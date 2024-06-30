迷人的濱海小鎮！ 神奈川風起雲湧-熱海+小田原夏日雙城二日遊

跟著 Toku 於 2022-07-09 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 29 個景點，其中包含 品川站、熱海站、熱海駅前平和通り商店街。

大家好~~我是Toku!

不知道大家有沒有看過2003年上映的蠟筆小新電影版《風起雲湧～光榮燒肉之路》（映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ栄光のヤキニクロード）呢 ? 在電視上每次轉到都會忍不住再看一遍，更是對故事中小新一家的集合地點「熱海」留下了很深的印象，發誓總有一天一定要去朝聖看看。

這次要介紹的兩天一夜旅行，從東京出發，搭乘東海道線電車，走訪位在靜岡縣的熱海市以及神奈川縣的小田原市，一起來看看這兩座迷人的濱海小鎮有怎樣的風景特色吧 !

第 1 天

品川站 | 15 分鐘

從東京到熱海最方便的就是從品川或東京車站出發，電車搭乘路線有兩種選擇 :

A、東京站 / 品川站 >> 東海道新幹線 >> 到熱海站約40分鐘，票價3740円 (花錢省時間 )；

B、東京站 / 品川站 >> 東海道本線 >> 到熱海站約1小時40分鐘，票價1980円 (花時間省錢 )。

無論是東京或是品川車站站內都有非常豐富的商店及餐廳，尤其是品川車站大廳時常會有日本各地物產展設攤，進到站內等車的時間可以買早餐、逛逛打發時間 ~

( 溫馨提醒 : 出發時若碰上平日通勤時間，很可能會遇上相當恐怖的人流，然後陷入「滿員電車」的地獄中，要有心理準備 )

搭乘東海道本線沿途景色非常迷人，隨著電車離開東京都心，一路向南，一邊欣賞美麗海景、享受遠離繁忙大都會，展開一趟讓身心靈完全放鬆的舒壓旅程。

熱海站 | 10 分鐘

抵達熱海站，馬上就能感受到來到觀光勝地的氛圍。

熱海市位於伊豆半島東部，隸屬於靜岡縣，座山面海，屋舍多半沿著丘陵地形建造在山坡上，因為海風長年吹拂，顯得有些老舊斑駁，但這也就成為這座城市令人印象深刻的面容。

熱海駅前平和通り商店街 | 30 分鐘

一走出熱海站，右手邊馬上會看到有兩條商店街的入口，靠右的是「熱海站前平和通商店街」、靠左的「熱海仲見世通商店街」。我們先進到平和通商店街逛逛。

まる天 熱海店 | 10 分鐘

這家「磯揚げ まる天」是發源於三重縣伊勢志摩的天麩羅老舖，目前在日本全國各地都有分店。

來到臨海小鎮的熱海，忍不住想要吃點海鮮，這家最有名的就是「たこ棒天」( 章魚天麩羅棒 )，裡頭放了大塊的章魚角，加上鹹鹹的魚漿，讓舌尖優先抵達了大海。

除了章魚、另外還有蝦捲、起司棒、牛蒡捲等許多選擇，但因為實在太熱銷，不早一點去的話可能很多都會賣完了喔~~

◎營業時間 :

周一到周日 早上9點 ~ 下午5點

Atami Ginza shopping district | 30 分鐘

走出商店街後，順著坡道一路向下走，會來到一條非常筆直、一路通向大海的街道 — 「熱海銀座商店街」。

商店街由於連結了來宮神社、熱海溫泉源泉一直到海岸，自古便是熱海最重要的核心地帶，至於名字為何有「銀座」二字 ? 這要追溯到1923年發生的関東大震災。

當時關東地區災情慘重，各地急於復原，在東京品川區的商店街因為承襲了銀座的磚瓦重建，因此命名為「戸越銀座」，而後迅速恢復繁榮。熱海本町通為求旅客回歸，也藉銀座之名給了商店街新的名字，成為日本第二條「銀座商店街」(而後日本各地陸續增加，目前已有三百多條銀座商店街)。

熱海銀座商店街上除了賣乾物、雜貨的老舖食堂，近年也開了不少時髦的咖啡廳、冰店等，即使夏日炎炎，在有屋簷的商店街散步避暑，偶爾有海風吹拂，也相當涼爽舒適。

熱海布丁咖啡館 | 30 分鐘

熱海布丁(熱海プリン)可說是現在年輕人來熱海玩時必打卡的行程之一。

2017年才在平和通商店街出口處，以老屋改建開了第一家店的熱海布丁，由於馬上引發話題大熱賣，隔年(2018)馬上又在熱海銀座商店街上開了第二家店「熱海プリンカフェ2nd」。

