實園

澀谷逛街累了想吃下午餐或是想來些飯後甜點，到果實園就對了！

果實園是知名水果甜點咖啡廳，在東京有多家分店，而澀谷店位在澀谷Hikarie商場裡，座位很多，有著開闊舒適的氛圍，適合慢慢享受甜點和休息。

果實園的甜點以使用大量水果為賣點，澀谷店提供各種口味的聖代、鬆餅、還有抹茶水果塔、餡蜜等日式甜點，選用當季的新鮮水果來製作。

而最人氣的就是圓頂蛋糕，以鬆軟的海棉蛋糕包裹著滿滿的鮮奶油和水果塊，連表面都鋪滿水果片，每一口都可品嚐到香甜多汁的水果！推薦雜錦水果口味，混合了草莓等數種時令水果，酸酸甜甜的味道不會膩！

果実園リーベル渋谷ヒカリエ店

地址：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 6F

營業時間：11:00 – 23:00

窩日本推薦閱讀： 日本漢堡排正夯？！東京10家必吃人氣漢堡排專門店推薦–澀谷、原宿、銀座、還有….

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」