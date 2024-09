Converse日本旗艦店原宿時尚開幕！連結匡威帆布鞋的過去與現在

帆布鞋景點老牌Converse(匡威),在日本獨特創意的首家旗艦店<CONVERSE STORE HARAJUKU>,現已在東京時尚重鎮——原宿開幕了。

日本首家旗艦店<CONVERSE STORE HARAJUKU>

Converse(匡威),是由馬奎斯·米爾斯·康威爾斯(Marquis Mills Converse)於1908年在美國創立。最初生產橡膠鞋,但1917年「CANVAS All Star」的問世,漸漸讓Converse成為籃球鞋的象徵品牌。隨後受多種文化影響,Converse從體育用品逐漸成為時尚標誌。如今,Converse從運動領域拓展至生活方式領域,並以品牌口號「Design Yourself」為基礎,在傳承其長久歷史所積累的「永恆經典」的同時,推出了升級為「進化經典」的全新系列,持續進行創新與發展。

2024年7月20日,作為品牌全新體驗據點的日本首家Converse旗艦店<CONVERSE STORE HARAJUKU>,在Converse粉絲間引起了巨大反響。在這個空間中融合了象徵Converse根源的籃球天花板設計與現今Converse的主要印象「街頭風」的柏油路元素,展示了多種能夠感受到Converse獨特性商品。

這次,我們想為即將前往<CONVERSE STORE HARAJUKU>的遊客們介紹一些必看的最佳商品,同時再跟各位推薦一間能夠客製化個性商品的「White Atelier by Converse原宿店」,希望能為您的購物之旅提供參考。

CONVERSE STORE HARAJUKU

地址:〒150-0001 東京都澀谷區神宮前1丁目14-4 1F

營業時間:11:00~19:00

由日本高超技術製作的「MADE IN JAPAN」休閒鞋系列

板鞋 ONE STAR J SUEDE

藍色: ONE STAR J SUEDE

在Converse的「MADE IN JAPAN」系列中,最值得關注的商品是使用高級日本製麂皮材質製作的板鞋「One Star J Suede」。這款鞋兼具優雅與經典風格,其鮮豔的顏色如同復古單品般引人注目,非常適合當前再度流行的裏原宿風格。

「One Star J Suede」是日本限定商品,因為非常受歡迎,經常會售罄。雖然無法預訂,但可以事先在官方網站上確認庫存狀況。

帆布鞋 CANVAS ALL STAR J HI系列

CANVAS ALL STAR J HI 白色:CANVAS ALL STAR J 80s HI

接下來要介紹的「MADE IN JAPAN」系列,是大家一提到Converse就會首先聯想到的經典設計款式,這就是由日本高超技術打造的帆布鞋「Canvas All Star J HI」。

首先,「Canvas All Star J HI」基於普遍經典的帆布鞋款設計,精選高品質的國產材料。鞋跟標籤上印有「MADE IN JAPAN」的標誌,象徵著日本製造的優秀品質。這次小編試穿了黑色款,但除此之外還有季節限定的顏色和低筒款等多種選擇任你挑,單一鞋款也可以展現出多種風格。

接著,在右下方照片中展示的「Canvas All Star J 80s HI」則是重現了80年代檔案中的細節,充滿復古感。白色款更是直營店限定的顏色。

除了本次介紹的商品外,還有許多只有在日本才能買到的「MADE IN JAPAN」系列產品,詳情請參考連結。

增高厚底!Converse厚底帆布鞋系列

All Star Ⓡ Trekwave PC HI

All Star Ⓡ Trekwave CS HI

ALL STAR Ⓡ TREKWAVE PC HI

如果你想要Converse獨特的經典元素兼具潮流感,那麼厚底的「Trekwave」系列尤其是「All Star Ⓡ Trekwave PC HI」會是最佳選擇。這款商品是<CONVERSE STORE HARAJUKU>、White Atelier by Converse、以及Converse官方線上商店的限定商品。將Converse代表作「All Star」與登山鞋的元素結合,既是運動鞋,又可以創造出Gorpcore風格。細節上採用了深藍色和黃色的點綴,充滿時尚感。功能上則配備了E.V.A.中底和防滑外底,讓你在雨天也能舒適穿著,展現優異的耐用性。

尋找自己的「Trekwave」風格

除了上述的限定商品外,還有簡約的黑白兩色款「All Star Ⓡ Trekwave HI」,以及擁有薰衣草紫、淺藍、淺灰色等粉彩色調的「All Star Ⓡ Trekwave NC HI」,還有潮流感十足的樂福款「All Star Ⓡ Trekwave Loafer」。在<CONVERSE STORE HARAJUKU>,你可以找到最適合你的「Trekwave」風格。

易搭配的亮點單品系列

All Star Chunkyblock HI All Star PLTS Manyhearts OX

針對喜歡流行設計款的顧客,在此也介紹幾款適合作為穿搭亮點的單品。「All Star Chunkyblock HI」帆布鞋以黑白色調為主,獨特的方塊設計令人印象深刻,這是一款既不過於張揚也不過於低調的設計休閒鞋款。

若你喜歡更加個性化的時尚感,不妨試試「All Star PLTS Manyhearts OX」,以吸引眼球的心形元素為特色。鞋面印有「ALL♥STAR」字樣,並在各處設計了心形元素,非常適合甜美風格的搭配。

與孩子一起享受親子裝的樂趣

左上黑色: BABY ALL STAR N Z / CHILD ALL STAR N Z HI 右上紅色: BABY ALL STAR N Z / CHILD ALL STAR N Z HI 左下白色: CHILD ALL STAR N Z OX 右下黑色: CHILD ALL STAR N Z HI

<CONVERSE STORE HARAJUKU>不僅有大人款商品,還有豐富的童鞋系列,讓你和孩子一起搭配可愛的親子裝!

用Converse完成時尚穿搭

提到Converse,大家的腦海裡可能首先會跳出帆布鞋,但<CONVERSE STORE HARAJUKU>不僅提供鞋類商品,還有各種時尚單品可供選擇。這家旗艦店特別推出了印有70年代鞋盒設計的美國製頭巾,以及與東京潮流品牌合作的T恤和托特包等獨家商品。來到這裡,除了鞋款,還能買到獨家的Converse時尚單品。

DIY客製化帆布鞋 White atelier BY CONVERSE

如果想要將您的 Converse 帆布鞋進行個性化設計,那麼從<CONVERSE STORE HARAJUKU>步行約 15 分鐘即可到達的「White atelier BY CONVERSE 原宿店」非常值得到訪。

這家店是以全白色的「All Star」鞋款為基礎鞋款,讓您能夠依照自己的喜好進行客製化設計的概念店。您可以從設計樣本冊中挑選喜歡的圖案,進行個人化設計。若您想擁有一雙專屬於自己的獨特 All Star 鞋款,一定要去看看「White atelier BY CONVERSE 原宿店」。

White atelier BY CONVERSE 原宿店

地址:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目16−5 HOLONⅢ

營業時間:12:00~20:00

結合了原創與創新的<CONVERSE STORE HARAJUKU>

本篇文章我們介紹了 Converse 的簡短歷史以及新開業的<CONVERSE STORE HARAJUKU>中值得關注的購物清單。在這裡,您可以體驗到繼承了悠久歷史並融入原創性的全新 Converse 產品。<CONVERSE STORE HARAJUKU>位於東京潮流的象徵地、時尚聖地的原宿中心,非常絕對值得一訪。

