「東京武士餐廳」獨特感官體驗！ 新宿歌舞伎町感受日本娛樂文化的瘋狂

這場位於新宿歌舞伎町的瘋狂表演秀，是前幾年在歐美觀光客中非常著名的「新宿機器人餐廳」的繼承者，你可以在這場表演秀體驗到大量且浮誇的日式娛樂體驗，近期又新增了全新的武士主題驚喜。如果你對於這類富有日式文化的表演秀有興趣，快使用我們的武士餐廳優惠券，用超值的優惠來一場感官盛宴！

武士餐廳：東京娛樂的新境界

如果講到熱鬧又帶點瘋狂氣息的東京，在你腦中會浮現出什麼樣的想像畫面？或許會是穿著和服的角色從如同科幻電影般七彩霓虹的歌舞伎舞臺走出、磅礴的音樂和太鼓的敲擊聲不絕於耳、人潮如浪花般在澀谷十字路口不斷交織⋯⋯東京像這樣瘋狂又熱鬧的一面，不僅僅只存在想像或插畫中，在新宿的武士餐廳就能親驗見證。

這場新型態娛樂表演秀，出自多位曾經打造新宿機器人餐廳的製作人之手，宛如一場眼花撩亂的武士幻夢，無論是編排的舞蹈、華麗的服裝、帶有未來感的傳統日本音樂以及極致展現的日本文化，都是打造這場表演秀的重要元素。

各位還記得前段時間，我們也有寫過一篇新宿武士餐廳的介紹文嗎？那是Japankuru團隊在去年第一次去體驗武士餐廳的心得，然而武士餐廳背後的製作團隊致力於在每一場表演中尋求蛻變和進步，在每一天的表演中求新求變並重新定義「武士餐廳」的概念。所以今年夏天，Japankuru團隊的特派員們再次前往新宿，觀賞了武士餐廳最新的演出，並在這篇文章中跟大家分享我們最新的觀演體驗。

「武士餐廳」的表演秀亮點是什麼？

這是一場你可以看見、聽見、感受到的五感體驗

最新版本的武士餐廳表演以太鼓的敲擊聲開場，那低沉的聲音在你耳邊迴響，並在全身共鳴。當布幕升起時，你可能會忍不住拿出手機拍照，但我們建議你在表演的剛開始時放下你的手機，專心感受這段演出帶給你的感官體驗。隨著鼓聲越來越激烈，鼓手們開始在舞台上編織舞步，你能感受到表演者們的熱情逐漸高漲，逐步帶你達到令人興奮的表演高潮。

這場表演秀的特點之一，就是觀眾離舞台很近，你可以沈浸在舞台效果之中，並且如果你想拍到一些壯觀的畫面，在第一部分結束後，接下來登場的是巨大的日本妖怪或穿著神靈與惡魔服裝的舞者隊，相信這時候你可以拍到很不錯的照片。

帶著瘋狂氣息的日本歷史

武士餐廳自成立以來，一直在嘗試將日本真正的武士和劍術歷史融入表演中，而我們認為這次他們成功了。這次的表演中我們看到了一系列靈感來自日本歷史記錄中的真實故事和著名人物的戰鬥場面，並注入了大量魔幻元素和神靈力量來干預。如果你能確切分辨出今年表演中參考的歷史戰役，那麼你應該是個貨真價實的日本歷史知識通。

互動的樂趣與美味的佳餚

像這樣的表演秀，單純的觀看已經足夠令人興奮，但如果能再多一些「參與感」，則可以提升觀演體驗！這次特派員們明顯感覺到，武士餐廳的製作團隊在今年的演出中，努力的增加了表演者與觀眾的互動性。

表演開始前會由會說英語的工作人員做開場，除了用英文跟大家做介紹以外，也在正式表演開始前協助帶動外國遊客們的氣氛。而現在的票價中還有包含一杯日本清酒，這樣每個觀演者都可以在接下來的一個半小時裡隨時舉杯共飲，為所有的精彩的時刻乾杯！

表演中間還會有「幸運桌」橋段，台上將隨機挑選一張幸運桌獲得由閃亮的紅忍者親手送上的免費爆米花桶。

表演的中場休息時，服務員會端來日式綠茶和傳統日本甜點，邀請客人以傳統的日本「茶會」方式享受休息時間（紅豆餡的小鯛魚燒超級可愛）。

在表演的後半場，觀眾們將成為表演的互動核心，拿起桌上的應援棒為台上表演者加油，推動他們到達華麗的閉幕。

若你能全心全意地投入在整場表演的氛圍中，將會有很棒的觀演體驗。

2024年的武士餐廳有什麼樣的新亮點

在娛樂表演中體驗日本文化

特派員們一致認為，這次的觀演體驗比以往更加緊湊和精緻。

去年的武士餐廳因為剛承擔起舊機器人餐廳的重任並忙於找到自己的定位，當時的表演時間更長且充滿實驗性，利用較長的表演時間來測試各種表演方向和可能性，找出所有可能成為「武士餐廳」特色的亮點。而今年夏天，雖然整體表演依然處於不斷變化的狀態，但能夠明確感受到，製作團隊已經成功地找到一些適合他們的表演模式，並將表演濃縮成一個更短、更聚焦的動態演出，而適中的演出時間能讓旅客們更好融入在行程規劃中。