或許是考慮到本町通(熱海銀座)過去曾經因為溫泉而湯屋繁盛的歷史，2號店的裝潢以澡堂為主題，活潑明亮的配色及擺設都相當可愛。

布丁的瓶子用的是仿泡完溫泉或澡堂喝的牛奶瓶設計，另外附上一小罐焦糖，瓶身上有商標小河馬的圖案，吃完還可以帶回家當紀念品，非常划算。

◎營業時間 :

周一至周日 早上10點 ~ 下午6點

熱海親水公園 | 1 小時

沿著熱海銀座商店街走到底，就能來到「熱海親水公園」。

這也是一開始提到，蠟筆小新電影版《風起雲湧光榮燒肉之路》中小新一家歷經千辛萬苦好不容易集合的地方。

沿岸的步道由無數波浪狀的小平台所構成，情侶或是家庭能夠在這裡找到屬於自己的空間， 悠哉浪漫地享受一望無際的海景。天氣好時海水無比湛藍，空中會有老鷹翱翔，看著遼闊的景色，心情也能隨之開闊。

糸川遊歩道 | 10 分鐘

糸川是條從熱海市街區流經的小河，上游流經地方最重要的「來宮神社」，經過數座源泉湯屋，然後直入相摸灣，可說是與熱海市民最親近的河川。

糸川遊歩道便是在河川兩旁的散步道，鋪著石磚的街道、綠樹如蔭，不時可以看到造型獨特的小橋、名人諸如德川家康等來訪留下的歌碑、海洋意象的石雕，以及栩栩如生的猛獸頭像，順著遊步道走彷彿進到了異世界。

每年一月中春天還沒來，這條河畔步道會率先換上一件桃紅色的衣裳，這裡是熱海鼎鼎大名的「熱海櫻」最著名的賞櫻景點，照片是二月初時某個夜裡臨時起意搭新幹線跑來賞夜櫻，然後再搭末班車回東京，之後再分享那瘋狂的一夜熱海。

熱海七湯 大湯間歇泉 | 10 分鐘

在熱海銀座靠山側，散落著七處自然湧出的溫泉，被稱為「熱海七湯」，當中坐落於中心點、也最著名的就是「大湯間歇泉」（おおゆかんけつせん）。

別稱「大湯」（おおゆ）的這座間歇泉，曾被譽為世界三大間歇之一，在江戸時代時一天可噴出8次熱泉，且水量相當大，據說湧出時地面會隨之震動。但自明治時代開始，隨著鄰近湯屋大量挖掘溫泉，噴出的頻率及水量也逐漸減少，而後又受到關東大震災重擊，間歇泉的規模已大不如往。

現今的間歇泉已經改為完全人工，每隔5分鐘噴發一次，在熱水及蒸汽裊裊中，讓訪客體會大湯間歇泉昔日的丰采。

(對「熱海七湯」有興趣的朋友可以在附近繞繞，距離都不遠很容易收集)

◎大湯間歇泉噴湯時間

每日 早上8點 ~ 下午7點

湯前神社 | 10 分鐘

在大湯間歇泉後方發現有座小神社，據傳是天平勝宝元年（749年）某日，神靈透過孩童告知了此地有能夠治百病之泉，讓居民來挖鑿取用。而後為了報答神恩，地方人士集資建造了這座神社。

一走進神社就能聞到濃濃的溫泉味，且氤氳繚繞，原來是入口的手水處便是熱騰騰的湧泉，源泉溫度極高，觸摸時要小心燙傷。

湯前神社規模雖不大但頗具特色，不訪走進來看看，深入了解及體驗當地的歷史。

宮坂の結び葉 | 10 分鐘

離開湯前神社後，會來到一條陡長的山坡，從這裡開始就是參訪来宮神社的參道了，名之「宮坂」。爬一小段會看到一處開放式空間的三角窗，裡面有休息用的長椅、以及來宮神社相關的影片介紹及導覽等。

這是2018年10月1日來宮神社新建的休息處及觀光發信所，由於神社與中心市街地有段山路，為了讓旅人能稍作休息，同時透過介紹指引連結起宮坂周圍眾多的佛寺神社，才以「結び葉」命名。

來宮神社 | 2 小時

来宮神社（きのみやじんじゃ）對熱海居民而言是最重要的信仰中心。

創建時期已久不可考，據社方說法是在和銅3年（710年）時，有當地漁民在海上三度被木根纏住漁網，撈上一看發現木頭狀如神靈，便帶回在附近的松樹下供奉。當晚木之神五十猛命現身，指示將其遷到今來宮神社所在地安奉。這是神奈川縣西部到伊豆半島東部沿岸的一種特殊信仰「キノミヤ信仰」，主要供奉樹木神或漂着神(神木或漂流木)。

來宮神社境內最著名的就是有棵2000年以上的古木—「阿豆佐和気神社の大楠」，樹高約20m、樹幹周粗約24m，是國家指定的天然記念物。據傳繞行大楠一周便能延命一年，因此自古吸引了大量信眾前來參拜，在樹身周圍也建立了木棧道保護樹根。

來宮神社境內還有竹林、稻荷神社、休憩所、茶寮、咖啡廳等，在這裡能夠放鬆享受山林的新鮮空氣，同時接收千年大楠的能量，度過愜意悠閒的午後時光。

温泉寺 | 20 分鐘

離開來宮神社下山時，又路過了一間小小的佛寺，本來沒有要進去，聽到寺裡一直傳來響亮的狗叫聲，就忍不住走進去瞧瞧。沒想到在寺前坐著兩隻黑色柴柴，直接被萌到~

通常只要是溫泉勝地都會有座溫泉寺，熱海也不例外。清水山温泉寺是由後醍醐天皇的忠臣授翁所創立，境内有其親手種下的古松，至今推定樹齢有５００年。

過去曾有所謂「熱海八景」（1888年選定、油畫家山本光一繪畫)，「梅園の春暁・來宮の杜鵑・温泉寺の古松・横磯の晩涼・初島の漁火・錦ヶ浦の秋月・魚見埼の帰帆・和田山の暮雪」，溫泉寺的古松便是其中之一。

黒豚とんかつ吉梅 | 1 小時

走了一整天的路肚子也餓了!

回到靠近站前商店街的附近覓食，挑中了這家「黒豚とんかつ吉梅」。

一拉開門撲鼻而來的炸物香氣就已經教人口水直流，店內裝潢是高雅的木質色調。

點了厚切豬排定食，使用的是群馬縣產的榛名豚，咬下厚實里肌肉的瞬間湧出香甜的肉汁，滿嘴都是幸福。

四季俱樂部 熱海望洋館 | 14 小時

今晚下榻的是位於熱海桃山的「四季俱樂部 熱海望洋館」，由於位置比較偏山中，走了一整天路的雙腳已經在抗議哀號，於是狠下心叫了計程車上山。

四季俱樂部熱海望洋館雖然是溫泉旅館，建築的風格卻非常現代，經查才知道建築家是神奈川縣橫濱出生的地主道夫(1948~)。地主道夫在高中時曾經與知名的歌手小田和正、鈴木康博等組成樂團「オフコース」（ OFF COURSE），後來因為考入早稻田大學就讀建築系而退出，畢業後進入日本五大建設之一的竹中工務店工作，期間與國際建築師合作完成了愛馬仕銀座店及PRADA青山店。離職後創立個人事務所。

如此詳盡地介紹建築師是因為，個人對這個旅館的空間設計實在太喜歡了。尤其是房間及湯屋的景色，可以將整座熱海市街及相模灣盡收眼底，若有機會我一定會再訪!

