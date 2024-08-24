小編手把手帶妳逛新宿百貨公司--各家特色、必逛必買必吃報妳知(上)

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聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

新宿是世界上使用人次最多的車站，東、西、南口附近有高島屋、伊勢丹、LUMINE、丸井等許多的百貨公司，每間各有特色，要逛街買東西、吃美食，來這裡準沒錯！

本文將介紹逛街最有人氣的新宿南口與東口，希望可以幫助大家輕鬆前往想去的逛街地點~

新宿逛街攻略：南口

①NEWoMan–新時代女性的表徵

7層樓高的「NEWoMan」在新宿南口的正對面，以活在“一生閃閃發光”做自己的時代、為所有現代女性提供他們所想要的商品為概念。

這裡匯聚了各種基本但高品質的商品，包括時尚、生活、美容、健康、美食、文化等。

要注意的一點是NEWoMan的1樓是位在高架橋底下，從南口的正面玄關進入時的樓層為2樓，所以樓層很容易搞混。

1樓有必喝的「藍瓶咖啡」，逛街逛累了可以來喝杯咖啡休息一下。還有米其林三星的法式餐廳侯布雄所經營的麵包店「LE PAIN」，也很適合肚子微餓時作為輕食或是買回飯店當早餐。

非常受歡迎的香水品牌「Le Labo」、講究天然的化妝保養品專櫃「Cosme Kitchen」、能買到日本製優質食材調味料與白米的「AKOMEYA TOKYO」，都能讓外在和身體變得越來越美越健康。

NEWoMan

地址：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー

營業時間：購物 週一至週六11:00-20:30，週日及節假日11:00-20:00/餐廳 8:00-21:00，週日及節假日 8:00-20:30 （餐廳營業時間請依各店舖為準）

交通方式：新宿車站南口徒步2分鐘

②LUMINE2–20代女性人氣品牌大集合

新宿車站圍繞著3間LUMINE百貨，「LUMINE2｣可說是離車站最近，只要出了南口改札，搭上右手邊的手扶梯就能抵達。

LUMINE百貨主要客群為女性，而「LUMINE 2｣特別針對了剛從大學畢業的20代女性，提供了流行度高、質感好的約會、上班、逛街服飾和化妝品。

「LUMINE 2｣總共有7層樓，但是最主要的逛街部份集中在2樓，飄逸雪紡夢幻感十足的「La boutique BonBon」、個性女孩喜歡的「FRAY I.D」、上班族最愛的「Mila Owen」、以磨砂膏聞名的以色列香氛保養品牌「SABON」，還有「PLAZA」的雜貨、美妝每樣都令人愛不釋手！

3樓以上則是一些流行服飾集團的品牌大型店面，例如3樓有「URBAN RESEARCH」、4樓有「journal standard relume」，6樓則有無印良品，不論是走氣質路線、浪漫可愛，又或者是帥氣個性的女性，都可以在「LUMINE 2｣逛得很開心。

LUMINE 2

官方網站

地址：新宿区新宿3-38-2

營業時間：購物 週一至週六11:00-21:00，週日及節假日11:00-20:00/餐廳 8:00-21:00，週日及節假日 8:00-20:30 （餐廳營業時間請依各店舖為準）

交通方式：新宿車站南口徒步1分鐘

③LUMINE1–適合30代女性的高質感商品

「LUMINE1｣雖然沒有「LUMINE 2｣離新宿車站這麼近，但是只要走出改札，再沿著右邊的坡道往下走一點點就可以抵達，交通也非常地方便。

「LUMINE1｣是針對30代前半的女性，提供更具質感的商品，不過單價也略為高貴一些。

發源自日本的品牌「北麓草水」，從富士山伏流水中提煉出浸草水和浸草油，以及野茶草和天然果汁果醬，都是純粹的大自然精華，對皮膚溫和不刺激，幫助從內而外將身體調理至最佳狀態。

露營界的LV「snow peak」推出的服飾時尚又機能性十足，喜歡戶外運動的人一定要來逛！

BILLY’S的球鞋都是限定款的潮鞋，喜歡買鞋的人也別錯過了。

「LUMINE1｣的B1～7樓為購物樓層，B2有大家最愛的阿夫利拉麵，7樓則有泰式、韓式　中式、和食等多國籍料理餐廳，選擇很多元，和旅伴可以各自選擇想吃的，都不會吵架。

官方網站

地址：新宿区西新宿1-1-5

營業時間：購物 11:00-21:00/餐廳 11:00-22:00（餐廳營業時間請依各店舖為準）

交通方式：新宿車站南口徒步2分鐘

④MYLORD–殺時間最佳去處

「MYLORD」是一座與新宿車站直接相連的地上10層的大型商業設施。以20多歲的女性為主要客層，包括2～6樓的時尚樓層和7～9樓新宿地區最大的餐廳樓層等，總共約有100家專賣店。

「MYLORD」就在新宿車站南口JR和小田急線的出入口，一出站就可以馬上開始逛，因此若是和朋友約相在新宿會面，等待的時間就能先逛起來，或是逛完後到餐廳樓層找美食吃。

2樓有來自以色列，以死海礦物質做成的護膚保養品牌「LALINE」，味道好聞包裝又可愛，很多日本女生都會在朋友生日或結婚、生小孩時買來做贈禮。

還有以「日日是好日」造語組成的日本的休閒生活品牌「LAKOLE」，簡單好看的生活雜貨和服裝好看又不貴，大買特買也不會傷荷包，很推薦給小資族。

餐廳街裡有連續2年被選入米其林USA的拉麵店「MENSHO SAN FRANCISCO」，浮誇的A5和牛搭雞白湯拉麵很特別，連貝克漢都曾經搭機人專機去吃，你怎麼有理由不吃呢？

MYLORD

官方網站

地址：東京都新宿区西新宿1-1-3

營業時間：購物 11:00-21:00/餐廳 11:00-22:00（餐廳營業時間請依各店舖為準）

交通方式：新宿車站南口徒步1分鐘

因篇幅關係，東口介紹將留至下集

窩日本推薦閱讀：10家最新澀谷必吃美食推薦 : 米其林星級柴魚片飯、爆紅牛排三明治Stabler、人氣漢堡排極味屋…　

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