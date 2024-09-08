【東京文化財咖啡館巡禮之一】國分寺的CAFE OKIMOTO 坐擁600坪庭園

【旅奇傳媒/日本部報導】旅遊東京，走逛潮流咖啡館是許多人的最愛。但也別錯過被官方登錄為「有形文化財」的老宅咖啡館，彷彿走入時光隧道，極有韻味。CAFE OKIMOTO 距離JR國立站步行約10分鐘，是建於1933年國家指定的有形文化遺產「沖本家住宅」內翻新後的咖啡廳；在600坪的寬敞庭院內種植各式花草樹木，並定期舉辦各種活動。

沖本家住宅由一棟建於1933年的木造兩層樓的西式建築，與一棟建於1940年擴建的木造單層日式建築所構成，並於2021年成為國家指定的有形文化遺產。西洋建築和日式建築均保留至今，並無進行任何過大的整修，幾乎可以看到剛建成時的原貌；其中建築物的一部分作為「CAFE OKIMOTO」咖啡廳，「CAFE OKIMOTO」佇立在宛如城市綠洲的幽靜氛圍中，是不少喜愛復古風的遊客的首選名店。

★ CAFE OKIMOTO

・地址：東京都國分寺市内藤2-43-9

・交通：國立站步行10分鐘

・營業時間：11:00 - 17:00（周二、三、四休息）

・URL：https://www.cafeokimoto.com/

▲擁有華麗壁爐的 CAFE OKIMOTO。 圖：©CAFE OKIMOTO／提供

▲CAFE OKIMOTO 的當季蔬菜 spicy 咖哩，色香味俱全。 圖：©CAFE OKIMOTO／提供

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