第 2 天

四季俱樂部 熱海望洋館 | 1 小時

早上起床，再泡一次溫泉，看著電車緩緩駛進熱海站、海上大大小小的船隻，感受熱海一日的開始，然後享用完早餐出發~

熱海サンビーチ | 30 分鐘

熱海サンビーチ(熱海陽光沙灘)就在親水公園旁，沙灘潔白、椰樹搖曳，後方飯店高樓環抱，也能看到坐落在山頭的熱海城，是熱海最具代表性的景觀。

在熱海銀座的雜貨店裡買了一瓶靜岡限定的富士山汽水，踏著浪喝著清涼的汽水，可能因為時間還早，在沙灘上的多半像是當地居民，有人帶狗來散步、也有人在做晨操。

前一次為了夜櫻快閃熱海時，也有來陽光沙灘晃一眼，晚上的氣氛與白天截然不同，五顏六色的燈光將沙灘染上鮮豔的色彩，岸邊的飯店燈光閃爍，相當迷人。

※每年熱海都會舉辦數場海上花火大會，可以提前在網路上查詢日期。

熱海仲見世通り商店街 | 15 分鐘

昨天剛到時，已經逛過了站前和平通商店街，這次來走走看另一條「熱海仲見世通り商店街」。

兩條商店街雖然就在隔壁，但氛圍截然不同，平和通商店街走的是整體木質色調、昏暗黃光的老街風情，仲見世商店街則是與一般日本城市裡常見的商店街較為接近，簡單明亮。

Atami Kuwon | 10 分鐘

由於午餐決定到下一站的小田原再吃，決定在商店街不要買太多，走進一家外觀很吸引人的麵包店「パン樹・久遠」。

每到一個地方，總會想嘗嘗當地居民平常買的麵包店的味道，「パン樹・久遠」一如店名，從門面到店內都有大樹的裝飾。麵包種類繁多，其中不乏強調以當地食材研發製作的，挑了個以熱海檸檬製作的檸檬蛋糕，以及麵包店與來宮神社合作的商品「来宮天狗ラスク(麵包乾)」。

◎營業時間

每日早上8點 〜 晚上6點 (不定休）

熱海站 | 10 分鐘

在熱海站（改札外）一樓及二樓都有販賣土產的商店，離開熱海前可以在這裡購買伴手禮。

買完我們準備出發下一站：小！田！原！

從熱海到小田原一樣有兩種選擇：

Ａ、ＪＲ東海道新幹線 （約７分鐘，１２９０円）

Ｂ、ＪＲ上野東京線（約２１分鐘，４２０円）

由於時間都不長，可以依照當下班次發車時間或是預算去選擇乘車方式。

小田原駅 | 10 分鐘

一到小田原站，會有種回到市區的感覺，這裡是神奈川縣多條重要線路會合、起訖的地點（如東日本旅客鉄道（JR東日本）・東海旅客鉄道（JR東海）・日本貨物鉄道（JR貨物）・小田急電鉄・箱根登山鉄道・伊豆箱根鉄道等），站內最令人印象深刻的就是車站大廳寫著「小田原」、五公尺大的紙燈籠。

燈籠的來由是江戶時代中期，當時來東海道旅行，要跨越群山到箱根的旅人隨身必備的「懐中提灯」，其發祥地便是小田原。提燈架構以竹編或黃銅為主，再加上和紙，不用的時候可折疊方便攜帶，因而全國流行。

另外一提，現在雖然不需要提燈，但每年暑假小田原市內的小學生仍會手作繪製屬於自己的燈籠，點亮小田原城址公園。

キッチンかぶら | 1 小時

從小田原站一出來，就能看到小田原市最重要的地標—小田園城。

身為古城愛好者的我自然心情已經非常亢奮，但首要之急是要先填飽肚子。打開谷歌地圖沿著城外濠搜尋，找到了一家看起來很吸引人的餐廳，打電話確認還有位置後(在日本這個舉動會帶來很多方便)，馬上前往。

位在城門前的「キッチンかぶら」(可以翻作「蕪菁廚房」或「箭鏃廚房」，雖然前者比較合理，但後者也滿符合在城前餐廳的特色哈)，外觀上是一般街上常見的樸素食堂，一進到店內就會感受到不同。

店門口擺了一張長桌，桌上滿是裝好的便當，正逢中午用餐時間，來買便當的客人絡繹不絕。

老闆娘見我們一進門，馬上親切帶位，表示店內用餐方式為吃到飽，時間一小時1200円，十幾種用地方食材手作的料理、白米五穀米、熱食涼菜、料比湯多的味噌湯、熱茶涼飲等應有盡有。幾位地方媽媽在廚房忙進忙出，帶著溫暖親切的笑容，每出一道新菜色還會來提醒，要我們別客氣多吃一點，非常有人情味。

透過舌尖感受當地的風土民情，是最快也能留下深刻印象的方式了。因此出遊我都會盡可能避開連鎖店，盡量找獨立經營的地方小店、老舖，與地方居民共食，從味覺開始認識一個地方。

小田原城 | 1 小時

地方媽媽的手料理實在太好吃，不小心吃太飽感覺肚子都快掉下來了，沒關係，再來的行程會需要大量體力!