客人進場後的幾分鐘內，飲品訂單就會被受理，預訂的餐點也會隨之被送到桌上，所以當大家都安頓下來後，表演就可以立即開始。這場表演秀被分為舞蹈、劍術戰鬥和戲劇表演等多個段落，每段表演時間大約5到15分鐘，中間會有短暫的休息。我們猜測在短暫的休息時間裡，表演者們大概是在後台快速奔跑，以最快的速度完成複雜的變裝與場景切換，每段的休息時間並不特別長，但這剛好足夠你在每段的間隔時間中體驗喧鬧的樂趣和在混亂之間與朋友聊天。

總而言之，現在武士餐廳的表演從開始到結束大約是100分鐘，當你從Gira Gira Girls場地的閃亮樓梯爬出來，回到新宿歌舞伎町的陸地上和空氣中時，感覺就像從另一個宇宙的蟲洞中爬出來一樣。武士餐廳的表演宛如一場平行時空之旅。

餐點上的新選項

自開業以來，武士餐廳一直有認真在對待「餐廳」這個稱號，努力的提供精彩的便當盒選擇和簡單的現做熱食。今年夏天，食物看起來比以往更加精彩了！新增了壽喜燒風味牛肉飯便當，牛肉在甜鹹的醬汁中燉煮，配上美味的日本白米飯，在「武士壽司便當」和「日本風味小吃盒」中提供了第三個堅實的米飯類選擇；如果不想吃飯，也有拉麵和烏龍麵可以選擇。

至於到場後可以點的食物中，章魚燒和手工披薩餃引起了我們的注意，並且下次我們來訪時，肯定會點一道水蛋糕風格的蕨餅作為甜點！隨著武士餐廳的定位逐漸穩定下來，餐點的選項也正在轉變，以更好地適應客人的需求。

更適中的表演時間和門票價格

武士餐廳目前仍然與酒吧 Gira Gira Girls 共享場地，這就是為什麼表演秀的名稱為「Samurai Restaurant Time（武士餐廳時間）」，並且因為場地限制，依然僅限年滿18歲及以上的客人入場。

不過，相較於之前要花一整個下午的時間，今年夏天的新時間段我們認為更加適中，可能更容易安排進忙碌遊客們的緊湊東京行程中。目前每天有三個表演時間段（註一）：10:50～12:30 / 14:00～15:40 / 16:30～18:10，以適應不同的旅客行程。由於每張票都包含一份簡餐（便當盒/拉麵/烏冬麵，或也可以換成幾杯飲料），客人可以選擇作為午餐或晚餐來享用豐盛的食物，又或者在其他地方吃飯，然後在武士餐廳享用一些輕食和飲料。

（註一）星期天僅提供下午的兩個時間段。

下午場次的票價沒有變（現場購票為10,000日元），但我們注意到，新增的早場票（10:50開始）每人僅需8,000日元。如果你喜歡在早上來點感官刺激，這個時間段將是個超值的選項。

不管你是花8,000還是10,000日元買票，這個價格不僅包括一個半小時的感官娛樂及文化體驗，還有一頓完整的餐食、像綠茶和鯛魚燒這樣的小驚喜，甚至還有一杯慷慨的日本清酒，我們相信這將是一個非常適合放進東京旅遊行程的橋段！

門票可以輕鬆地通過官方預訂頁面線上購買，如果當天座位還有空餘，也可以在現場買票。更好康的是，如果你在武士餐廳購票時使用Japankuru的專屬優惠券，票價還會更加划算！

記得使用「武士餐廳時間」優惠券

想要以更優惠的價格購買武士餐廳的門票嗎？Japankuru團隊為各位爭取到福利啦！優惠券的使用方式依照購票途徑而也所不同：

如果你是當天在現場購票，可以出示Japankuru的專屬優惠券（如上圖），每張票可享有1,000日元的折扣。

如果你是線上預約購票，由於價格本來就會比現場購票優惠1,000日元，所以如果你在線上購票，可以於現場出示優惠券來獲得兩杯額外的飲料。

最划算的方式是：在線上購買好早場的門票並在到達現場時使用優惠券，這樣你只需花費7,000日元／人，就能享受完整的武士餐廳時間體驗加上兩杯額外的飲料！但無論如何，使用優惠券都是超值的，請一定要記得使用喔！

不要錯過今年夏天東京最熱門的表演秀

日本就像是古老傳統文化與現代尖端技術的綜合體，精緻、優雅與可愛的獨特文化結合，這樣多彩的文化特色在其他地方很難找到。但在新宿中心的武士餐廳，你可以感受到這種混亂的文化衝擊帶來的感官刺激！

若你只想了解日常的東京，那請另尋他處，但若是你想安排一些擁有濃厚日式元素又特殊的旅遊體驗，那不妨試試「Samurai Restaurant Time（武士餐廳時間）」，因為這是一場將日本文化推向極限的表演秀，絕對會是一個非常有趣又特殊的回憶！並且我們認為，這場不斷變化、求新求變的狂野表演，在今年已經達到了更好的平衡，所以在你下次的東京之行中，不要錯過這個獨特的體驗。

武士餐廳 Samurai Restaurant（サムライレストラン）

地址：東京都新宿区歌舞伎町1-7-7 B1F

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原文撰寫：Sophia Rose Appelbaum

文章編譯：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu

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