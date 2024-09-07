東京與近郊「OUTLET購物中心」4選推薦！必逛必吃和交通方式統統告訴你

很多人來日本都為了購物，如果想買得划算，又想集中一次逛許多大品牌，OUTLET購物中心是個好選擇！東京近郊有許多大型OUTLET，從都心約一個小時便可到達，幾百家商店讓你可以從早逛到晚買到手軟。

這次讓小編推薦4家不錯的outlet，讓大家可以按照需求去選擇最合適的一家。

1. 三井OUTLET PARK木更津

位於千葉縣木更津，也就是經典日劇《木更津貓眼》的拍攝地。這是日本最大型的OUTLET，聚集了超過300家商店，從精品名牌到日牌都涵蓋。

購物中心內劃分為「綠色地帶」、「都市地帶」、「海洋地帶」和「花園地帶」四個區域，整體裝潢營造出海外度假勝地的購物廣場氛圍。

購物中心內設有約1200個座位、寬敞舒適的美食廣場以及多家餐廳選擇，可以找到當地名店，例如千葉Mother牧場就設有咖啡廳提供新鮮牛奶和霜淇淋，或是わっぱ茶屋 かわな可品嚐到房總半島的新鮮海鮮。

而且設有供孩子們免費遊玩的區域，有一些滑梯和攀爬架給小孩放電。OUTLET旁邊還有一個「木更津遊樂園KISARAPIA」，入場免費，可購買票券乘坐摩天輪或是各種適合小孩玩耍的設施，可以在購物途中順道造訪。

進駐品牌例子 :

精品名牌 : GUCCI、VALENTINO、ARMANI、CELINE、LOEWE、BALENCIAGA、SAINT LAURENT、Chloe/SeeByChloe

日牌 : UNITED ARROWS LTD. OUTLET、BEAMS OUTLET、GLOBAL WORK / LOWRYS FARM、niko and…

彩妝/護理 : BOTANIST Factory、松本清、DUO、L’OCCITANE、ReFa、john masters organics select、SABON

雜貨 : Marimekko、LEGO R STORE、Disney store、Pokemon Store Outlet

交通方法 :

有來往東京車站、新宿、品川、橫濱、羽田機場等多個地方的高速巴士。從東京車站出發約45分鐘，平日6班次、週末及假日11班次，車費成人1,400日幣、兒童700日幣，還有平日限定的來回優惠套票。

如利用電車，可搭乘至JR袖浦車站轉乘路線巴士約10分鐘車程、或是從JR木更津車站轉乘路線巴士約20分車程

官網:https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/tw/

2. 御殿場PREMIUM OUTLETS

位在靜岡縣御殿場，很多人會排在靜岡縣或是箱根旅行的行程中，從東京出發也是約70分鐘的車程，當天來回也沒問題。

這家OUTLET也非常大，分為「WEST ZONE（西區）」、「EAST ZONE（東區）」和「HILL SIDE（山區）」三個區域，有約290家店舖進駐，精品名牌比較齊全。

這裡的最大特點當然是可以看到富士山！在天清氣朗的日子，可以看到富士山宏偉的身影，設施中有兩道連接區域的「夢之大橋」及「希望之大橋」都是眺望風景的絕佳景點，還有許多在拍照打卡點，購物之餘別忘記欣賞景色！

這家OUTLET也設有美食廣場及多家餐廳，當中最人氣的絕對是當地漢堡排名店「さわやか」，提供全牛肉的炭烤漢堡排，店員會在面前把半熟的漢堡排切開再以鐵板烤熟，紮實的肉感讓人欲罷不能。

御殿場PREMIUM OUTLETS還有一個特點，就是設有飯店HOTEL CLAD及溫泉設施｢木の花の湯｣。｢木の花の湯｣設有大浴場、三溫暖及19間額外付費的個室浴室，成人平日1,700日幣、週末及假日2,100日幣。可以考慮多住上一晚，或是最後去泡泡澡洗去疲累再回去喔！

進駐品牌例子 :

精品名牌 : Alexander McQueen、Armani、Balenciaga、Burberry、Chloe、Celine、Dolce＆Gabbana、Fendi、Gucci、Loewe、Prada、Valentino、Versace

