全日本最大扭蛋專賣店！ 東京親子景點推薦 池袋太陽城3F「三千台扭蛋機」讓你扭到手軟

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喜歡扭蛋的朋友看過來，位於池袋太陽城的♥池袋扭蛋百貨♥於2021年開幕，不僅是目前全日本最大的扭蛋專賣店，3000台的扭蛋機還創下金氏紀錄。無論是時下當紅的動漫人物包含鬼滅之刃、航海王、SPY Family、名偵探柯南、超人力霸王、寶可夢到萌度破表的麵包超人、Sanrio家族、哆啦A夢，甚至是搞笑又無俚頭的各種日本食物扭蛋通通有，扭蛋迷們來到這裡一個不小心都會扭到荷包失守，扭到手軟。這次帶著球哥來這裡，媽媽我也是豪撒兩千日幣讓他扭個夠，雖然都是扭到一堆小廢物，但是享受扭蛋的歡樂無價啊，哈哈哈哈。

ガシャポンのデパート池袋総本店/池袋扭蛋百貨

地址：東京都豊島区東池袋３丁目１－３池袋太陽城 World Import Mart 3F

交通資訊：從JR、東武東上線、西武池袋線池袋站步行約8分鐘

從東京地鐵有樂町線東池袋站步行約3分鐘

從都電荒川線東池袋四丁目站步行約4分鐘

營業時間：10:00~21:00

休館日：全年無休

官網：https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/ikebukuro/

google地圖請參考

♥ガシャポンのデパート池袋総本店♥位於池袋太陽城3樓的「BANDAI NAMCO Cross Store 東京」內，可以搭乘電梯或手扶梯上來。看到這個白色的入口就表示你準備要走進荷包破洞的世界了，哈哈哈哈哈。

「BANDAI NAMCO Cross Store 東京」屬於複合式設施，也是會讓小孩們瘋狂的地方。

因為裡面包含模型店、夾娃娃機、一番賞專賣。

最誇張的還有這個滿滿泡澡球的嚇一跳？入浴球官方商店。日本人在製造泡澡球這種事情還真的非常認真啊，哈哈哈。

我們這次最重要的重點當然就是擁有三千台扭蛋機的♥ガシャポンのデパート池袋総本店♥啦!

雖然知道日本的扭蛋機多到路邊隨便逛都有，但還是第一次看到多達三千台集中在一起，逛都逛不完的盛況。

話不多說馬上先去換錢開扭啦！！！店內的兩替機也是很貼心的設置了很多台，不怕你換不夠錢,，只怕你錢不夠換。

這裡的扭蛋機種類真的是多到看了眼花繚亂。

無論是時下當紅的動漫人物包含鬼滅之刃、航海王、SPY Family、名偵探柯南、超人力霸王、寶可夢、鋼彈到萌度破表的麵包超人、Sanrio家族、哆啦A夢甚至是搞笑又無俚頭的各種日本食物或扭蛋通通有。

話說球哥小時候來日本因為坐在推車上逛街，高度剛好跟扭蛋機一樣高？所以時不時的都會把媽媽CUE去扭蛋，哈哈哈哈。

所以我們家可是累積了不少扭蛋機換來的小廢物(X)

現在長大了比較會幫媽媽省錢，好一陣子沒有吵著要扭扭蛋機。

沒想到來這裡還是淪陷了，哈哈哈哈！

然後有些很好笑的像是JR列車時刻表、腳底按摩圖之類的。

其實小菲都很想轉，但最後都被理智在線的球哥給阻止。

右邊那個辛拉麵的小模型也超可愛，哈哈哈哈！感覺韓國人應該會想收集？？？

然後因為這裡的扭蛋機主要都是以BANDAI旗下的動漫角色為主，所以BANDAI以外的就比較看不到。

有部分扭蛋機會是重複的，不過無損大家在這裡撒錢的興致(X)

轉完的扭蛋空殼可以直接丟在回收垃圾桶中，或者是投入扭蛋空殼回收機，有點類似玩遊戲的概念，有機會還有可能得到獨家特典。

另外店內還有設置了許多迷你場景，可以讓大家把轉到的扭蛋角色放在場景內拍照也算是非常用心。

只能說日本人真的很會賺我們的錢(笑)，大概是全世界扭蛋機文化第一名的國家了，哈哈哈哈哈。

東京最大最狂，擁有三千台扭蛋機的♥ガシャポンのデパート池袋総本店♥推薦給你們啦！

ガシャポンのデパート池袋総本店/池袋扭蛋百貨

地址：170-8630 東京都豐島區東池袋3-1-3 太陽城世界進口市場大樓3樓

交通資訊：從JR、東武東上線、西武池袋線池袋站步行約8分鐘

從東京地鐵有樂町線東池袋站步行約3分鐘

從都電荒川線東池袋四丁目站步行約4分鐘

營業時間：10:00~21:00

休館日：全年無休

官網：https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/ikebukuro/

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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