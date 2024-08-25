小編手把手帶妳逛新宿百貨公司--各家特色、必逛必買必吃報妳知(下)

【撰文:Anita/ 窩日本】

延續"小編手把手帶妳逛新宿百貨公司--各家特色、必逛必買必吃報妳知(上)"，本文將再介紹新宿東口的百貨

新宿逛街攻略：東口

1. LUMINE EST–日本女高中生流行指標

日本的女高中生的穿搭、說話是日本的流行指標，想要知道日本現在流行什麼，看她們就沒錯了。「LUMINE EST」正是以10代的女高中生為主要客群，商品流行性高、汰換速率快、單價便宜，由於B1和B2與車站直接連結，只要經過新宿車站就可以輕鬆進去購物，不過得小心很容易殺紅了眼走不出來呀！

「LUMINE EST」從B2～6樓，都是女生們最喜歡的衣服、鞋子、化妝品、包包，像是辣妹最愛的「SLY」、量產型女孩必逛「evelyn」、休閒又百搭的「FREE’S MART」、渡邊直美監製的品牌、胖瘦女孩都能穿的「PUNYUS」。

5、6樓也有男裝櫃位，潮男們也可以來選購。

「LUMINE EST」還有一個特色是流行雜貨很多，包括大人小孩都愛的「SANRIO」三麗鷗、又好看又便宜超好買的3百圓商店「3COINS」、款式豐富的襪子店「靴下屋」。

B2有超人氣的「HARBS」蛋糕，千層蛋糕和時令水果蛋糕一定要嚐試！不過HARBS不論何時都是大排長龍，得花一點時間耐心排隊。(延伸閱讀: HARBS-東京必吃水果千層蛋糕 – 六本木、新宿、涉谷逛累了就來被治癒一下吧)

德式凹陷鬆餅「original pancake house」簡單又美味

如果不想要久等，7樓和8樓的餐廳有很多選擇，像是仙台的牛舌名店「炭燒牛舌利久」、德式凹陷鬆餅超美味的「original pancake house」、一風堂拉麵、澀谷地區人氣CAFE「MOKUOLA Dexee Diner」，或是可以買點咖啡和小點心，到屋頂的庭園享用唷。

官方網站

地址：東京都新宿區新宿3-38-1

營業時間：購物 週一至週五11:00-21:00，週末及節假日10:30-21:00/餐廳 11:00-22:00（餐廳營業時間請依各店舖為準）

交通方式：新宿車站中央東口徒步1分鐘

2. 伊勢丹、伊勢丹MEN–買名牌首選

喜歡買精品名牌的人，不論是男是女，來伊勢丹就沒錯！

全世界頂尖的品牌愛瑪仕、PRADA、GUCCI、DIOR、LOEWE、CELINE、FENDI你想得到的幾乎都有，無論是服飾或化妝品、保養品，甚至是嬰幼兒的名牌服飾和高級玩具全部都聚集在這裡，包準買到手軟！

愛瑪仕的店面非常大

伊勢丹最大的特色是所有名牌非一間一間專屬店面，而是都全部亮相在開放空間，所以可以一眼掃到所有的商品，對於講求購物效率的人，或是怕進入店裡會被櫃姐纏上的人來說，是很貼心又便利的安排。

中庭的小廣場經常有品牌設立POP-UP快閃櫃位，會特別設計符合品牌世界觀的空間，不管買不買，都很值得走進去逛一逛。

本館隔壁就是男士館

各類保養品與香氛

伊勢丹分為本館和男士館，往往百貨公司都是著重女性，其實也有不少男性喜歡逛街，伊勢丹男士館能完全滿足男性購物需求，不只潮流服飾，香氛、身體保養，全部都有！

另外提醒大家，在伊勢丹消費前請記得到服務台辦「海外顧客貴賓卡」，大部份精品都可以在退稅外再獲得95折購物優惠！

官方網站

地址：東京都新宿区新宿3-14-1

營業時間：購物 週一至週六11:00-20:30，週日及節假日11:00-20:00/餐廳 8:00-21:00，週日及節假日 8:00-20:30 （餐廳營業時間請依各店舖為準）

交通方式：新宿車站東口徒步5分鐘

3. 丸井本館–重視健康與未來感

丸井(0101百貨)本館和一般的百貨公司一進去就是化妝品、服飾的感覺不太一樣，而是以「對環境友善」「未來生活提案」的概念為主題。

大型的APPLE STORE、手機殻專賣店CASETIFY、運動用品店lululemon、以萃取大麻做成的CBD健康商品等「Healthy TOKYO」等櫃位，都與現代人的生活很貼近。

食品方便也很注重健康，像B1的「CBD CAFE」提供素食輕食，超市「BIO-RAL」有很多有機食品和美味又營養的便當，便當價位只比便利商店貴一些，卻有和餐廳同等級的美味菜色！

官方網站

地址：東京都新宿区新宿3-30-13

營業時間：購物 11:00-20:00，週日及節假日11:00-20:00/餐廳 8:00-21:00，週日及節假日 8:00-20:30 （餐廳營業時間請依各店舖為準）

交通方式：新宿車站東口徒步5分鐘

4. 丸井ANNEX–動漫、公仔滿足不同次元的愛好

每個人喜歡日本的理由都不一樣，但相信當中有不少人是因為動漫愛上日本，喜歡日本動漫方面流行文化的人就必來逛「丸井ANNEX」。

「丸井ANNEX」1樓有世界第一間哥吉拉專門店，可以買到只有這裡才賣的限定哥吉拉公仔，百貨裡其它樓層也可以看到哥吉拉的經典電影海報。

旁邊的「新宿座市」有日本設計的和風飾品，玻璃做的和風髮簪超可愛，推薦給長髮的你做穿搭。雨傘、戒指、扇子等也可以買回去當伴手禮送親友。

7樓「Prime 1 Studio Gallery Shop」製做非常精美的模型，神還原動畫中的經典場景，讓人看了目不轉睛。

獨家設計的鈕扣眼睛、拉鏈嘴娃娃Cutie1系列也超可愛，鬼滅之刃、小小兵、咒術迴戰等人氣IP讓人想要全部搬回家呀！

當然最不能錯過的就是5樓的二手商店「駿河屋」，舉凡明星偶像CD、DVD、動漫週邊、迪士尼玩偶、三麗鷗公仔、寶可夢卡牌，都可以用划算的價錢買到，一定要來盡情挖寶！

官方網站

地址：東京都新宿区新宿3-1-26

營業時間：購物 11:00-20:00/餐廳 11:00-20:00（餐廳營業時間請依各店舖為準）

交通方式：新宿車站東口徒步6分鐘

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