日牌 : Converse Tokyo、Freak’s Store、Samantha Thavasa、Moussy、Takeo Kikuchi

彩妝/護理 : SABON、The Cosmetics Company Store、Cosmekitchen Village

雜貨 : Sanrio、Pokemon Store Outlet、Takashimaya、Dyson、Ralph Lauren Home

交通方法 :

有來往東京車站、新宿、澀谷、池袋、品川、上野等多個地方的直通巴士，從新宿出發約95分鐘，可選擇小田急巴士(成人1,800日幣)或JR巴士(成人平日2,000日幣、週末及假日2,200日幣)

如利用電車，可乘搭至JR御殿場站車站，再轉乘免費接駁巴士，每15分鐘便會開出一班。

官網:https://www.premiumoutlets.co.jp/cht/

3. 輕井澤王子購物廣場

輕井澤王子購物廣場歷史悠久，在1995年7月已經開業，成為日本Outlet風潮的先驅。商店總面積約為42,000平方米，由五個區域組成，在豐富自然環境中有約240家知名品牌、雜貨、戶外用品等多樣化的商店。

輕井澤王子購物廣場就在輕井澤車站旁邊，利用電車也可輕鬆前往。不過，輕井澤距離東京較遠，如果只為購物可以不用花數小時車程來這裡。

但輕井澤還有舊輕井澤銀座通、雲場池、石之教會等多個景點，夏天是避暑勝地、冬天可以享受滑雪，來這裡度假時把OUTLET排進行購物一番也是不錯！( 延伸閱讀: 輕井澤美食景點交通完全攻略！日本皇室最愛之度假聖地必買必逛推薦–星野飯店渡假村、舊輕井澤銀座通、OUTLET⋯⋯)

OUTLET被豐富自然所包圍，春夏綠意盎然，入冬會積起皚皚白雪，在美麗的環境中購物格外悠閒。在冬季晚上更會進行點燈秀，閃亮的點飾更添節日氣氛。

輕井澤王子購物廣場還是購買伴手禮的好地方，例如漬物專門店味蔵、集合當地特產的HEART MEMORY、主打自然食品的KARUIZAWA FARMERS’ GIFT、有名果醬店SAWAYA等等。不需要四處去找就可買到各種知名的伴手禮，十分方便。

進駐品牌例子 :

精品名牌 : CHLOE、GUCCI、JIMMY CHOO、SAINT LAURENT、VALENTINO、VERSACE

日牌 : EARTH MUSIC&ECOLOGY /AMERICAN HOLIC、INGNI、NIKO AND…、ROPE

彩妝/護理 : LOCCITANE、MOLTON BROWN、THE COSMETICS COMPANY STORE

雜貨 : DISNEY STORE、LEGO STORE、PLAZA

交通方法 :

東京車站乘搭北陸新幹線，約60分鐘到達輕井澤站，徒步3分即到OUTLET。

官網:https://www.karuizawa-psp.jp/tw

4. 南町田Grandberry Park

難得位在東京都內的OUTLET，而且與電車站連接，交通非常便利。這是個集商業設施、公園和主題博物館於一體的地方，分為Grandberry Park、Park-life site和鶴間公園三個區域，有超過240家店鋪，其中約100家是OUTLET店提供優惠價格的商品，主要集中在Grandberry Park區。

南町田Grandberry Park中最受歡迎景點就是史努比博物館了！這是日本唯一以史努比為主題的博物館，展示各種花生漫畫與史努比的珍藏。最近在2024年2月更翻新過，開設了新的展示室與增加165款新商品，粉絲可以再來參觀了！(延伸閱讀: ⇒⇒ 東京史努比博物館購票、交通及體驗分享~來南町田與巨大史努比合照吧！)

進駐品牌例子 :

國際品牌 : Coach、Kate Spade New York、COLE HAAN、new balance、FURLA、GAP

日牌 : beams、russet tokyo、wego、w closet

交通方法 :

從澀谷乘搭田園都市線到南町田Grandberry Park站，約35分鐘車程。

官網:https://gbp.minamimachida-grandberrypark.com/tw/

窩日本推薦閱讀： 輕井澤美食景點交通完全攻略！日本皇室最愛之度假聖地必買必逛推薦–星野飯店渡假村、舊輕井澤銀座通、OUTLET⋯⋯

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」