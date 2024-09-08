Converse日本旗艦店原宿時尚開幕！連結匡威帆布鞋的過去與現在

帆布鞋景點老牌Converse（匡威），在日本獨特創意的首家旗艦店＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞，現已在東京時尚重鎮——原宿開幕了。

日本首家旗艦店＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞

Converse（匡威），是由馬奎斯·米爾斯·康威爾斯（Marquis Mills Converse）於1908年在美國創立。最初生產橡膠鞋，但1917年「CANVAS All Star」的問世，漸漸讓Converse成為籃球鞋的象徵品牌。隨後受多種文化影響，Converse從體育用品逐漸成為時尚標誌。如今，Converse從運動領域拓展至生活方式領域，並以品牌口號「Design Yourself」為基礎，在傳承其長久歷史所積累的「永恆經典」的同時，推出了升級為「進化經典」的全新系列，持續進行創新與發展。

2024年7月20日，作為品牌全新體驗據點的日本首家Converse旗艦店＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞，在Converse粉絲間引起了巨大反響。在這個空間中融合了象徵Converse根源的籃球天花板設計與現今Converse的主要印象「街頭風」的柏油路元素，展示了多種能夠感受到Converse獨特性商品。

這次，我們想為即將前往＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞的遊客們介紹一些必看的最佳商品，同時再跟各位推薦一間能夠客製化個性商品的「White Atelier by Converse原宿店」，希望能為您的購物之旅提供參考。

CONVERSE STORE HARAJUKU

地址：〒150-0001 東京都澀谷區神宮前1丁目14-4 1F

營業時間：11:00～19:00

由日本高超技術製作的「MADE IN JAPAN」休閒鞋系列

板鞋 ONE STAR J SUEDE

藍色： ONE STAR J SUEDE

在Converse的「MADE IN JAPAN」系列中，最值得關注的商品是使用高級日本製麂皮材質製作的板鞋「One Star J Suede」。這款鞋兼具優雅與經典風格，其鮮豔的顏色如同復古單品般引人注目，非常適合當前再度流行的裏原宿風格。

「One Star J Suede」是日本限定商品，因為非常受歡迎，經常會售罄。雖然無法預訂，但可以事先在官方網站上確認庫存狀況。

帆布鞋 CANVAS ALL STAR J HI系列

CANVAS ALL STAR J HI 白色：CANVAS ALL STAR J 80s HI

接下來要介紹的「MADE IN JAPAN」系列，是大家一提到Converse就會首先聯想到的經典設計款式，這就是由日本高超技術打造的帆布鞋「Canvas All Star J HI」。

首先，「Canvas All Star J HI」基於普遍經典的帆布鞋款設計，精選高品質的國產材料。鞋跟標籤上印有「MADE IN JAPAN」的標誌，象徵著日本製造的優秀品質。這次小編試穿了黑色款，但除此之外還有季節限定的顏色和低筒款等多種選擇任你挑，單一鞋款也可以展現出多種風格。

接著，在右下方照片中展示的「Canvas All Star J 80s HI」則是重現了80年代檔案中的細節，充滿復古感。白色款更是直營店限定的顏色。

除了本次介紹的商品外，還有許多只有在日本才能買到的「MADE IN JAPAN」系列產品，詳情請參考連結。

增高厚底！Converse厚底帆布鞋系列

All Star Ⓡ Trekwave PC HI

All Star Ⓡ Trekwave CS HI

ALL STAR Ⓡ TREKWAVE PC HI

如果你想要Converse獨特的經典元素兼具潮流感，那麼厚底的「Trekwave」系列尤其是「All Star Ⓡ Trekwave PC HI」會是最佳選擇。這款商品是＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞、White Atelier by Converse、以及Converse官方線上商店的限定商品。將Converse代表作「All Star」與登山鞋的元素結合，既是運動鞋，又可以創造出Gorpcore風格。細節上採用了深藍色和黃色的點綴，充滿時尚感。功能上則配備了E.V.A.中底和防滑外底，讓你在雨天也能舒適穿著，展現優異的耐用性。

尋找自己的「Trekwave」風格

除了上述的限定商品外，還有簡約的黑白兩色款「All Star Ⓡ Trekwave HI」，以及擁有薰衣草紫、淺藍、淺灰色等粉彩色調的「All Star Ⓡ Trekwave NC HI」，還有潮流感十足的樂福款「All Star Ⓡ Trekwave Loafer」。在＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞，你可以找到最適合你的「Trekwave」風格。

易搭配的亮點單品系列

All Star Chunkyblock HI All Star PLTS Manyhearts OX

針對喜歡流行設計款的顧客，在此也介紹幾款適合作為穿搭亮點的單品。「All Star Chunkyblock HI」帆布鞋以黑白色調為主，獨特的方塊設計令人印象深刻，這是一款既不過於張揚也不過於低調的設計休閒鞋款。

若你喜歡更加個性化的時尚感，不妨試試「All Star PLTS Manyhearts OX」，以吸引眼球的心形元素為特色。鞋面印有「ALL♥STAR」字樣，並在各處設計了心形元素，非常適合甜美風格的搭配。

與孩子一起享受親子裝的樂趣

左上黑色: BABY ALL STAR N Z / CHILD ALL STAR N Z HI 右上紅色: BABY ALL STAR N Z / CHILD ALL STAR N Z HI 左下白色: CHILD ALL STAR N Z OX 右下黑色: CHILD ALL STAR N Z HI

＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞不僅有大人款商品，還有豐富的童鞋系列，讓你和孩子一起搭配可愛的親子裝！

用Converse完成時尚穿搭

提到Converse，大家的腦海裡可能首先會跳出帆布鞋，但＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞不僅提供鞋類商品，還有各種時尚單品可供選擇。這家旗艦店特別推出了印有70年代鞋盒設計的美國製頭巾，以及與東京潮流品牌合作的T恤和托特包等獨家商品。來到這裡，除了鞋款，還能買到獨家的Converse時尚單品。

DIY客製化帆布鞋 White atelier BY CONVERSE

如果想要將您的 Converse 帆布鞋進行個性化設計，那麼從＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞步行約 15 分鐘即可到達的「White atelier BY CONVERSE 原宿店」非常值得到訪。

這家店是以全白色的「All Star」鞋款為基礎鞋款，讓您能夠依照自己的喜好進行客製化設計的概念店。您可以從設計樣本冊中挑選喜歡的圖案，進行個人化設計。若您想擁有一雙專屬於自己的獨特 All Star 鞋款，一定要去看看「White atelier BY CONVERSE 原宿店」。

White atelier BY CONVERSE 原宿店

地址：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目１６−５ HOLONⅢ

營業時間：12:00～20:00

結合了原創與創新的＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞

本篇文章我們介紹了 Converse 的簡短歷史以及新開業的＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞中值得關注的購物清單。在這裡，您可以體驗到繼承了悠久歷史並融入原創性的全新 Converse 產品。＜CONVERSE STORE HARAJUKU＞位於東京潮流的象徵地、時尚聖地的原宿中心，非常絕對值得一訪。

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原文撰寫：Kim Heewon

文章編譯：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu