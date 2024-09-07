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一次買齊！ 東京New Balance原宿旗艦店 運動潮鞋與都會穿搭高科技購物推薦

聯合新聞網／ JAPANKURU日本酷樂

到日本必做的事情不是購物，就是在前往購物的路上。特別是東京旅行City Walk，有一雙好鞋是基本配備。潮流運動鞋大牌New Balance在日本原宿的旗艦店，不僅能找到NB旗下的各經典鞋款，還可體驗超特別的高科技選鞋服務！當然，還少不了各式各樣都會運動愛好者們適合的運動潮服和日常服飾囉。

New Balance原宿旗艦店 都會穿搭一次買齊

買一雙New Balance潮鞋，可能是喜歡時尚穿搭的朋友多少都有過的想法。New Balance的無數經典鞋款，一直以來也為不少時尚愛好者們津津樂道。這次在跟大家介紹New Balance原宿旗艦店時，先來簡單聊聊這個品牌。

New Balance於1906年創立於美國波士頓，當時以「New Balance Arch Support Company」為名，除了致力於人們穿鞋的舒適度，還專注於開發能幫助運動員保持穩定平衡的技術。「New（嶄新的）」 +「平衡感（Balance）」＝「New Balance」，這就是該品牌名字的意涵。

New Balance從製造足弓支撐墊開始，逐漸發展到客製化跑鞋的製作，隨著1960年代首款面向一般消費者的跑鞋「Trackster」的推出，New Balance才開始全面普及。自那時以來，New Balance不斷以創新技術和一致的工藝精神開發產品走到今天。而現在品牌旗下商品，從專業運動員的比賽用鞋，到日常舒適的鞋款和服飾都有，為消費者提供了廣泛的選擇。

這些，在來到日本東京的New Balance原宿旗艦店時，基本就能一目了然。

作為擁有超過百年製鞋經驗的國際知名品牌，New Balance在東京流行前沿原宿竹下通的對面設立了旗艦店，是到東京潮流購物時不容錯過的店鋪。

New Balance原宿店一共四層樓，店內不僅能找到種類齊全的New Balance旗下男女及兒童鞋款、運動服飾，還有適合都會日常穿搭的時尚服飾。如果本身就是New Balance的粉絲，又或者喜歡研究穿搭的朋友，到東京時前往看看絕對是錯不了的，一方面是可以免稅，一方面也可能賺一些匯差優惠。再加上到像東京和大阪等大都市旅遊，往往會走上比預期多上許多的路，一天的走路的步數甚至遠超過平常一週的量，如果自己帶來的鞋子不夠給力的話，那就更要到New Balance原宿旗艦店看看囉。

踏入New Balance原宿旗艦店，首先會被其寬敞的空間和豐富的商品陳列所震撼。一樓陳列最新的商品，讓你能夠一眼就抓住當下的潮流；其他的樓層則分別設有女裝區、兒童區、男裝區，以及美國和英國製的商品專區。此外，店內還設有專業的試鞋區。

若擔心如此琳瑯滿目的商品，讓你無從下手，那麼不妨參考看看下面由JAPANKURU編輯部與New Balance的專家為大家推薦的一些人氣品項吧！

New Balance原宿旗艦店（ニューバランス 原宿）

地點：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目32−16

營業時間：11:00～19:00

交通資訊：

［千代田線 / 副都心線］ 明治神宮前（原宿）站出站後，徒步約4分鐘

［JR山手線］原宿站出站後，徒步約6分鐘

官方網站

＊2024年9月2日（一）～9月5日（四）因店內改裝工程，故臨時停業。

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▎New Balance 90/60與BB550 東京City Walk城市漫遊練腳力

在東京逛了幾天街後，你馬上就可以感受到腳已經不是自己的了，剛到日本時那雀躍興奮的雙腳到哪去了（泣）？各位不用擔心！New Balance能成功幫你解決這一方面的困擾。

在這裡，各種用途和需求的合腳鞋型應有盡有，若同時想要又好看又好走的鞋款，可以參考看看完美結合舒適性與休閒風格的日常鞋款，是逛街壓馬路的理想首選。

New Balance旗下的經典款很多，不同的經典款型號都有各自的擁護者，而今年復古款的BB550和90/60都十分有人氣。BB550最早誕生在1980年代，當時是作為籃球運動鞋登場的，造型有點像平底牛津鞋，時至今日可說是都會日常穿搭時十分百搭的一款單品。而上圖中左邊的那雙灰色的，是新設計的鞋款90/60，主要是將New Balance旗下於1990年代登場的經典系列990及與2000年代登場的New Balance 860相結合而成。這款90/60，可是New Balance原宿旗艦店店員最喜歡的款式。