小田原城（おだわらじょう）的歷史最早可以追溯到平安時代末期，於1417年築城，而後數百年間因為戰亂多次易主，最著名的是戰國武將北条氏康在此城阻擋下了當時戰無不勝的上杉謙信及武田信玄兩位名將的攻擊，使小田原城被封為關東地區「難攻不落、無敵の城」。

然而無敵之城仍不敵明治時代初期頒布的廢城令，小田原城被廢、建築物逐漸老舊毀損，又經歷關東大震災，城幾乎毀壞殆盡。

直到1960年（昭和35年），透過小田原市民們集資及當地政府的努力，天守才又以鋼筋混凝土重建，威風凜凜的小田原城再度矗立在世人面前。

除了天守，城址公園內的古蹟：如常盤木門、住吉橋、銅門、馬出門等重要建築也陸續以江戶末期的模樣修復完成，2006年小田原城獲選為「日本100名城」（23番）。

小田原城天守閣 | 1 小時

小田原城的天守閣為「3重４階」(外觀三層內部四層)建，並且有付櫓、渡櫓的複合式天守閣，高38.7m。內部主要展示甲冑刀劍、書畫古籍等，可以一覽小田原歴史、並了解戰國時期的武家文化。

小田原市在城周遭一定範圍內制訂了相當嚴格的建築高度限制，樓高不得高於小田原城的石垣，因此天守最上層的展望台絕對坐擁了小田原市內最好的景觀！只要花５１０円，就能體驗當年當城主才能欣賞的無敵海景，吹著清涼的海風、享受湛藍的相模灣及整座城鎮都在腳下的尊榮感！（怎麼有點像賣房廣告？）

◎開館時間

９時〜１７時（最後入館時間１６：３０）

休館日：12月31日〜1月1日、12月第２個星期三

入館料：

Ａ、天守閣單獨券

（個人）一般 510円、小中学生 200円

Ｂ、天守閣＋常盤木門SAMURAI館共通券

（個人）一般 610円、小中学生 220円

報徳二宮神社 | 10 分鐘

在小田原城址公園內還有座神社—報徳二宮神社（ほうとくにのみやじんじゃ），創建於1894年，供奉的是江戶時代的當地思想家二宮尊徳(1787~1856)。

二宮尊徳出生於江戶時代後期，當時隸屬相模國的小田原藩。

大家或許對這號人物不熟悉，但在日本可是家喻戶曉的人物，因為幾乎全日本的小學都曾有他「負薪読書」（一邊搬運柴火一邊苦讀）的雕像。

12歲就開始代替生病的父親參與治水工程。14歲時父親病故後完全承擔起家計，白天上山砍柴，晚上編織草鞋，以賣錢補貼家用。砍柴搬運時不忘一手拿書捧讀，把握任何機會學習，並熟悉了算術、書法，還研究農業技術，而後受到幕府重用，大大改善了當時的飢荒問題。他還提出了「報德思想」，汲取自身對神道佛儒教意的了解，強調經濟與道德的結合。

小田原 かまぼこ通り | 10 分鐘

離開小田原城後朝著海邊方向走，會經過一區古色古香的老街，名為「かまぼこ通り」(蒲鉾通)。

蒲鉾是魚漿食品的統稱，也就是我們所謂的魚板。小田原自古因為相模灣漁獲豐收，製作蒲鉾的歷史最早可追溯到室町時代(約700年前)，並從江戶時代後期開始大量生產，成為代表當地的名物。日本超市常見的「鈴廣」便是在小田原創業超過150年的老舖之一。

蒲鉾通一帶過去曾經有魚市場，因此除了蒲鉾專賣店，還有干物屋、鰹節屋、料亭、飲食店、和菓子屋等，至今仍有30間老店在此營業，很適合走走逛逛。

御幸の浜海水浴場 | 30 分鐘

御幸の浜距離小田原站步行約20分鐘就能抵達，走來途中可以看到不少設計有特色的民宅，類似湘南一帶的氛圍。

明治6年（1873）明治天皇及皇后曾來此海灘視察因而得名，天氣好的時候可以看到三浦、房総半島，可惜我們到的時候是陰天，風浪很大，沿著沙灘散步，遇到幾名高中生下課來岸邊看浪，也是挺浪漫。

どらやき屋 菜の花 | 15 分鐘

回車站的途中，偶然經過一間招牌畫有可愛兔子的和菓子店，便好奇進去逛逛。

「どらやき屋 菜の花」（油菜花銅鑼燒屋），創業於明治38年（1905），是神奈川縣內知名的老舖，目前在箱根、小田原跟湘南都有分店。

招牌商品就是名為「小田原兔」的銅鑼燒，以北海道十勝產的紅豆做成有顆粒感的內餡，再以國産小麥粉、新鮮雞蛋及蜂蜜製作外皮，口感細緻綿密，甜而不膩，非常適合當作伴手禮。

小田原站 | 10 分鐘

回到小田原站，這趟旅程已接近尾聲，在車站月台上潔白的小田原城被夕陽染成金黃，遠遠地向我們道別，期待下次再見！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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