吼叫聲太驚人！ 東京超逼真「恐龍大夜行」9月登場 網嗨：以為是真實版侏羅紀公園

彷彿來到真實版侏羅紀公園！日本東京國立博物館公布於2024年的9/27、9/28，將舉辦超震撼的「恐龍大夜行」活動，參與民眾有機會近距離見識到超逼真恐龍，出現在眼前嘶吼。日前「恐龍大夜行」記者會現場，搶先曝光暴龍和南方巨獸龍，充滿魄力的吼叫聲震驚眾人，隨後引發日本網友們熱烈討論紛紛表示：「以為是真實版侏羅紀公園！」

圖／翻攝YT@InternetMuseum_official

你也被嚇到了嗎？日本東京國立博物館在7/8舉辦「恐龍大夜行」活動記者會，現場提前亮相兩隻由ON-ART 株式會社開發的機械恐龍，不論是威風凜凜「霸王龍」和身形巨大「南方巨獸龍」，兩者擺頭、甩尾的姿態非常流暢，連現場嘶吼的模樣、震耳欲聾的吼叫聲，都讓人感到讚嘆！

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「恐龍大夜行」活動其靈感是來自於日本民間傳說的夏夜妖怪遊行「百鬼夜行」！日本東京國立博物館將於9/27、9/28舉行「恐龍大夜行」活動，預計會有三角龍、劍龍、甲龍等10種、共20隻機械恐龍出現在中庭戶外廣場輪番遊行，活動進場為每晚19點30分、開始於20點15分，約進行1小時表演，票價及其他詳細資訊已公布在官網，有興趣的恐龍迷們，務必密切關注後續的活動動向喔！

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圖／翻攝恐竜大夜行官網

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東京「恐龍大夜行」

・活動時間：2024年9月27日（五）、9月28日（六）

・開演時間：20:15，活動時長約1小時

・活動地點：東京國立博物館（東京都台東區上野公園13-9）

．官方網站：https://www.dino-a-live.jp/daiyakou/jp/index.html

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