▎小巧配件推薦 買來送人也方便

以做在尋找體積更小的東西嗎？雖然不確定行李箱內是否還有能塞下一雙鞋的空間，但作為替代，你可以選擇帶回幾雙襪子，這些襪子擁有與經典鞋款相似的可愛設計，或是各種款式的鞋墊，作為喜愛New Balance朋友的禮物是再適合不過的了！

體驗高科技3D掃描測量腳的尺寸

每個人都依自己的品味選鞋，但合不合腳，才是最應該優先考慮的。如果你也很在意鞋子的舒適度，那麼你一定趁著到日本時，前往New Balance體驗看看店內的高科技3D腳部掃描儀！這款掃描儀，能精確地測量你的腳的尺寸及狀態，並推薦適合的鞋子尺寸，幫你找到你的「feet mate」。

若在店內挑選好想要入手的鞋款，便可以找店員協助進行腳部掃描測量，看自己比較適合什麼樣的尺寸。即便你早已經習慣購買特定尺寸的鞋子，透過科技測量結果，也許能獲得不一樣的資訊來參考。

進行腳部掃描測量時，站上掃描器約1分鐘，儀器就能獲得你腳的各種數據，包括長寬、足弓和腳背的形狀等，並繪製出一個精確的雙腳數位模型。利用這個模型，工作人員會為你找適合的鞋子尺寸以及鞋墊。

好鞋要搭配適合的時尚服飾：MET24

▎為潮鞋而生的都會時尚服飾系列

說起New Balance的服飾，想必鞋子的潮流時尚印象，更多給人以運動服飾的印象。不過在日本，New Balance還推出了日常時尚系列服飾，與鞋款搭配的相得益彰。日本原創的「MET24」系列是以都市生活24小時為概念所設計的服飾（為「都會(metropolitan) 24小時」的縮寫），理念是「讓New Balance鞋款更美的服裝」。如果你想讓手中的鞋子顯得更為出色，到東京時，不妨去試試MET24系列的服飾。

▎襯托潮鞋鞋款的時尚風格

在2010年代後期，New Balance Japan開始豐富其服飾系列。他們不僅著眼於運動服裝，還持續探索更多裁剪精良的設計。從那時起，MET24系列逐步發展壯大，其中除了不少人氣經典款，包括了受歡迎的永不褪色牛仔系列等。

New Balance MET24的單品，不僅很容易與旗下鞋款搭配，還適用於都會生活的各個場景，穿去上班也全然不違和。女性可將簡約的套頭衫與裙子或寬口長褲做搭配，在涼爽的日子裡也可以再套一件連帽背心或短外套；男性則可將同樣的套頭衫與經典修身錐形褲做搭配（褲腳要乾淨利落地露出腳踝），外面再套一件單排扣西裝外套（如頁面上方所示）或實用的連帽大衣，就能顯得簡單而有型。

▎特別適合都市生活與旅行的材質與設計

MET24儘管看起來是適合日常生活的休閒服飾系列，或許不需要像運動服飾那樣追求機能性，但實際上New Balance亦將他們一直以來擁有的專業運動服飾製作技術，傾注於MET24系列商品的製作中，使其兼具日常造型性及一定程度的機能性，穿起來更加舒適。就拿前面男模特穿的這款卡其色的長褲來說好了，雖然乍看起來很像是卡其褲，卻使用了耐用且有彈性的面料，全天穿著也不會有拘束感。而他身上的外套，則採用防水材質，能抵禦突如其來的降水；女模特穿的牛仔褲則由特殊的聚酯纖維和聚氨酯混合製成，無需擔心褪色或變色。

集結舒適性、實用性與機能性與一身，MET24系列真的非常值得大家到日本來時參考看看，特別是喜歡運動和旅行的都會人士。

東京潮流逛街 New Balance原宿旗艦店列入踩點名單

位於原宿的中心地帶、被東京頂級購物區圍繞的這間New Balance原宿旗艦店，提供舒適的鞋款及兼具時尚與功能性的服飾、配件，無論你是尋找最新款式的球鞋迷、想要提升訓練水準的運動員，還是只是隨意逛逛的顧客，都能在這裡找到心儀的商品。

此外，即使你離開東京去往其他城市，也可以在其他New Balance的官方門市享受3D腳部掃描與專屬配對服務，這些門市包括：New Balance Hulic札幌店、柏高島屋站前商場（千葉）、原宿、銀座、六本木19:06、台場、新宿NEWoMan店、玉川高島屋S・C、池袋P’PARCO、吉祥寺、橫濱 NEWoMan 店、湘南露台商場、名古屋、高島屋Gate Tower商場、GRAND FRONT 大阪、阪急梅田本店、京都高島屋S・C、大丸神戶、廣島PARCO、福岡、福岡LaLaport、博多阪急等。（順序由北至南排列） 確認日本New Balance的各門市新情報，可參考官方網站.

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原文撰寫：Sophia Rose Appelbaum

文章編譯：Shan Tseng

責任編輯：Lucy Wu

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