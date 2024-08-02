許願就會成真的「願」咖啡廳開幕了！首推「御饌聖代與結緣御鹽冰淇淋」

許願就會成真！以「許願」為主題的特色咖啡廳「願」即日起已在東京晴空塔城Solamachi東區4樓隆重新開幕。這家咖啡廳不僅提供各種美味甜點，還打造了一個宛如森林般的清幽環境，讓顧客在品嚐美食的同時，享受心靈沉澱的寧靜體驗。店內的招牌甜點「御饌聖代」更是獨具特色，使用節慶祭祀供品食材製作，並配有「願望之鹽」為顧客淨化加持，讓每一口都充滿了祝福和願望。

圖／「願」咖啡廳官網

圖／「願」咖啡廳官網

「願」的招牌甜點「御饌聖代」共有三種口味，每一份售價888日圓，象徵著「擁有如意」。此外，店內還提供「結緣御鹽冰淇淋」（550日圓）和「出雲和紅茶」（400日圓）等特色飲品，以及「一粒萬倍套餐」（1,200日圓），讓顧客在享受美食的同時，沾染一些好運氣。附贈的「願望籤」上寫滿了正能量祝福小語，讓顧客在品嚐美食後感受到滿滿的幸福與守護。

圖／「願」咖啡廳官網

除了美味的甜點和飲品，「願」還設有鎮店之寶「願望之石」。顧客可以在默念願望後，拿起這顆心型石頭，感受它的重量。如果石頭比想像中輕，代表願望很有機會成真；反之則需要更加努力。此外，店內還藏有許多小愛心石，等待顧客來尋寶，讓許願之旅更加有趣。

圖／「願」咖啡廳官網

「願」咖啡廳還特別推出了適合現代家庭的時尚迷你神龕，讓顧客在品嚐美食和許願的同時，也能帶回家一份心靈的守護。詳情及更多資訊，敬請光臨東京都墨田區押上1-1-2的東京晴空塔城Solamachi東區4樓。營業時間為每日10:00至21:00，期待讀者的光臨！

官網：https://negawakuba.jp/