2024星野集團東京住宿推薦TOP3！溫泉度假/淺草夜景/東京迪士尼，統統滿足你

圖/星野集團提供

出發東京旅遊想玩的輕鬆又不隨便，超級推薦入住星野集團東京住宿！今天就跟大家分享星野集團旗下3個品牌在東京的精選據點~想來一趟日本溫泉度假還是都市觀光、樂園遊玩，甚至體驗日式傳統文化、深入在地美食小吃，星野集團飯店通通都能滿足你！現在就跟著AsiaYo一起準備出發吧！

✨星野集團東京住宿攻略

虹夕諾雅：虹夕諾雅是星野集團相當有名的度假村系列，和自然、人文共生，讓旅客在住宿期間能體驗日式傳統文化、享受豪華住宿與溫泉🌺

OMO飯店：都市觀光系列的OMO從推出就一直深受大家喜愛，價錢相對親民之外，還有當地人推薦的美食清單GO-KINJO地圖可以輕鬆探索城市🍹

1955東京灣：2024全新開幕的親子友善豪華飯店，迪士尼周邊住宿最貼心的就是雙樂園接駁車，飯店內的空間更是超級還原1955年代的美國復古風🎡

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虹夕諾雅 東京♨

✅親子友善✅溫泉度假✅交通便利✅傳統體驗

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這裡的大手町溫泉是深海溫泉，礦物質滋潤肌膚超放鬆！在繁華的東京車站附近享受度假氛圍，還能體驗到超多日式傳統文化，劍道、茶道、江戶遊船、人力車等等，輕鬆享受屬於東京的老式浪漫🎆

📍附近地標：東京地鐵大手町站245 公尺、東京車站724公尺、日本橋高島屋1.09 公里





OMO3 淺草🏮

✅親子友善✅淺草寺/晴空塔夜景✅交通便利

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來到東京旅遊必去的淺草寺和晴空塔就在飯店附近，飯店內還能看到絕美夜景！OMO都市觀光除了帶你到處享用私房美食，還有淺草寺導覽和日式傳統喜劇演出，深度體驗東京樂趣！

📍附近地標：淺草寺183 公尺、東武淺草站 191 公尺、都營淺草站 191 公尺、淺草花屋敷 351 公尺





1955 東京灣🎠

✅親子友善✅鄰近迪士尼陸地與海洋✅雙樂園/地鐵站來回接駁車

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星野集團2024最新推出的東京迪士尼周邊住宿，美式復古風主打的是帶大家回到1955年迪士尼剛創立的年代，天馬行空的想像與高品質的貼心飯店結合，還有雙樂園與地鐵站的接駁車讓旅途更完美！

📍附近地標：伊克斯皮兒莉4.15 公里、東京迪士尼海洋4.38 公里

希望大家喜歡今天分享的日本旅遊攻略，星野集團的住宿一直都很熱門，可以說是一房難求！心動的話真的誠心建議馬上行動🤣如果想更輕鬆的入住，也有保證入住星野飯店/度假村的東京跟團旅遊、北海道跟團旅遊等等超熱門的日本跟團旅遊行程喔，下個假期就讓AsiaYo帶你前往日本旅遊吧🌟