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大雷雨炸台中！水淹輪胎高、公車道成泳池 民眾：可請司機開救生艇來載了

2024星野集團東京住宿推薦TOP3！溫泉度假/淺草夜景/東京迪士尼，統統滿足你

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/星野集團提供
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出發東京旅遊想玩的輕鬆又不隨便，超級推薦入住星野集團東京住宿！今天就跟大家分享星野集團旗下3個品牌在東京的精選據點~想來一趟日本溫泉度假還是都市觀光、樂園遊玩，甚至體驗日式傳統文化、深入在地美食小吃，星野集團飯店通通都能滿足你！現在就跟著AsiaYo一起準備出發吧！

✨星野集團東京住宿攻略

虹夕諾雅：虹夕諾雅是星野集團相當有名的度假村系列，和自然、人文共生，讓旅客在住宿期間能體驗日式傳統文化、享受豪華住宿與溫泉🌺

OMO飯店：都市觀光系列的OMO從推出就一直深受大家喜愛，價錢相對親民之外，還有當地人推薦的美食清單GO-KINJO地圖可以輕鬆探索城市🍹

1955東京灣：2024全新開幕的親子友善豪華飯店迪士尼周邊住宿最貼心的就是雙樂園接駁車，飯店內的空間更是超級還原1955年代的美國復古風🎡

圖/星野集團提供
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虹夕諾雅 東京♨

✅親子友善✅溫泉度假✅交通便利✅傳統體驗

圖/星野集團提供
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這裡的大手町溫泉是深海溫泉，礦物質滋潤肌膚超放鬆！在繁華的東京車站附近享受度假氛圍，還能體驗到超多日式傳統文化，劍道、茶道、江戶遊船、人力車等等，輕鬆享受屬於東京的老式浪漫🎆

📍附近地標：東京地鐵大手町站245 公尺、東京車站724公尺、日本橋高島屋1.09 公里


OMO3 淺草🏮

✅親子友善✅淺草寺/晴空塔夜景✅交通便利

圖/星野集團提供
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來到東京旅遊必去的淺草寺和晴空塔就在飯店附近，飯店內還能看到絕美夜景！OMO都市觀光除了帶你到處享用私房美食，還有淺草寺導覽和日式傳統喜劇演出，深度體驗東京樂趣！

📍附近地標：淺草寺183 公尺、東武淺草站 191 公尺、都營淺草站 191 公尺、淺草花屋敷 351 公尺


1955 東京灣🎠

✅親子友善✅鄰近迪士尼陸地與海洋✅雙樂園/地鐵站來回接駁車

圖/星野集團提供
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星野集團2024最新推出的東京迪士尼周邊住宿，美式復古風主打的是帶大家回到1955年迪士尼剛創立的年代，天馬行空的想像與高品質的貼心飯店結合，還有雙樂園與地鐵站的接駁車讓旅途更完美！

📍附近地標：伊克斯皮兒莉4.15 公里、東京迪士尼海洋4.38 公里

 

希望大家喜歡今天分享的日本旅遊攻略，星野集團的住宿一直都很熱門，可以說是一房難求！心動的話真的誠心建議馬上行動🤣如果想更輕鬆的入住，也有保證入住星野飯店/度假村的東京跟團旅遊、北海道跟團旅遊等等超熱門的日本跟團旅遊行程喔，下個假期就讓AsiaYo帶你前往日本旅遊吧🌟

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